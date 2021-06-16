ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЕвро-2020

Гулачи: «Если будем так играть с Францией, может случиться всё что угодно»

16 июня 2021, 03:56
ВенгрияЛоготип футбольный клуб Венгрия0 : 3Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Вратарь «РБ Лейпциг» и сборной Венгрии Петер Гулачи дал комментарий после поражения от Португалии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Мы были надёжны в защите, пока не начали уступать в счёте. 3:0 — не является справедливым отражением игры. Очко в этом матче было бы огромным достижением, и на определённом этапе нельзя было исключать и победу.

Мы знали, что соперник будет давить, и более-менее справлялись с этим. Если и дальше будем так играть, в матче с Францией может быть всё что угодно.

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар отметил, что его команде нужно поскорее восстановиться к игре с Венгрией.

Все новости
Сантуш: «Сборная Германии была сильнее, но и мы не бросили играть»
Вчера, 23:12 Комментарии1
Дудек: «Левандовски в „Баварии“ и сборной — это два разных игрока»
Вчера, 22:25 Комментарии6
Бэйл: «У меня хорошие отношения с Анчелотти»
Вчера, 22:11 Комментарии3
Дешам: «Венгрия провела матч всей своей жизни»
Вчера, 18:57 Комментарии4
Швайнштайгер: «Дзюба — самый важный игрок сборной России»
Вчера, 18:46 Комментарии24
Гризманн: «Мне бы хотелось завершить карьеру в МЛС»
Вчера, 15:47 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
16 июня в 06:39
суровые перспективы
КЭТиК
КЭТиК
16 июня в 05:31
Вначале венгры играли очень неплохо.
Байкал-38.
Байкал-38.
16 июня в 04:23
Возможен повтор антирекорда чемпионатов Европы.
ОПС
ОПС
16 июня в 04:19
С французами венграм ловить нечего.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100