Сенников: «Сборная России обыграет Финляндию в два мяча»

Бывший защитник «Локомотива» поделился мнением о предстоящем матче сборной России на групповом этапа Евро-2020 против сборной Финляндии.

Россия обыграет Финляндию со счётом 2:0. Сборная Финляндии неудобная команда. Они могут терпеть всю игру, играть на контратаках. У нас есть хорошие шансы выиграть этот матч. Стоит посмотреть, что не получилось у датчан, сделать выводы.

Датчане же играли с большим преимуществом, но дожать так и не смогли и пропустили первым же ударом в створ. Если сравнивать составы команд, то у России намного сильнее состав, чем у финнов. Надо забивать как можно больше, думаю, что в два мяча мы победим.