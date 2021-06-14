Жиго сможет сменить футбольное гражданство не раньше чем через два года

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14 июня 2021, 19:03

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков и спортивный директор московского клуба Дмитрий Попов ответили на вопрос о том, может ли защитник получить русский паспорт.

Мележиков:

Этот вопрос стоит давно, мы его обсуждали еще три-четыре месяца назад. Но нам нужна позиция Жиго по «Спартаку». Если мы продлеваем договор, то — да, можно над этим работать. Пока мы просто прорабатываем.

Попов: