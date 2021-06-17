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В ЦСКА назвали причину ухода Олича

17 июня 2021, 12:52

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему в клубе приняли решение расстаться с Ивицей Оличем.

Решение о смене главного тренера принимали совместно после серии внутренних консультаций, в ходе которых обсудили итоги прошедшего чемпионата России и планы на будущий сезон. Стараемся принимать все важные решения до начала активной стадии подготовки к новому сезону. И это решение не исключение. Мы с Ивицей действительно разошлись во мнениях относительно некоторых вопросов, связанных с организацией работы.

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ermak6848
ermak6848
18 июня в 00:12
Действия Генерального директора ЦСКА Романа Бабаева
напоминают действия унтер - офицерской вдовы...
cska1948
cska1948 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
17 июня в 21:27
Слабое утешение...
cska1948
cska1948
17 июня в 21:23
"...Мы с Ивицей действительно разошлись во мнениях относительно некоторых вопросов, связанных с организацией работы."
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Интересно, а ЧТО вы с Оличем обсуждали, когда контракт с ним подписывали?
oFANATo
oFANATo ответ tims (раскрыть)
17 июня в 21:18, ред.
А по отношению к Оличу поступили очень некрасиво. И ради кого! Это ещё мягко сказано...
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Вот что рассказал про Бабаяна главный редактор sport.kz Александр Стрельников.
Бабаян работал ассистентом главных тренеров сборной Казахстана Бренда Шторка,
Мирослава Беранека, Юрия Красножана, Станисмила Стоилова. Много лет был вторым тренером "Астаны".
В качестве главного тренера приводил "Астану" к чемпионству в 2018 году.

Так же вывел ее в групповой этап Лиги Европы где впоследствии не хватило всего одного очка для выхода в плей - офф.
Грамотный специалист, следящий за всеми современными тенденциями в футболе.
Анализирует огромное количество футбольного материала.

Вот что удалось раскопать.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
17 июня в 21:09
Георгий Черданцев: «При Федуне в «Спартаке» было 19 тренеров меньше чем за 20 лет. О каких стратегических задачах может идти речь?» + 16 лет без титулов.

Так что армейцам в этом плане еще очень далеко до Спартака!))
морозз
морозз
17 июня в 20:28
Поздравляю коней, они переплюнули Спартак на сто процентов, красавцы!
tims
tims
17 июня в 19:59, ред.
Неправда... Бабаев повелел Оличу взять в ассистенты (помощники) некоего Бабаяна. Олич отказался, потому как совершенно не знал, кто такой этот Бабаян, да, кроме того, еще ранее он просил назначить помощником Рахимича. Бабаев долго тянул с решением и вот притащил армянское чучело из Казахстана, которое ничем в футболе для работы в одном из ведущих клубов РПЛ себя не проявило. Короче, Бабаев (или Орешкин, или вместе) променял ЦСКА на Бабаяна. Ну или на деньги, которые, возможно, ему заплатили за предоставление работы особи, которая никогда и ничем не была связана с ЦСКА... Олич, при всех к нему вопросах, стал делать команду. Изменился рисунок игры, футболисты ожили (ну кроме Влашича, этот уже мыслями в Европе - и на здоровье). Большие сомнения, что у А.Березуцкого что-то получится. Реально, он тренер только на бумаге, как бы его ни хвалил Слуцкий. Уже сейчас, например, насторожил факт приглашения на сбор в Австрию Набабкина... В общем, первые выводы можно будет сделать по тому, кого оставит Березуцкий в команде, а с кем попрощается. А в ЦСКА немало последних: (по возрастанию КПД для ЦСКА) Дайч, Бийол, Набабкин, Шкурин, Обляков, Гогуа, Васин, Ахметов, Н'Диайе, а, возможно, и Чалов... В целом, оптимизма от перспектив армейцев лично я не испытываю... А по отношению к Оличу поступили очень некрасиво. И ради кого! Это ещё мягко сказано...
Mangur
Mangur
17 июня в 16:44
Скорее всего не получилось консенсуса среди спонсоров
Союзник противников
Союзник противников
17 июня в 16:42
Заварили варево Бабаян с Бабаевым,
вместе служат пешками у Эм Эс Орешкина.
Beekeeper
Beekeeper ответ Jeck Denielse (раскрыть)
17 июня в 15:31
это и есть как он сказал, разошлись во мнениях по дальней работе )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 июня в 14:38
Так вчера вроде уже всё прояснили....
Бабаев вводил в штат Бабаяна....
Ивица против ввода Бабаянов Бабаевыми....
Видать и впрямь был настроен работать...а ему междусобойчик кадровый навязывают...

Удачи молодому тренеру вне РПЛ!!!!
dadrail
dadrail
17 июня в 14:26
Это есть результат необдуманных решений
112910415
112910415
17 июня в 14:21
хотел рассказать о причинах, но передумал
КЭТиК
КЭТиК
17 июня в 14:00
Смогли вовремя одуматься.
berda2003
berda2003
17 июня в 13:54
бабайка рассказала на ночь байку...
ProKop92
ProKop92
17 июня в 13:50
Более глупое объяснение стоит еще поискать.
RamonCSKA
RamonCSKA
17 июня в 13:49, ред.
Врядли тут дело в бабаеве, тут либо сам орешкин так решил, либо орешкин понял , что как футбольный менеджер он никакой и доверил обратно цска в руки Бабаеву, который в футболе давно и бабаев убрал неопытного тренера
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Q-J-G (раскрыть)
17 июня в 13:47
В десяточку. В последнее время пошла мода у нас на покладистых тренеров , что не есть хорошо. Вроде как : "Тренируй кого дали и не лезь больше никуда"!!!
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
17 июня в 13:45
Трудно назвать Олича тренером, но для цска вполне подходил.
Q-J-G
Q-J-G
17 июня в 13:20
Тренер, который хотел реализовывать свои задумки, тренировать так, как он считал нужным, который надеялся на поддержку руководства ЦСКА, на взаимопонимание...

Тренер, который не захотел "плясать под чью-то дудку", имея своё видение! Личность, которая не захотела "прогибаться" даже под тех, кто ему платит зарплату....

Такие люди вызывают только уважение, удачи ему!
протон1
протон1
17 июня в 13:12
пока у руля такие пудели как бабаев ничего хорошего в цска не будет. кто такой ваще бабаев? где гинер? он что акции бабаю распродал?
протон1
протон1
17 июня в 13:10
бабаевская байка очередная .
puperr
puperr
17 июня в 13:06
Все тут ясно. Васян слезку пустил, сердечко Бабаева и растаяло. Похоже Гинеру уже надоел ЦСКА.
particular
particular
17 июня в 13:01
Бабаев, сидя в луже, продолжает имитацию разумных деяний...
Ironigor
Ironigor ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
17 июня в 12:59, ред.
Ну а что можно было ожидать от них ??? Слили в наглую парня.
Naherger
Naherger
17 июня в 12:54
Бабаев пёс
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июня в 12:53
У Олича другая версия...
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