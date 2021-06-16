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Олича уволили из ЦСКА. Ивица проиграл три дерби, думал о сборной Хорватии и не вышел в еврокубки

вчера, 09:30
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Отставка – лучшее, что могло случиться.

Ивица не готов к работе главным тренером

Суммируем яркую, но печальную для московского клуба историю взаимоотношений с Оличем. Василий Березуцкий знал, что Орешкин готов довериться тренеру без опыта, и надеялся увидеть у руля себя или брата. Его слова, не слухи. В худшем случае – стать помощником Игнашевича, у которого есть опыт в ФНЛ.

Решение пригласить Олича стало сюрпризом для команды и ветеранов, оно их не обрадовало. Возникло непонимание, Василий Березуцкий оказался в штабе Ганчаренко в «Краснодаре». При этом Рахимич, которого сватал себе в помощники сам Ивица, не вернулся, ведь у Бабаева включился инстинкт самосохранения.

Шутка о Гинере и его правой руке в «Крылья Советов» — смешная, но терять ЦСКА после смены владельцев на государственную компанию опытные менеджеры явно не планировали. Дали бы Оличу провалить старт нового сезона, что при нынешней конкуренции в РПЛ рано провалу сезона, если ты не «Локомотив» — повесили бы всех собак.

Команда-то молодая, Влашич без еврокубков рвется западнее, по селекции у Олича нуль связей и еще меньше умений строить сложные комбинации при среднем финансировании. Ивица ведь за 12 недель в ЦСКА так ни разу не поговорил с публикой о футболе глубоко и интересно. Хотя бы на уровне комментирования Слуцким матча Евро-2020.

Главные тренеры одержимы своей командой и ее соперниками. А Ивица больше похож на классического помощника. Причем не для ЦСКА, а для Хорватии. Потому и договорился, что отправится на чемпионат Европы с родной сборной, в штабе которой раньше трудился. Вот только сборы «армейцев» начинаются в разгар турнира.

Когда фанаты через инсайдеров узнали, что их главный тренер выбрал прохлаждаться в компании братишек, а не готовить московский клуб к сезону, то в ЦСКА забрали у Олича данное изначально разрешение. Элементы цирка налицо, а мучить фанатов решениями в стиле садистов-дрессировщиков глупо. Пора было принимать волевое решение.

Прекрасно, что Орешкин не включил вождя и не отказался увольнять Олича на том основании, что он, похоже, связан с его спонтанным назначением. Но тут могла сработать классика: начальник допустил ошибку, а теперь виноватым сделают Бабаева. Вот Роман Юрьевич и принял единственное решение, что дает ЦСКА шанс на скачок качества.

Олич провел всего девять матчей, и хотя он стартовал с трех побед, когда пошли солидные соперники – проигрывал «Сочи», «Локомотиву» и «Спартаку». Победа над «Краснодаром» ничего значит, к тому времени «быки» завершили сезон. Как и «Динамо» в последнем туре, что не помешали соседу выиграть дерби. Ивица не подошел, его отставка – благо для команды.

Приглашение помощников – плохая затея

Один из величайших ассистентов в футболе всех времен – Питер Тейлор, почти не работал самостоятельно. Без него Брайану Клафу тоже было намного, намного сложнее, но помощник не способен делать работу главного, равно как и наоборот. Да и разные они бывают. Есть балагуры, есть стратеги, как Артета. Скорее всего, контраргументов Микеля не хватило Гвардиоле в финале ЛЧ.

Каждому – свое, и Олич мог разве что выполнить функцию ассистента, что поднимает боевой дух. Также Ивица понимал специфику игрока-чемпиона, коим был сам. При этом аналитикой у хорватов занимались Йеркан, Вукоевич и Рошон, то есть Бабаеву и Гинеру на шею повесили «душу команды», но чужой. Результат видим, ЦСКА был плох морально и спортивно.

По сезону получили результативную команду – вторые по ударам, третьи по голам. Но в обороне были грубые индивидуальные ошибки, опорная зона отсутствовала, если сравнивать с тем, как играли более успешные коллективы сезона. У ЦСКА однозначно есть потенциал, но молодому сопернику нужен грамотный наставник, что буквально готов водить за руку.

Поэтому выбор Алексея Березуцкого главным не перерастет в постоянные отношения. Эксперимент в его начале все называли ошибкой. Сама отставка Ганчаренко стала верным шагом, белорус в ЦСКА зашел в тупик. Как и у Олича, у него была внутренняя оппозиция в тренерском штабе. Но с уходом Виктора Михайловича затянули, а нового тренера за годы не нашли.

Сочинская рокировка – вероятный сценарий

В Сочи при Ротенберге живут два толковых тренера. Первый – Владимир Валентинович Федотов, второй – Курбан Бекиевич Бердыев. Один для ЦСКА, второй – для «Сочи».

О ветеране всегда говорят, когда в РПЛ кого-то отправляют в отставку, но здесь вряд ли получится уладить давний конфликт с Гинером. Они как-то сцепились на очередном бессмысленном заседании на тему системы «осень-весна». Позже Евгений Леннорович ехидно называл Бердыева «великим тренером», а наставник отвечал прозрачными намеками на отношения менеджера ЦСКА и арбитров.

Но много воды утекло, так что самый легкий для «армейцев» вариант – взять Бердыева и вернуться в еврокубки, наладив игру в защите. С другой стороны, Курбан Бекиевич не справился там, где получилось у Слуцкого. Леонида Викторовича звали в ЦСКА сейчас – отказался. Но теперь переходим к Федотову, который вывел в спайке с Олегом Фоменко «Сочи» в еврокубки. Там у половины команды краткосрочные контракты, Заболотный уже подписал контракт с москвичами.

Похоже, за спиной у Олича готовили рокировку уже несколько недель. Переезд Федотова в Москву не удивит, хотя есть более сложный сценарий. Активно говорят о смене Семака в «Зените». Как обычно в Санкт-Петербурге случается, могут поссориться из-за ресурсов –кадровой политики. Сергей Богданович окажется без работы, а условный или реальный Петкович – ставкой менеджеров «Зенита» на Лигу чемпионов. В таком случае появление Семака в ЦСКА, учитывая давнюю связь и новые титулы, не исключено.

Хотя это слишком сложный сценарий. У «армейцев» сейчас нет прежнего веса в российском футболе и чемпионского статуса. Риск потерять лучшего игрока, отсутствие ответов на простые, но жизненно важные вопросы о лидере центра защиты, левом латерале, опорнике, плеймейкере на замену Влашичу и сочетаемости Заболотного с Чаловым присутствуют. Новый сезон стартует через пять недель. И хотя ЦСКА не обременен еврокубками, у Федотова или любого другого будет мало времени на раскачку.

Олича не стоило назначать, Ганчаренко могли уволить намного быстрее. Провели масштабную перестройку – из чемпионского состава почти никого не осталось, забыв, что такие проекты лучше доверять проверенным архитекторам.

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Trinidad Mcdavid
Trinidad Mcdavid
сегодня в 14:14, ред.
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Хиромант
Хиромант
вчера в 15:27
- Ганчаренко готовил ЦСКА к сезону, подбирал игроков и помощников, провел в команде почти весь чемпионат, а когда "запахло жареным" - его заменили на Олича.
- Мужик начал работу. Наладил контакты в Европе. Нашёл себе помощников и нашёл молодых перспективных игроков, поехал на Евро посмотреть,как они играют - и НА ТЕБЕ!!!
- "Ты не должен был никуда ездить, а сидеть дома с теми игроками, которых МЫ тебе приготовили!"
- "Ты за целых 3 недели не смог вытащить ЦСКА со дна, на которое его опускал Ганчаренко в течение всего сезона!"

Дальше не хочу продолжать... Остались одни матерные слова... Раньше мне импонировала игра команды ЦСКА... Но то, что руководство клуба творит сейчас...
У нового тренера за 3 недели ТРЕБУЮТ ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ предыдущего тренера, у которого было времени 3 года (условно!)...
Да ещё взять себе в помощники не тех, кто тебе нужен; а тех, кого тебе навяжут?!...
Да на таких условиях к вам ни один нормальный тренер не пойдёт!!!
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
вчера в 15:05
4 дерби проиграли вместе с кубком а не 3
volga.kot
volga.kot ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:10
Черевченко свою миссию выполнил в Спартаке)))
volga.kot
volga.kot
вчера в 13:09
Жиробесие это! Не иначе
M-Devils
M-Devils
вчера в 12:30
Я уже совсем ничего не понимаю...
Что происходит?!
Так всегда, когда люди занимаются не своим делом. Нафига Орешкин лезет туда где не понимает ничего... Блин смутные времена, печально это всё (
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 12:23
Такое впечатление что заметку писала Бузова. Как же безграмотно!!!!
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 12:10
Вот, вот складывается впечатление что уже есть кандидат на тренерский мостик в ЦСКА, раз так резко расстались с Оличем.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:03
Черевченко сильный специалист
Chevengur
Chevengur
вчера в 11:45
Шутка шуткой, а идея с Бердыевым выглядит интересно. Забавное дерби получится Бердыев-ЛВС)
cska1948
cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 11:17
Если бы Гинер был по прежнему главкомом,то Олич, в роли гл. тренера, в ЦСКА не появился от слова СОВСЕМ! И хочется верить, что Гинер не прекращал поиски нужного тренера.
Сп62
Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:11
Да, если бы Гинер был, как раньше, главнокомандующим.
112910415
112910415
вчера в 11:09
хм ... Федотов, если это серьёзно, сможет разрулить !
Сп62
Сп62
вчера в 11:08
Если заграница не поможет ЦСКА, то российский кандидат В.Федотов наиболее приемлем.
cska1948
cska1948 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 10:53
Скоро всё прояснится! Времени на раскачку нет! Но зная Гинера хочется верить, что расставаясь с Оличем у армейского руководства уже был план "Б".
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:37, ред.
Хорошо бы если так. Был бы рад Федотову. Но не исключаю, что все сведется к возвращению Васи Березуцкого или Игнашевича.
cska1948
cska1948 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 10:36
Это была ирония и не более!
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:35
Если его приглашали для этого, то это курам на смех. Какую задачу он выполнил? Принял команду на 5-м месте, закончил на 6-м.
cska1948
cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 10:34
Предлагаю вам гипотезу. Гинер, понимая, что Олич это не совсем тот тренер, который нужен ЦСКА, не переставал искать нужного, на его взгляд, тренера. И вполне возможно, что нашёл и убедил в этом Орешкина.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 10:33
Масштабную перестройку действительно лучше доверять проверенным архитекторам, но любой грамотный архитектор сразу накидает примерную смету расходов. И не факт, что эта смета покажется заказчику приемлемой. Бюджетные и авантюрные (как в случае с Оличем) варианты ведь не от хорошей жизни ищут.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:30
Хорошо то, что руководство осознало свою ошибку и относительно быстро отпустило Олича.
Теперь будет зависеть от того, кого удастся заманить на место нового. Федотов неплохой вариант, он умеет строить командную игру. Насчёт Семака - слухи на основе других слухов.
А вот ТОПового зарубежного тренера армейцы могут и пригласить. Тем более, сейчас свободные имеются. Только платить им придётся прилично за наш климат и футбольную кухню особенно. Но с деньгами теперь у ЦСКА проблем быть не должно.
Даже при НЕпопадании в ЕК...
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:30
Иронию принимаю.Деяния "орешкиных без спешкиных"-НЕТ!
cska1948
cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 10:28
Свою основную задачу в ЦСКА, обыграть Ганчаренко, Олич выполнил! А дальше всё по классику: "Олич сделал своё дело, Олич может уходить!"
Союзник противников
Союзник противников ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 10:28
ЦСКА вступил в затяжной период турбуленции,а все до сих пор ждут разового спасительного акта.Уже забыли,что "МИхалычу не тех игроков купили",но Олич должен был сходу выдать результат.Теперь "спасители Отечества" будут списком прирастать.Федотов...и куда без Бердыева?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:25
Зато он Витю влёгкую обыграл! При том,что все игроки команды высказали сожаление по поводу ухода Величайшего.
Брулин
Брулин
вчера в 10:22
Олич ничего ужасного и не показал в качестве тренера, наоборот. Пошло движение, явно пытался поставить прессинг и заставить буратин бегать
oFANATo
oFANATo
вчера в 10:06
Руководство оперативно признало свою ошибку, возможно сэкономили сезон.
Если будет тренер с хорошей практикой, а не Олич без тренерского опыта.
cska1948
cska1948
вчера в 09:56
Назначение Олича, на мой взгляд, было ошибкой! И то, что с ним расстались ещё на берегу, это правильно! Если в ближайшие дни решат вопрос с переходом в ЦСКА В.Федотова, то это увольнение Олича пройдёт безболезненно.
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