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Роналду: «Спасибо команде, что помогла мне стать лучшим игроком матча»

16 июня 2021, 02:57
ВенгрияЛоготип футбольный клуб Венгрия0 : 3Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Венгрией (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Главное — это победа. Это была сложная игра, против очень качественно обороняющегося соперника, но мы забили три мяча, и я очень благодарен команде за то, что она помогла мне забить два гола и стать лучшим игроком матча.

Было важно начать турнир с положительного результата, чтобы приобрести уверенность. Теперь нужно продолжать в том же духе и выиграть следующий матч [против Германии].

Роналду, оформив дубль в этой встрече, стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
16 июня в 11:55
Опять всё о себе, да о себе.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июня в 08:20
Рон очень хотел забиьь!
ДАША Д
ДАША Д
16 июня в 05:30
Очередной рекорд Роналду.
allemz
allemz
16 июня в 03:23
Португалию сильно недооценивают, буду болеть за них, гармоничный сплав молодости и опыта, почерк имеется
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