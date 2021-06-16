Олича уволили из ЦСКА. Ивица проиграл три дерби, думал о сборной Хорватии и не вышел в еврокубки

Отставка – лучшее, что могло случиться.
Ивица не готов к работе главным тренером
Суммируем яркую, но печальную для московского клуба историю взаимоотношений с Оличем. Василий Березуцкий знал, что Орешкин готов довериться тренеру без опыта, и надеялся увидеть у руля себя или брата. Его слова, не слухи. В худшем случае – стать помощником Игнашевича, у которого есть опыт в ФНЛ.
Решение пригласить Олича стало сюрпризом для команды и ветеранов, оно их не обрадовало. Возникло непонимание, Василий Березуцкий оказался в штабе Ганчаренко в «Краснодаре». При этом Рахимич, которого сватал себе в помощники сам Ивица, не вернулся, ведь у Бабаева включился инстинкт самосохранения.
Шутка о Гинере и его правой руке в «Крылья Советов» — смешная, но терять ЦСКА после смены владельцев на государственную компанию опытные менеджеры явно не планировали. Дали бы Оличу провалить старт нового сезона, что при нынешней конкуренции в РПЛ рано провалу сезона, если ты не «Локомотив» — повесили бы всех собак.
Команда-то молодая, Влашич без еврокубков рвется западнее, по селекции у Олича нуль связей и еще меньше умений строить сложные комбинации при среднем финансировании. Ивица ведь за 12 недель в ЦСКА так ни разу не поговорил с публикой о футболе глубоко и интересно. Хотя бы на уровне комментирования Слуцким матча Евро-2020.
Главные тренеры одержимы своей командой и ее соперниками. А Ивица больше похож на классического помощника. Причем не для ЦСКА, а для Хорватии. Потому и договорился, что отправится на чемпионат Европы с родной сборной, в штабе которой раньше трудился. Вот только сборы «армейцев» начинаются в разгар турнира.
Когда фанаты через инсайдеров узнали, что их главный тренер выбрал прохлаждаться в компании братишек, а не готовить московский клуб к сезону, то в ЦСКА забрали у Олича данное изначально разрешение. Элементы цирка налицо, а мучить фанатов решениями в стиле садистов-дрессировщиков глупо. Пора было принимать волевое решение.
Прекрасно, что Орешкин не включил вождя и не отказался увольнять Олича на том основании, что он, похоже, связан с его спонтанным назначением. Но тут могла сработать классика: начальник допустил ошибку, а теперь виноватым сделают Бабаева. Вот Роман Юрьевич и принял единственное решение, что дает ЦСКА шанс на скачок качества.
Олич провел всего девять матчей, и хотя он стартовал с трех побед, когда пошли солидные соперники – проигрывал «Сочи», «Локомотиву» и «Спартаку». Победа над «Краснодаром» ничего значит, к тому времени «быки» завершили сезон. Как и «Динамо» в последнем туре, что не помешали соседу выиграть дерби. Ивица не подошел, его отставка – благо для команды.
Приглашение помощников – плохая затея
Один из величайших ассистентов в футболе всех времен – Питер Тейлор, почти не работал самостоятельно. Без него Брайану Клафу тоже было намного, намного сложнее, но помощник не способен делать работу главного, равно как и наоборот. Да и разные они бывают. Есть балагуры, есть стратеги, как Артета. Скорее всего, контраргументов Микеля не хватило Гвардиоле в финале ЛЧ.
Каждому – свое, и Олич мог разве что выполнить функцию ассистента, что поднимает боевой дух. Также Ивица понимал специфику игрока-чемпиона, коим был сам. При этом аналитикой у хорватов занимались Йеркан, Вукоевич и Рошон, то есть Бабаеву и Гинеру на шею повесили «душу команды», но чужой. Результат видим, ЦСКА был плох морально и спортивно.
По сезону получили результативную команду – вторые по ударам, третьи по голам. Но в обороне были грубые индивидуальные ошибки, опорная зона отсутствовала, если сравнивать с тем, как играли более успешные коллективы сезона. У ЦСКА однозначно есть потенциал, но молодому сопернику нужен грамотный наставник, что буквально готов водить за руку.
Поэтому выбор Алексея Березуцкого главным не перерастет в постоянные отношения. Эксперимент в его начале все называли ошибкой. Сама отставка Ганчаренко стала верным шагом, белорус в ЦСКА зашел в тупик. Как и у Олича, у него была внутренняя оппозиция в тренерском штабе. Но с уходом Виктора Михайловича затянули, а нового тренера за годы не нашли.
Сочинская рокировка – вероятный сценарий
В Сочи при Ротенберге живут два толковых тренера. Первый – Владимир Валентинович Федотов, второй – Курбан Бекиевич Бердыев. Один для ЦСКА, второй – для «Сочи».
О ветеране всегда говорят, когда в РПЛ кого-то отправляют в отставку, но здесь вряд ли получится уладить давний конфликт с Гинером. Они как-то сцепились на очередном бессмысленном заседании на тему системы «осень-весна». Позже Евгений Леннорович ехидно называл Бердыева «великим тренером», а наставник отвечал прозрачными намеками на отношения менеджера ЦСКА и арбитров.
Но много воды утекло, так что самый легкий для «армейцев» вариант – взять Бердыева и вернуться в еврокубки, наладив игру в защите. С другой стороны, Курбан Бекиевич не справился там, где получилось у Слуцкого. Леонида Викторовича звали в ЦСКА сейчас – отказался. Но теперь переходим к Федотову, который вывел в спайке с Олегом Фоменко «Сочи» в еврокубки. Там у половины команды краткосрочные контракты, Заболотный уже подписал контракт с москвичами.
Похоже, за спиной у Олича готовили рокировку уже несколько недель. Переезд Федотова в Москву не удивит, хотя есть более сложный сценарий. Активно говорят о смене Семака в «Зените». Как обычно в Санкт-Петербурге случается, могут поссориться из-за ресурсов –кадровой политики. Сергей Богданович окажется без работы, а условный или реальный Петкович – ставкой менеджеров «Зенита» на Лигу чемпионов. В таком случае появление Семака в ЦСКА, учитывая давнюю связь и новые титулы, не исключено.
Хотя это слишком сложный сценарий. У «армейцев» сейчас нет прежнего веса в российском футболе и чемпионского статуса. Риск потерять лучшего игрока, отсутствие ответов на простые, но жизненно важные вопросы о лидере центра защиты, левом латерале, опорнике, плеймейкере на замену Влашичу и сочетаемости Заболотного с Чаловым присутствуют. Новый сезон стартует через пять недель. И хотя ЦСКА не обременен еврокубками, у Федотова или любого другого будет мало времени на раскачку.
Олича не стоило назначать, Ганчаренко могли уволить намного быстрее. Провели масштабную перестройку – из чемпионского состава почти никого не осталось, забыв, что такие проекты лучше доверять проверенным архитекторам.
Теперь будет зависеть от того, кого удастся заманить на место нового. Федотов неплохой вариант, он умеет строить командную игру. Насчёт Семака - слухи на основе других слухов.
А вот ТОПового зарубежного тренера армейцы могут и пригласить. Тем более, сейчас свободные имеются. Только платить им придётся прилично за наш климат и футбольную кухню особенно. Но с деньгами теперь у ЦСКА проблем быть не должно.
Даже при НЕпопадании в ЕК...
Теперь будет зависеть от того, кого удастся заманить на место нового. Федотов неплохой вариант, он умеет строить командную игру. Насчёт Семака - слухи на основе других слухов.
А вот ТОПового зарубежного тренера армейцы могут и пригласить. Тем более, сейчас свободные имеются. Только платить им придётся прилично за наш климат и футбольную кухню особенно. Но с деньгами теперь у ЦСКА проблем быть не должно.
Даже при НЕпопадании в ЕК...