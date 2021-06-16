Роналду: «Спасибо команде, что помогла мне стать лучшим игроком матча»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии прокомментировал победу над Венгрией (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Главное — это победа. Это была сложная игра, против очень качественно обороняющегося соперника, но мы забили три мяча, и я очень благодарен команде за то, что она помогла мне забить два гола и стать лучшим игроком матча.

Было важно начать турнир с положительного результата, чтобы приобрести уверенность. Теперь нужно продолжать в том же духе и выиграть следующий матч [против Германии].