Олич объяснил, почему покинул пост главного тренера ЦСКА

Ивица Олич рассказал о причинах ухода с поста главного тренера ЦСКА.
Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы сообщить о прекращении сотрудничества с ЦСКА. Сегодня я прибыл в Москву, и у меня была встреча с руководством клуба. После нашего разговора клуб решил прекратить сотрудничество, главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды.
Я выражаю сожаление по поводу такого исхода, потому что с большим энтузиазмом готовился и ждал нового сезона.
Также я пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить клуб и болельщиков за отличные впечатления и приятные два месяца, которые я провел в клубе.
Желаю всем в ЦСКА и всем армейским болельщикам здоровья, счастья и успехов в будущем.
Всем здоровья.
Всем здоровья.