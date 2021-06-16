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Погба: «Без команды я бы так хорошо не сыграл»

16 июня 2021, 03:21
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция1 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба после победы над Германией (1:0) в 1-м туре группового этапа Евро-2020 прокомментировал получение награды лучшему игроку матча.

Самое важное — это то, как выступает команда. Без неё я бы не сыграл так хорошо. Мы все прилагаем усилия.

Мы сосредоточены на своих задачах на поле. Мы знаем, что должны соответствовать статусу чемпионов и быть скромными, выходя на поле.

Когда надо потерпеть, мы делаем это вместе. Когда мы атакуем, мы делаем это вместе.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
16 июня в 07:12
Правильные слова
ДСА
ДСА
16 июня в 06:39
Французам просто повезло с автоголлм.
Mangur
Mangur
16 июня в 03:30
Немцы сыграли хуже чем могли. Францию с победой
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