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Олич объяснил, почему покинул пост главного тренера ЦСКА

15 июня 2021, 22:37

Ивица Олич рассказал о причинах ухода с поста главного тренера ЦСКА.

Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы сообщить о прекращении сотрудничества с ЦСКА. Сегодня я прибыл в Москву, и у меня была встреча с руководством клуба. После нашего разговора клуб решил прекратить сотрудничество, главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды.

Я выражаю сожаление по поводу такого исхода, потому что с большим энтузиазмом готовился и ждал нового сезона.

Также я пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить клуб и болельщиков за отличные впечатления и приятные два месяца, которые я провел в клубе.

Желаю всем в ЦСКА и всем армейским болельщикам здоровья, счастья и успехов в будущем.

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Все комментарии
Konst56
Konst56
16 июня в 19:28
Березуцкие Ивицу подсидели...
Хиромант
Хиромант
16 июня в 15:07
Ивица, не обижайся! Не суди о всех россиянах по одному клубу! Ты хотел как лучше, а они хотели как всегда! Удачи тебе в других клубах!!!
112910415
112910415
16 июня в 12:24
ни иначе, позвонил европейский топ-тренер с предложением услуг ...
berda2003
berda2003
16 июня в 12:04
повезло оличу - получил приличные бабки...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
16 июня в 10:50
С Ростовом нищим, какими средствами Бердыев заработал для клуба 20 лишним лямов в еврокубках, стал серебряным призером РПЛ и вытащил клуб из пердива?).
В Рубине, в последний заход, какие были средства? Один многомиллионный нелеквид оставшийся в наследство от бывшего руководства, Грассии и Ко). Это сейчас Леонид, как сыр в масле. Рубину, чтобы закрыть долги, пришлось продать Азмуна в Питер. Клуб до перерыва шел в пятерке. Потом, без ударного форварда, пошли поражения и потери очков.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Твой Арсен (раскрыть)
16 июня в 10:43
Новую жизнь в эту команду вдохнуть могут только новые игроки. Качественные. Которые стоят хороших денег. Которые платить никто не собирается.
Сп62
Сп62 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 июня в 10:40
Да, уж. Нужны новые варианты.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
16 июня в 09:38, ред.
Скоро все будут вспоминать времена Гончаренко у руля ЦСКА с нотками грусти и сожаления об его уходе. Если причиной ухода Олича стали разногласия в трансферной политике клуба (а это единственное разумное объяснение, поскольку остальное за гранью понимания), то это красноречивый ответ всем тем, кто называл Гончаренко физруком. Любой другой тренер сразу поставит условие серьезных трансферов, без которых выполнить поставленные задачи не сочтет возможным. Кто-то ждет теперь Бердыева, забывая о том, в какой футбол играл при нем Рубин и какие средства были вложены в трансферную кампанию. А варианты с приходом Березуцких или Игнашевича - это вообще на мой взгляд путь в никуда, при всем к ним уважении.
И опять же, если причиной увольнения стали разные взгляды на трансферную политику, то это просчет руководства клуба, потому что такие вопросы должны были заранее оговариваться с тренером при заключении с ним контракта. А если причиной увольнения стало участие Олича в подготовке сборной Хорватии, то это вообще за гранью понимания. Бабаев должен уйти в отставку
milanetto9
milanetto9
16 июня в 09:22
"мягко говоря" обо....ись
Николай Еремеев
Николай Еремеев
16 июня в 08:16
Охххх, я чувствую еще не раз аукнется нам , что бразды правления клубом перешли от Гинера к Орешкину. Печально все это.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
16 июня в 07:27
Кони смеялись что у нас в Спартаке частые кадры тренерами,но вы установили рекорд уволив тренера за 4 месяца
112910415
112910415
16 июня в 07:23
некрасиво вышло, от слова совсем
Рязань 062
Рязань 062
16 июня в 07:18
Очень вероятно что у клуба есть кем заменить Олича .и это не Березуцкий. Просто пока не выносят на всеобщее обсуждение
Spartach from kg
Spartach from kg ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
16 июня в 06:34
Ещё всё впереди
ABir
ABir
16 июня в 05:55
Все предсказуемо. Чуда не случилось
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 июня в 05:24
Походу мы вступили в гонку с спартаком по количеству смененных тренеров за сезон, пока спартак лидирует.
mars6791
mars6791
16 июня в 04:51, ред.
Если станут Березуцкие, то все здесь ясно.
ТТ
ТТ
16 июня в 02:43
Не по русски это,ой как не по русски! Боюсь,что ситуация с Оличем аукнется руководству конезавода ни один раз ! Удачи Ивице в дальнейшей профессиональной деятельности!!!
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
16 июня в 02:34
Мой клуб превращается в Динамо.
Этот сезон бы в 10 ку попасть.
Про трансферы тишина.
Чувствую с Заболотным мы "порвём" всех.
oFANATo
oFANATo
16 июня в 01:28
Олич изначально хотел остаться на Евро с сборной Хорватии, а у ЦСКА сборы начинаются с 16 июня. Видимо в руководстве посчитали это не профессионально. Раз ушел из сборной нечего было проситься в ней задержаться в ущерб сборам основной команде ЦСКА
gentlewolf
gentlewolf
16 июня в 01:02
Капздец. забыли обсудить наличие и размер отката с вознаграждения ГТ?
Просто иной мысли не приходит.
Comentarios
Comentarios
16 июня в 00:37
Мда уж ..
CSKA2012
CSKA2012
16 июня в 00:10
Мдааа следующий сезон опять 79ёмся ....
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Lu4nik (раскрыть)
16 июня в 00:04
Ну судя по всему, там реально разногласия были и по вопросу работы в сборной Олича, а для него работа в сборной судя по всему важнее работы в клубе...
Lu4nik
Lu4nik ответ gwynb1eidd (раскрыть)
16 июня в 00:03
есть мнение, что ввиду того, что ЦСКА начинает сборы, главного тренера (Олича) подтянуть хотели, а он в сборной задействован
gwynb1eidd
gwynb1eidd
16 июня в 00:01
Что-то это всё сильно начинает напоминать спартак... Такого бардака в ЦСКА не было, наверное никогда в эпоху Гинера, даже чехарда с Зико и Хуанде Рамосом, не сравнятся, с тем что творится сейчас...
Gahi
Gahi
15 июня в 23:58
Семь раз отмерь, один раз отрежь. Серьёзная под ковёрная борьба развернулась между лоббистами сторонников возглавить клуб в тренерском цеху команды ЦСКА. Да большие надежды возлагались в клубе на Олича с его именем привлечь качественных футболистов, но видимо что-то пошло не так как это планировали изначально раз такой вышел результат. Ну что нам остаётся только ждать новостей из клуба и чем их новый выбор окажется успешным за короткий период работы прежнего тренерского состава. Удачи 
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Сп62 (раскрыть)
15 июня в 23:58
Олич же сказал что не сошлись во взглядах на дальнейшее развитие клуба.
d_fincher
d_fincher
15 июня в 23:48
Как подло в ЦСКА с тренером поступили.
d1metras
d1metras
15 июня в 23:47
Печально конечно это всё.. Некрасиво поступило руководство клуба..Может быть и Березуцкие напели,что им обидно то что их не назначили..ХЗ...Думаю многие хотели посмотреть,какую команду Олич соберет к следующему сезону..Что то там ломается у армейцев в руководстве..как орешкин стал фигурировать в новостях про ЦСКА,так у команды дела стали идти не очень радужно..
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