Кержаков возглавил «Нижний Новгород»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём инстаграме подтвердил, что новым главным тренером «Нижнего Новгорода» стал .

Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России Александр Кержаков в нашей команде! Александр назначен главным тренером ФК «Нижний Новгород». Он играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами, знает все модели тренерской работы!

Молодой амбициозный тренер для молодой амбициозной команды. И ещё важно, что для Саши наш регион не чужой — отец из Дзержинска. Впереди важнейший и сложнейший сезон в Премьер-Лиге!

Удачи, Александр! «Нижний Новгород» — вперёд!