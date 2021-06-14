ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

Жиго сможет сменить футбольное гражданство не раньше чем через два года

14 июня 2021, 19:03

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков и спортивный директор московского клуба Дмитрий Попов ответили на вопрос о том, может ли защитник Самуэль Жиго получить русский паспорт.

Мележиков:

Этот вопрос стоит давно, мы его обсуждали еще три-четыре месяца назад. Но нам нужна позиция Жиго по «Спартаку». Если мы продлеваем договор, то — да, можно над этим работать. Пока мы просто прорабатываем.

Попов:

Но важный нюанс, что он может сменить футбольное гражданство не раньше чем через два года.

Все новости
Черданцев назвал лучшие и худшие команды Евро-2020
Сегодня, 00:43 Комментарии8
Онопко: «Думаю, что Алексей Березуцкий справится с работой в ЦСКА»
Вчера, 23:51 Комментарии7
Черданцев: «Очень надеюсь, что Франция не выйдет из группы»
Вчера, 21:13 Комментарии24
«Крылья»: «По Зиньковскому никаких запросов не было»
Вчера, 16:47 Комментарии6
Шварц рассказал, почему «Динамо» отпустило Комличенко в «Ростов»
Вчера, 16:01 Комментарии10
Червиченко: «Головину не с кем играть в сборной. Все от него отстают»
Вчера, 14:37 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
15 июня в 07:41
всё это теория одна
ABir
ABir ответ Сп62 (раскрыть)
15 июня в 01:44
Жиркову лет пять назад надо было уходить на тёплое место
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Сп62 (раскрыть)
14 июня в 22:58
Рано или поздно рисковать придется , у нас пол команды на выход готовятся.
Сп62
Сп62 ответ ABir (раскрыть)
14 июня в 22:55, ред.
Через два года, как обещают, ему надо уже будет думать не о гражданстве, а о тёплом месте. Он же не наш Жирков.
ABir
ABir
14 июня в 22:19
Если Человек хочет сменить гражданство, то почему не пойти ему на встречу
Сп62
Сп62 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
14 июня в 22:01
А неоправданный риск уместен? Что молодой и неопытный, что опытный и пожилой (ветеран) это излишние риски для команды.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Сп62 (раскрыть)
14 июня в 21:50
На лавке сильно не подрастешь.
Константин Белых
Константин Белых ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
14 июня в 21:43
Особенно хватает Семенова и Евгеньева(который вообще не понятно кто). И конечно же в нашей россыпи звезд Фернандес явно лишний. Судя по игре Жиго явно каши не испортит. И не понятно кто его сильнее из ЦЗ в нашей дивной лиге..
Сп62
Сп62 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
14 июня в 21:42
Надо бы Евро перенести ещё годика на два. Смотришь и наши перспективные к этому времени подросли.
ДАША Д
ДАША Д
14 июня в 20:07
Ещё один оборотень у нас будет.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ makkie (раскрыть)
14 июня в 20:03
Дивеев и Евгеньев парни молодые, опыта ноль. Если бы Жиго в их возрасте блистал, то уж точно не в Спартаке бы оказался.
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
14 июня в 19:36
Ты матч с Бельгией смотрел? Своих ему хватает )))

Семёнов, Кудряшов, такой же косячный Дивеев, Евгеньев - вот и вся обойма. И это типа лучшие в стране. Больше нет никого.
shlomo
shlomo
14 июня в 19:25
Непонятные телодвижения у Спартачей....
3_DEIVID
3_DEIVID ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
14 июня в 19:25
Ахахахахахаха

Как всяким Фернандесам давать гражданство так всё нормально, а как игрокам из других клубов так нет. Двойные стандарты.
Я против этого. Но если так можно обходить лимиты, то почему бы и нет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 июня в 19:13
Нахрена он нам нужен, своих хватает.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100