«Начнётся бардак». Червиченко рассказал о задачах Витории на старте сезона

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Руя Витории на должность нового тренера «красно-белых».

В последнее время слишком много информации в СМИ от менеджеров, агентов. Слова Федуна про задачи на сезон, возможные переходы — это «бла-бла-бла». Никакой конкретики нет. То, что «Спартак» не собирается выигрывать чемпионат в следующем сезоне — пожалуй, самое интересное на пресс-конференции Руя Витории. Сейчас люди страхуются, они понимают, что чемпионство им не светит в следующем сезоне. «Спартак» пытается подстелить соломку при большом обилии ранее сказанных неуклюжих слов.

Верю ли я в Руя Виторию? Он, наверное, тренер хороший. Но всё зависит от трансферов, кого купит «Спартак». Также важно, чтобы в клубе была хорошая атмосфера. Если Витория не возглавит турнирную таблицу в первые 5 туров, то в клубе начнется бардак.