Агент Тельо: «Никаких контактов с „Зенитом“ у меня не было»

«Зенит» не претендует на форварда «Бетиса» Кристиана Тельо. Об это заявил агент игрока Хосеп Оробитг.
Эта информация не соответствует действительности. Никаких контактов с «Зенитом» у меня не было.
В прошлом Тельо отказался переходить в «Спартак».
Испанцу уезжать из Испании в холодную Россию, пусть и к чемпионам - та ещё перспектива.
Но и у Зенита в связи с этим могли возникнуть проблемы. Нужно было убирать лега, чтобы освободить место. И потом, годиков испанцу многовато. Если и покупать, то помоложе, на перспективу. Так что в данной ситуации "вот и встретились два одиночества".
Взаимный интерес не переходить, когда не звали...
Испанцу уезжать из Испании в холодную Россию, пусть и к чемпионам - та ещё перспектива.
Но и у Зенита в связи с этим могли возникнуть проблемы. Нужно было убирать лега, чтобы освободить место. И потом, годиков испанцу многовато. Если и покупать, то помоложе, на перспективу. Так что в данной ситуации "вот и встретились два одиночества".
Взаимный интерес не переходить, когда не звали...