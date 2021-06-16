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Киммих: «Германия пропустила глупый гол. Думаю, мы заслуживали ничью»

16 июня 2021, 01:47
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция1 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Защитник сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал поражение от Франции (0:1) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Сегодня мы не были худшей командой на поле. Мы доминировали и пропустили глупый гол. Думаю, мы заслуживали ничью.

Мы обладаем уровнем, необходимым для того, чтобы не отставать от топ-команд. Франция — серьёзный фаворит этого турнира, но в следующем матче мы должны показать, что тоже входим в их число.

Наставник сборной Франции Дидье Дешам после матча отметил, что его команда была близка к тому, чтобы забить второй гол.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
16 июня в 03:26
Это чем же ты заслужил ничью? Может тем, что регулярно пускал себе за спину Мбаппе? Основная угроза на ворота сборной Германии шла через правый фланг немцев, за который как раз и отвечал Киммих, и та же голевая передача от Эрнандеса прилетела с того же правого фланга немцев, и после этого у Киммиха ещё хватает наглости заявлять о несправедливом результате.
1bear
1bear
16 июня в 02:57
глупый - не глупый,а результат налицо
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