Агент Тельо: «Никаких контактов с „Зенитом“ у меня не было»

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14 июня 2021, 12:23

«Зенит» не претендует на форварда «Бетиса» . Об это заявил агент игрока Хосеп Оробитг.

Эта информация не соответствует действительности. Никаких контактов с «Зенитом» у меня не было.

В прошлом Тельо отказался переходить в «Спартак».