ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Агент Тельо: «Никаких контактов с „Зенитом“ у меня не было»

14 июня 2021, 12:23

«Зенит» не претендует на форварда «Бетиса» Кристиана Тельо. Об это заявил агент игрока Хосеп Оробитг.

Эта информация не соответствует действительности. Никаких контактов с «Зенитом» у меня не было.

В прошлом Тельо отказался переходить в «Спартак».

Все новости
Агент полузащитника «Лидса» прокомментировал слухи об интересе ЦСКА
Вчера, 20:29 Комментарии8
СлухиМитрюшкин пройдёт просмотр в дрезденском «Динамо»
Вчера, 06:16 Комментарии3
Пиняев отправился в расположение «Крыльев Советов»
Вчера, 04:37 Комментарии7
Гендиректор «Крыльев»: «Мы делаем всё возможное, чтобы сохранить Сергеева»
18 июня Комментарии14
Агент Сергеева: «Мы ведём переговоры со всеми командами из топ-6»
18 июня Комментарии10
18-летний игрок «Минска» отправится на сборы с «Локомотивом»
18 июня Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июня в 15:27
Тут две стороны одной медали.
Испанцу уезжать из Испании в холодную Россию, пусть и к чемпионам - та ещё перспектива.
Но и у Зенита в связи с этим могли возникнуть проблемы. Нужно было убирать лега, чтобы освободить место. И потом, годиков испанцу многовато. Если и покупать, то помоложе, на перспективу. Так что в данной ситуации "вот и встретились два одиночества".
Взаимный интерес не переходить, когда не звали...
hаrut
hаrut
14 июня в 14:59
Кто то распускает слухи
BDA8181
BDA8181 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
14 июня в 14:41
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3 ответ BDA8181 (раскрыть)
    14 июня в 14:40
    Или в Казахстан в Кайрат!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    14 июня в 13:06
    Хватит уж бывших барселонских "вундеркиндов" трудоустраивать...
    Вон один в лазарете уж 2 года тусит....чёрной икры одной небось вагона 3 захомячил....и ни отдачи ни толку от 40 млн евро....
    BDA8181
    BDA8181 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    14 июня в 12:48
    Любой игрок себя уважающий из топ 5 чемпионатов в РПЛ не пойдёт. Лучше наверное в Азию или к арабам тогда бежать.
    VeniaminS
    VeniaminS
    14 июня в 12:34
    Значит не нужен
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    14 июня в 12:34
    Кристиан в Зенит не пойдёт!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100