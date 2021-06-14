Сенников: «Сборная России обыграет Финляндию в два мяча»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о предстоящем матче сборной России на групповом этапа Евро-2020 против сборной Финляндии.
Россия обыграет Финляндию со счётом 2:0. Сборная Финляндии неудобная команда. Они могут терпеть всю игру, играть на контратаках. У нас есть хорошие шансы выиграть этот матч. Стоит посмотреть, что не получилось у датчан, сделать выводы.
Датчане же играли с большим преимуществом, но дожать так и не смогли и пропустили первым же ударом в створ. Если сравнивать составы команд, то у России намного сильнее состав, чем у финнов. Надо забивать как можно больше, думаю, что в два мяча мы победим.
Ранее известная певица и актриса Ольга Бузова обратилась к футболистам сборной России перед матчем с Финляндией.
Пойду в магазин за трофеем , может договоримся на 3:1 !!!)))
Пойду в магазин за трофеем , может договоримся на 3:1 !!!)))