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«Начнётся бардак». Червиченко рассказал о задачах Витории на старте сезона

14 июня 2021, 19:52

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Руя Витории на должность нового тренера «красно-белых».

В последнее время слишком много информации в СМИ от менеджеров, агентов. Слова Федуна про задачи на сезон, возможные переходы — это «бла-бла-бла». Никакой конкретики нет. То, что «Спартак» не собирается выигрывать чемпионат в следующем сезоне — пожалуй, самое интересное на пресс-конференции Руя Витории. Сейчас люди страхуются, они понимают, что чемпионство им не светит в следующем сезоне. «Спартак» пытается подстелить соломку при большом обилии ранее сказанных неуклюжих слов.

Верю ли я в Руя Виторию? Он, наверное, тренер хороший. Но всё зависит от трансферов, кого купит «Спартак». Также важно, чтобы в клубе была хорошая атмосфера. Если Витория не возглавит турнирную таблицу в первые 5 туров, то в клубе начнется бардак.

Ранее Витория заявил, что намерен прервать гегемонию «Зенита».

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Все комментарии
альсато
альсато
15 июня в 14:23
быть пророком в своем Отечестве-безнадежное дело!)))....поживем-да увидим!
ABir
ABir
14 июня в 22:22
Андрюшка опять выдаёт желаемое за действительное, но пророк он , как и аналитик никакущий
Сп62
Сп62
14 июня в 21:38
Ну, а что нового сказал экс, сплошное бла-бла. Любой болельщик скажет гораздо больше толкового и интересного.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июня в 20:43
Бардак обязательно начнётся,этоже Спартак!
BDA8181
BDA8181 ответ makkie (раскрыть)
14 июня в 20:25
А при Лукойле сколько раз были в ЛЧ и сколько скандалов?! ))) Не удивлюсь если ещё Спам будут делить как общее симейное имущество ))Вот это будет анекдот ))) Шучу))
vm777
vm777 ответ Футболтус (раскрыть)
14 июня в 20:19
До сезона 16-17 его не было слышно. Как только у Спартака появились шансы на золото червиченко явился в медиа пространство.
Ironigor
Ironigor
14 июня в 20:06
Руи верно сказал, прогуглил возможности Газпрома, сравнил с Лукойлом и сделал правильное решение !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 июня в 20:05
В спартаке всегда царит бардак, это традиция.
makkie
makkie
14 июня в 20:03
Уж при ком был бардак - так это при Червиченко.

Кучу непонятных трансферов, место в нижней части таблицы, допинговые скандалы, антирекорды в ЛЧ - настоящий вредитель, а не президент!
Футболтус
Футболтус
14 июня в 19:58
Такое ощущение что Червиченко скоро захлебнется своей желчью по отношению к Спартаку
Leha-ha50
Leha-ha50
14 июня в 19:56
Время расставит все по местам.
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