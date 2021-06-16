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Павар — о столкновении с Госенсом: «На 10-15 секунд я оказался в нокауте»

16 июня 2021, 02:38
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция1 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Защитник «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар после победы над Германией (1:0) в 1-м туре группового этапа Евро-2020 прокомментировал столкновение с защитником соперников Робином Госенсом и подвёл итоги матча.

Да, я испытал настоящий шок. На 10-15 секунд я оказался в неглубоком нокауте.

Это правда, что нам противостояла хорошая немецкая команда, которая владела мячом, но мы очень здорово сыграли в обороне и в атаке, и были единым целым.

Мы хорошо себя чувствуем, а физически станем ещё сильнее. Это сулит нам хорошие перспективы на будущее.

Конечно, победить Германию — это нечто особенное. Мы знали, насколько важен будет первый матч. Теперь нам нужно быстро восстановиться, ведь игра с Венгрией состоится очень скоро.

Перед игрой с Германией Павар выразил надежду на то, что Франция станет чемпионом Европы, а хавбек «трёхцветных» Нголо Канте получит «Золотой мяч».

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июня в 03:08
И такое случается,это футбол!
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