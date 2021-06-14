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«Уфа» сделала официальное предложение по трансферу Урунова

14 июня 2021, 17:18

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что «Уфа» планирует выкупить права на полузащитника Остона Урунова.

По Урунову мы получили оффер на выкуп от «Уфы». Склоняемся к принятию этого предложения. Решение примем после праздников, в ближайшие 2-3 дня.

Ранее была информацию о том, что Урунов начнёт сборы со «Спартаком-2».

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112910415
112910415
15 июня в 10:02
воссоединиться с Газизовым необходимо !
makkie
makkie
14 июня в 18:46
За 1 млн брали, за 1 млн отдадим.
Расходы только на з/п, а по факту - трансфер в "молоко". Вернее, в карман Газизову.
Хитрый башкирский жук!
ДАША Д
ДАША Д
14 июня в 18:02
Тут похоже всё ясно.
Футболтус
Футболтус
14 июня в 17:30
Пусть забирают на здоровье, он не нужен Спартаку
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июня в 17:24
Газизов выкупает свои игрока...
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