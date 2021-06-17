ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияИталия. Серия А 2020/2021

«Фиорентина» объявила об уходе Гаттузо. Он подписал контракт 23 дня назад

17 июня 2021, 11:11

Пресс-служба «Фиорентины» объявила об отставке главного тренера клуба Дженнаро Гаттузо.

«Фиорентина» и Рино Гаттузо по взаимному согласию решили расторгнуть контракт и, следовательно, не начинать следующий сезон вместе.

Клуб немедленно приступил к работе, чтобы найти нового тренера, который приведет команду к результатам, которых заслуживают «Фиорентина» и город Флоренция.

«Фиорентина» объявила о назначении Гаттузо 25 мая. Итальянский специалист ушёл из клуба уже через 23 дня. Причиной ухода стали разногласия Гаттузо с руководством команды по трансферным вопросам.

Все новости
ОфициальноМорено — новый главный тренер «Гранады»
18 июня Комментарии1
ОфициальноБывший игрок «Зенита» Горшков возглавил «Иртыш»
18 июня Комментарии5
ОфициальноБабаян вошёл в тренерский штаб ЦСКА
17 июня ФотоКомментарии47
ОфициальноАлександр Кержаков возглавил «Нижний Новгород»
17 июня Комментарии22
Кержаков возглавил «Нижний Новгород»
17 июня Комментарии13
В ЦСКА назвали причину ухода Олича
17 июня Комментарии27
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
youtomee
youtomee
17 июня в 20:58
Почему нельзя сначала обговорить все, решить все вопросы, а потом подписывать контракт? Зачем он вообще соглашался на работу, не зная условий? А теперь видите ли у них с руководством разные взгляды...верх профессионализма
Обезжиренный
Обезжиренный
17 июня в 16:25
Лучше быстрое расставание чем продолжительное мучение
Ozabot
Ozabot
17 июня в 15:58
Почему-то кажется, что Гаттузо получил где-то предложение получше и свалил. Хотя, может и вправду по трансферным целям разошлись. Руководство «Фиорентины» наобещало с три короба, а на деле оказалось, что в составе останутся только недотепа Кокорин и опытный, хоть и старый, Рибери.
25процентный клоун
25процентный клоун
17 июня в 15:48
Здоровья Гаттузо
hаrut
hаrut
17 июня в 14:51
Ну если согласия нет, то ничего не поделаешь
Roger Young
Roger Young
17 июня в 14:43
Олич, Гаттузо, это еще футбол или непонятный цирк?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 июня в 14:25, ред.
Итальянцы...что с них возьмёшь...
Всё как у цезарей...
"Пришёл. Увидел. И свалил"
112910415
112910415
17 июня в 14:19
конкурс " самый недолгий тренер " продолжает продолжаться )
Roger Young
Roger Young
17 июня в 14:09
Мessi 10
Мessi 10
17 июня в 13:36
Дурной пример ЦСКА заразителен
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 июня в 13:24
Видел голосовалку с выбором причины увольнения Гаттузо, накидаю примерно по памяти:
1. Неправильно вошел в хату.
2.Прислал Кокорину, находящемуся в отпуске, программу тренировок.
3. Пытался запретить игру в GS:GO.
4.Увернулся от удара стулом.
5.Уехал готовиться к сьемкам нового сезона "Наша Раша".
Баобаб
Баобаб
17 июня в 13:16, ред.
Да молодец Гаттузо, что отвалился, молодой, амбициозный как тренер. А ему походу дали задание остаться в Серии А и купить ещё пару Кокориных. Вон Пирловкин после пары кубков в Юве, походу уже возомнил себя мегапупером,Сампа с Бахчой уже не катит . Рино, по сравнению с Пирлой хоть наорать может, подстегнуть, а Андреа стоит, как баран у бровки и смотрит, как команда 41ется с Беневентами.
Ravshan878
Ravshan878
17 июня в 12:48
Я так и знал.Гаттузо быстро подаст в отставку.Думаю после разговора с Коко итальянц собрал вещи и поменял хату. )))
Брулин
Брулин
17 июня в 12:40
Понял, что не раскроет талант Кокорина и решил не лишать футбольный мир этого гения.
makkie
makkie ответ oFANATo (раскрыть)
17 июня в 12:35
Нашёл чем гордиться)
makkie
makkie
17 июня в 12:35
Оказывается есть самодуры, похлеще чем в цска )))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 июня в 12:05
Гаттузо - Оличу после увольнения из ЦСКА: "Подержи ка мое пиво."
oFANATo
oFANATo
17 июня в 12:02
Гаттузо даже не провел не одной официальной игры с Фиорентиной и был уволен .....а то многие недоумевали что Олича после трёх месяцев уволили из ЦСКА.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ ответ ДАША Д (раскрыть)
17 июня в 12:01
Платить компенсацию будет Кокорин, а денег ему даст в долг Мамаев
d_fincher
d_fincher
17 июня в 11:52
Гаттузо посмотрел на отношение Кокорина к тренировкам и играм - и просто сел на самокат, укатил с поля в сторону леса, а дальше уже к морю и нафиг оттуда.
nikoladolgov
nikoladolgov
17 июня в 11:51
Кокорин выгнал Гаттузу ?
Два бандита в одной камере не помещаются .
sv_1969
sv_1969
17 июня в 11:38
Вот это фиалки чудят
Против ЦСКА
Против ЦСКА
17 июня в 11:38
Гаттузо даже не физрук....
Зачем его подписали для высоких целей?
IKER-RAUL
IKER-RAUL ответ Action (раскрыть)
17 июня в 11:29
а этот футболёр уже не там что ли? домой убежал?)
BDA81
BDA81
17 июня в 11:21
Кто то , что то мутит)))
ProKop92
ProKop92
17 июня в 11:19
Лучше так, чем потом уволят за неудовлетворительные результаты.
ДАША Д
ДАША Д
17 июня в 11:12
Интересно кто кому компенсацию платить будет.
Action
Action
17 июня в 11:12
Без Кокорина отказался работать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100