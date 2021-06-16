Гулачи: «Если будем так играть с Францией, может случиться всё что угодно»

Вратарь «РБ Лейпциг» и сборной Венгрии дал комментарий после поражения от Португалии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Мы были надёжны в защите, пока не начали уступать в счёте. 3:0 — не является справедливым отражением игры. Очко в этом матче было бы огромным достижением, и на определённом этапе нельзя было исключать и победу.

Мы знали, что соперник будет давить, и более-менее справлялись с этим. Если и дальше будем так играть, в матче с Францией может быть всё что угодно.