«Фиорентина» объявила об уходе Гаттузо. Он подписал контракт 23 дня назад

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17 июня 2021, 11:11

Пресс-служба «Фиорентины» объявила об отставке главного тренера клуба .

«Фиорентина» и Рино Гаттузо по взаимному согласию решили расторгнуть контракт и, следовательно, не начинать следующий сезон вместе. Клуб немедленно приступил к работе, чтобы найти нового тренера, который приведет команду к результатам, которых заслуживают «Фиорентина» и город Флоренция.

«Фиорентина» объявила о назначении Гаттузо 25 мая. Итальянский специалист ушёл из клуба уже через 23 дня. Причиной ухода стали разногласия Гаттузо с руководством команды по трансферным вопросам.