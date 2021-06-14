«Уфа» сделала официальное предложение по трансферу Урунова

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что «Уфа» планирует выкупить права на полузащитника Остона Урунова.
По Урунову мы получили оффер на выкуп от «Уфы». Склоняемся к принятию этого предложения. Решение примем после праздников, в ближайшие 2-3 дня.
Ранее была информацию о том, что Урунов начнёт сборы со «Спартаком-2».
Расходы только на з/п, а по факту - трансфер в "молоко". Вернее, в карман Газизову.
Хитрый башкирский жук!
Расходы только на з/п, а по факту - трансфер в "молоко". Вернее, в карман Газизову.
Хитрый башкирский жук!