Жиго сможет сменить футбольное гражданство не раньше чем через два года

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков и спортивный директор московского клуба Дмитрий Попов ответили на вопрос о том, может ли защитник Самуэль Жиго получить русский паспорт.
Мележиков:
Этот вопрос стоит давно, мы его обсуждали еще три-четыре месяца назад. Но нам нужна позиция Жиго по «Спартаку». Если мы продлеваем договор, то — да, можно над этим работать. Пока мы просто прорабатываем.
Попов:
Но важный нюанс, что он может сменить футбольное гражданство не раньше чем через два года.
Семёнов, Кудряшов, такой же косячный Дивеев, Евгеньев - вот и вся обойма. И это типа лучшие в стране. Больше нет никого.
Семёнов, Кудряшов, такой же косячный Дивеев, Евгеньев - вот и вся обойма. И это типа лучшие в стране. Больше нет никого.
Как всяким Фернандесам давать гражданство так всё нормально, а как игрокам из других клубов так нет. Двойные стандарты.
Я против этого. Но если так можно обходить лимиты, то почему бы и нет.
Как всяким Фернандесам давать гражданство так всё нормально, а как игрокам из других клубов так нет. Двойные стандарты.
Я против этого. Но если так можно обходить лимиты, то почему бы и нет.