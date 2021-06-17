«Фиорентина» объявила об уходе Гаттузо. Он подписал контракт 23 дня назад

Пресс-служба «Фиорентины» объявила об отставке главного тренера клуба Дженнаро Гаттузо.
«Фиорентина» и Рино Гаттузо по взаимному согласию решили расторгнуть контракт и, следовательно, не начинать следующий сезон вместе.
Клуб немедленно приступил к работе, чтобы найти нового тренера, который приведет команду к результатам, которых заслуживают «Фиорентина» и город Флоренция.
«Фиорентина» объявила о назначении Гаттузо 25 мая. Итальянский специалист ушёл из клуба уже через 23 дня. Причиной ухода стали разногласия Гаттузо с руководством команды по трансферным вопросам.
Всё как у цезарей...
"Пришёл. Увидел. И свалил"
Всё как у цезарей...
"Пришёл. Увидел. И свалил"
1. Неправильно вошел в хату.
2.Прислал Кокорину, находящемуся в отпуске, программу тренировок.
3. Пытался запретить игру в GS:GO.
4.Увернулся от удара стулом.
5.Уехал готовиться к сьемкам нового сезона "Наша Раша".
1. Неправильно вошел в хату.
2.Прислал Кокорину, находящемуся в отпуске, программу тренировок.
3. Пытался запретить игру в GS:GO.
4.Увернулся от удара стулом.
5.Уехал готовиться к сьемкам нового сезона "Наша Раша".
Два бандита в одной камере не помещаются .
Два бандита в одной камере не помещаются .
Зачем его подписали для высоких целей?
Зачем его подписали для высоких целей?