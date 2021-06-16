ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЕвро-2020

Крыховяк: «Все мы совершаем ошибки, но моя имела серьёзные последствия»

16 июня 2021, 05:29
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша1 : 2Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» и сборной Польши Гжегож Крыховяк во время пресс-конференции извинился за своё удаление в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 против Словакии (1:2).

Я пришёл сюда как один из лидеров команды. Как лидер, который совершил серьёзную ошибку. Ошибку, которая может помешать нашим планам на Евро.

В момент, когда мы были близки к голу и трём очкам, я допустил эту ошибку. Мы всех их допускаем, но моя имела серьёзные последствия. Я пережил одну из самых тяжёлых ночей. Я принимаю критику и продолжаю работать.

Что бы вы мне ни сказали, вы будете правы. Я правда не хочу быть клоуном и убеждать, что в этой игре было что-то хорошее. Я помню, что на Евро-2016 мы сыграли плохой матч с Северной Ирландией, но победили, и ощущения были хорошими. Здесь могло быть то же самое. Если бы мы забили и победили, оценка была бы другой.

Крыховяк стал первым футболистом, заработавшим удаление на Евро-2020.

Все новости
Сантуш: «Сборная Германии была сильнее, но и мы не бросили играть»
Вчера, 23:12 Комментарии1
Дудек: «Левандовски в „Баварии“ и сборной — это два разных игрока»
Вчера, 22:25 Комментарии6
Бэйл: «У меня хорошие отношения с Анчелотти»
Вчера, 22:11 Комментарии3
Дешам: «Венгрия провела матч всей своей жизни»
Вчера, 18:57 Комментарии4
Швайнштайгер: «Дзюба — самый важный игрок сборной России»
Вчера, 18:46 Комментарии24
Гризманн: «Мне бы хотелось завершить карьеру в МЛС»
Вчера, 15:47 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Аксинья
Аксинья
16 июня в 06:27
Гжегош, это не ошибка а привычка, но здесь ни РПЛ где судьи лояльно относятся к Локо и твоей грязной игре ))
beefs
beefs
16 июня в 05:54
Поздно это ты опознал...
ДСА
ДСА
16 июня в 05:33
Польша сразу стала аутсайдером
Mangur
Mangur
16 июня в 05:30
Без ошибок не бывает побед. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100