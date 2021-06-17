В ЦСКА назвали причину ухода Олича

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему в клубе приняли решение расстаться с .

Решение о смене главного тренера принимали совместно после серии внутренних консультаций, в ходе которых обсудили итоги прошедшего чемпионата России и планы на будущий сезон. Стараемся принимать все важные решения до начала активной стадии подготовки к новому сезону. И это решение не исключение. Мы с Ивицей действительно разошлись во мнениях относительно некоторых вопросов, связанных с организацией работы.