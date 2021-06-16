Крыховяк: «Все мы совершаем ошибки, но моя имела серьёзные последствия»

Полузащитник «Локомотива» и сборной Польши во время пресс-конференции извинился за своё удаление в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 против Словакии (1:2).

Я пришёл сюда как один из лидеров команды. Как лидер, который совершил серьёзную ошибку. Ошибку, которая может помешать нашим планам на Евро.

В момент, когда мы были близки к голу и трём очкам, я допустил эту ошибку. Мы всех их допускаем, но моя имела серьёзные последствия. Я пережил одну из самых тяжёлых ночей. Я принимаю критику и продолжаю работать.

Что бы вы мне ни сказали, вы будете правы. Я правда не хочу быть клоуном и убеждать, что в этой игре было что-то хорошее. Я помню, что на Евро-2016 мы сыграли плохой матч с Северной Ирландией, но победили, и ощущения были хорошими. Здесь могло быть то же самое. Если бы мы забили и победили, оценка была бы другой.