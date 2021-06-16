Киммих: «Германия пропустила глупый гол. Думаю, мы заслуживали ничью»

Защитник сборной Германии прокомментировал поражение от Франции (0:1) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Сегодня мы не были худшей командой на поле. Мы доминировали и пропустили глупый гол. Думаю, мы заслуживали ничью.

Мы обладаем уровнем, необходимым для того, чтобы не отставать от топ-команд. Франция — серьёзный фаворит этого турнира, но в следующем матче мы должны показать, что тоже входим в их число.