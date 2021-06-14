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Сенников: «Сборная России обыграет Финляндию в два мяча»

14 июня 2021, 19:41
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о предстоящем матче сборной России на групповом этапа Евро-2020 против сборной Финляндии.

Россия обыграет Финляндию со счётом 2:0. Сборная Финляндии неудобная команда. Они могут терпеть всю игру, играть на контратаках. У нас есть хорошие шансы выиграть этот матч. Стоит посмотреть, что не получилось у датчан, сделать выводы.

Датчане же играли с большим преимуществом, но дожать так и не смогли и пропустили первым же ударом в створ. Если сравнивать составы команд, то у России намного сильнее состав, чем у финнов. Надо забивать как можно больше, думаю, что в два мяча мы победим.

Ранее известная певица и актриса Ольга Бузова обратилась к футболистам сборной России перед матчем с Финляндией.

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Все комментарии
амурец
амурец
15 июня в 02:37
правильно говорит надо посмотреть что не получилось у датчан и сделать выводы, вот только выводы делать некому
Александр Апалько
Александр Апалько
14 июня в 22:23
Тем более они нам подложили свинью. Теперь с одной победой над Финляндией можно всё равно остаться на 4 месте.
Александр Апалько
Александр Апалько
14 июня в 22:18
Если финов не победим, то можно распускать эту сборную и набирать новую.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 июня в 21:42
Не вижу повода так уверенно думать что мы сильнее
протон1
протон1
14 июня в 21:35
возможно. ведь фины не футбольная страна. а хоккейная.
sir_Alex
sir_Alex
14 июня в 21:06
Дима, после игры тебя закидают г*****ом 😀😃😄😁😆
minai
minai ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
14 июня в 20:35
Я бы сказал "бестолковые".
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 июня в 20:22
Снова бесполезные прогнозы.
Cat01
Cat01
14 июня в 20:14
Главное победить хотя бы
drug01
drug01
14 июня в 20:13
Будем ждать два гола
Leha-ha50
Leha-ha50
14 июня в 19:54
С нашей сборной лучше ничего не загадывать.
Футболтус
Футболтус
14 июня в 19:50
Для начала один бы забить и не пропустить, а дальше видно будет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июня в 19:43
Хоть бы в один обыграла!
Ironigor
Ironigor
14 июня в 19:43, ред.
И ты это говоришь, трезвым !!!)))
Пойду в магазин за трофеем , может договоримся на 3:1 !!!)))
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