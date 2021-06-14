«Уфа» сделала официальное предложение по трансферу Урунова

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14 июня 2021, 17:18

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что «Уфа» планирует выкупить права на полузащитника .

По Урунову мы получили оффер на выкуп от «Уфы». Склоняемся к принятию этого предложения. Решение примем после праздников, в ближайшие 2-3 дня.

Ранее была информацию о том, что Урунов начнёт сборы со «Спартаком-2».