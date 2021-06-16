Олича уволили из ЦСКА. Ивица проиграл три дерби, думал о сборной Хорватии и не вышел в еврокубки

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вчера, 09:30

Отставка – лучшее, что могло случиться.

Ивица не готов к работе главным тренером

Суммируем яркую, но печальную для московского клуба историю взаимоотношений с Оличем. Василий Березуцкий знал, что Орешкин готов довериться тренеру без опыта, и надеялся увидеть у руля себя или брата. Его слова, не слухи. В худшем случае – стать помощником Игнашевича, у которого есть опыт в ФНЛ .

Решение пригласить Олича стало сюрпризом для команды и ветеранов, оно их не обрадовало. Возникло непонимание, Василий Березуцкий оказался в штабе Ганчаренко в «Краснодаре». При этом Рахимич, которого сватал себе в помощники сам Ивица, не вернулся, ведь у Бабаева включился инстинкт самосохранения.

Шутка о Гинере и его правой руке в «Крылья Советов» — смешная, но терять ЦСКА после смены владельцев на государственную компанию опытные менеджеры явно не планировали. Дали бы Оличу провалить старт нового сезона, что при нынешней конкуренции в РПЛ рано провалу сезона, если ты не «Локомотив» — повесили бы всех собак.

Команда-то молодая, Влашич без еврокубков рвется западнее, по селекции у Олича нуль связей и еще меньше умений строить сложные комбинации при среднем финансировании. Ивица ведь за 12 недель в ЦСКА так ни разу не поговорил с публикой о футболе глубоко и интересно. Хотя бы на уровне комментирования Слуцким матча Евро-2020.

Главные тренеры одержимы своей командой и ее соперниками. А Ивица больше похож на классического помощника. Причем не для ЦСКА , а для Хорватии. Потому и договорился, что отправится на чемпионат Европы с родной сборной, в штабе которой раньше трудился. Вот только сборы «армейцев» начинаются в разгар турнира.

Когда фанаты через инсайдеров узнали, что их главный тренер выбрал прохлаждаться в компании братишек, а не готовить московский клуб к сезону, то в ЦСКА забрали у Олича данное изначально разрешение. Элементы цирка налицо, а мучить фанатов решениями в стиле садистов-дрессировщиков глупо. Пора было принимать волевое решение.

Прекрасно, что Орешкин не включил вождя и не отказался увольнять Олича на том основании, что он, похоже, связан с его спонтанным назначением. Но тут могла сработать классика: начальник допустил ошибку, а теперь виноватым сделают Бабаева. Вот Роман Юрьевич и принял единственное решение, что дает ЦСКА шанс на скачок качества.

Олич провел всего девять матчей, и хотя он стартовал с трех побед, когда пошли солидные соперники – проигрывал «Сочи», «Локомотиву» и «Спартаку». Победа над «Краснодаром» ничего значит, к тому времени «быки» завершили сезон. Как и «Динамо» в последнем туре, что не помешали соседу выиграть дерби. Ивица не подошел, его отставка – благо для команды.

Приглашение помощников – плохая затея

Один из величайших ассистентов в футболе всех времен – Питер Тейлор, почти не работал самостоятельно. Без него Брайану Клафу тоже было намного, намного сложнее, но помощник не способен делать работу главного, равно как и наоборот. Да и разные они бывают. Есть балагуры, есть стратеги, как Артета. Скорее всего, контраргументов Микеля не хватило Гвардиоле в финале ЛЧ .

Каждому – свое, и Олич мог разве что выполнить функцию ассистента, что поднимает боевой дух. Также Ивица понимал специфику игрока-чемпиона, коим был сам. При этом аналитикой у хорватов занимались Йеркан, Вукоевич и Рошон, то есть Бабаеву и Гинеру на шею повесили «душу команды», но чужой. Результат видим, ЦСКА был плох морально и спортивно.

По сезону получили результативную команду – вторые по ударам, третьи по голам. Но в обороне были грубые индивидуальные ошибки, опорная зона отсутствовала, если сравнивать с тем, как играли более успешные коллективы сезона. У ЦСКА однозначно есть потенциал, но молодому сопернику нужен грамотный наставник, что буквально готов водить за руку.

Поэтому выбор Алексея Березуцкого главным не перерастет в постоянные отношения. Эксперимент в его начале все называли ошибкой. Сама отставка Ганчаренко стала верным шагом, белорус в ЦСКА зашел в тупик. Как и у Олича, у него была внутренняя оппозиция в тренерском штабе. Но с уходом Виктора Михайловича затянули, а нового тренера за годы не нашли.

Сочинская рокировка – вероятный сценарий

В Сочи при Ротенберге живут два толковых тренера. Первый – Владимир Валентинович Федотов, второй – Курбан Бекиевич Бердыев. Один для ЦСКА , второй – для «Сочи».

О ветеране всегда говорят, когда в РПЛ кого-то отправляют в отставку, но здесь вряд ли получится уладить давний конфликт с Гинером. Они как-то сцепились на очередном бессмысленном заседании на тему системы «осень-весна». Позже Евгений Леннорович ехидно называл Бердыева «великим тренером», а наставник отвечал прозрачными намеками на отношения менеджера ЦСКА и арбитров.

Но много воды утекло, так что самый легкий для «армейцев» вариант – взять Бердыева и вернуться в еврокубки, наладив игру в защите. С другой стороны, Курбан Бекиевич не справился там, где получилось у Слуцкого. Леонида Викторовича звали в ЦСКА сейчас – отказался. Но теперь переходим к Федотову, который вывел в спайке с Олегом Фоменко «Сочи» в еврокубки. Там у половины команды краткосрочные контракты, Заболотный уже подписал контракт с москвичами.

Похоже, за спиной у Олича готовили рокировку уже несколько недель. Переезд Федотова в Москву не удивит, хотя есть более сложный сценарий. Активно говорят о смене Семака в «Зените». Как обычно в Санкт-Петербурге случается, могут поссориться из-за ресурсов –кадровой политики. Сергей Богданович окажется без работы, а условный или реальный Петкович – ставкой менеджеров «Зенита» на Лигу чемпионов. В таком случае появление Семака в ЦСКА , учитывая давнюю связь и новые титулы, не исключено.

Хотя это слишком сложный сценарий. У «армейцев» сейчас нет прежнего веса в российском футболе и чемпионского статуса. Риск потерять лучшего игрока, отсутствие ответов на простые, но жизненно важные вопросы о лидере центра защиты, левом латерале, опорнике, плеймейкере на замену Влашичу и сочетаемости Заболотного с Чаловым присутствуют. Новый сезон стартует через пять недель. И хотя ЦСКА не обременен еврокубками, у Федотова или любого другого будет мало времени на раскачку.

Олича не стоило назначать, Ганчаренко могли уволить намного быстрее. Провели масштабную перестройку – из чемпионского состава почти никого не осталось, забыв, что такие проекты лучше доверять проверенным архитекторам.