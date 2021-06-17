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Кержаков возглавил «Нижний Новгород»

17 июня 2021, 14:14

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём инстаграме подтвердил, что новым главным тренером «Нижнего Новгорода» стал Александр Кержаков.

Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России Александр Кержаков в нашей команде! Александр назначен главным тренером ФК «Нижний Новгород». Он играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами, знает все модели тренерской работы!

Молодой амбициозный тренер для молодой амбициозной команды. И ещё важно, что для Саши наш регион не чужой — отец из Дзержинска. Впереди важнейший и сложнейший сезон в Премьер-Лиге!

Удачи, Александр! «Нижний Новгород» — вперёд!

Последним местом работы Кержакова была «Томь».

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1-я конная
1-я конная
17 июня в 22:25
В НН ожидается резкий рост популяции всяких зловредных насекомых на фоне массовой гибели воробьёв
rubinovyi2
rubinovyi2
17 июня в 16:14
А,кроме амбиций есть еще,что-нить?)))
Rheinfall
Rheinfall
17 июня в 14:42
Хана Нижнему Новгороду)
stanichnik
stanichnik
17 июня в 14:39
В отличии от того же Березуцкого постепенно, не форсируя события, Кержаков набирается тренерского опыта в работе с командами ставящими перед собой скромные цели и задачи. Сумеет его новая команда закрепиться в РПЛ по итогам предстоящего сезона, уже будет положительная оценка его деятельности на этом этапе, а дальше от простого к сложному, ставя перед собой более амбициозные задачи, повышая и уровень своего тренерского мастерства переходить в более статусные клубы. Как игрок он многого добился, теперь пусть реализует себя, как тренер. Удачи ему в тренерской карьере.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июня в 14:35
Щас внутриМКАДные разревутся по поводу 6 очков...
RomzesRZN
RomzesRZN
17 июня в 14:32
«Зенит», «Сочи», «Урал»… Внимание, вопрос! Кто сможет продолжить ассоциативный ряд после данной новости?
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июня в 14:31, ред.
Саня очень хорошо поработал в Томи. Он ведь вытащил команду с последнего места, не хватило всего то двух-трех туров для спасения. Как в Н.Н. у него получится - не знаю, но хочется пожелать ему успехов с новой командой. Все лучше, чем сидеть и балаболить на МАТЧ ТВ.
Удачи Александру!
Всем здоровья.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 июня в 14:29
По цветовой гамме шарфик почти совпадает с Зенитовским. "Нижний" случайно Газпром не спонсирует?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 июня в 14:27, ред.
Принципы действий наверное не меняются...)))
"Возглавлял.Возглавляю.И буду возглавлять"

Удачи Александру в долгой предзенитовской тренерской практике....!!!
Scorp689
Scorp689
17 июня в 14:26
makkie
makkie
17 июня в 14:26
С таким же успехом могли и Мостового назначить - тоже без тренерских успехов и почти без опыта)
LOpp
LOpp
17 июня в 14:21
Отправил Томь в ПФЛ и сбежал в Нижний. Хитёр.
izrafel
izrafel
17 июня в 14:16
Удачи Александру!
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