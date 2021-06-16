Погба: «Без команды я бы так хорошо не сыграл»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции после победы над Германией (1:0) в 1-м туре группового этапа Евро-2020 прокомментировал получение награды лучшему игроку матча.

Самое важное — это то, как выступает команда. Без неё я бы не сыграл так хорошо. Мы все прилагаем усилия.

Мы сосредоточены на своих задачах на поле. Мы знаем, что должны соответствовать статусу чемпионов и быть скромными, выходя на поле.

Когда надо потерпеть, мы делаем это вместе. Когда мы атакуем, мы делаем это вместе.