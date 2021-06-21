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У хавбека «Краснодара» Газинского родилась дочь

вчера, 19:36

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский во второй раз стал отцом. 21 июня его супруга родила дочку.

«Я счастливый человек, я дважды папа. Для меня это очень важное событие в жизни, тем более сегодня праздник — у супруги день рождения, юбилей. С утра поздравил с днем рождения, в обед она подарила дочку, поэтому эмоции переполняют, слезы радости. Конечно, я очень горд, что сегодня свершилось это событие.

Когда будем придумывать имя? У нас есть пару вариантов. Сейчас супруга чуть отойдет, и тогда примем решение», — сказал Газинский в интервью клубной пресс-службе.

Также недавно дочка родилась у голкипера «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова.

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Все комментарии
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
вчера в 21:04
Газинский, Сафонов... Так надо вспомнить, что было в сентябре. Кхм... Ааа! Наши вышли в лч!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 20:50
Ничего удивительного. Просто два праздника в один день. Сплошная экономия...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:30
Бегает, мячик гоняет, деньги домой приносит... Чего ещё для счастья надо?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:58
Поздравляю Юру!
BDA8181
BDA8181 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:55
у моей жены и тёщи ДР в один день и чем это кого то должно удивить?! А ещё и старшая дочка на день раньше их обоих ДР))и что тут такого .....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:52
Две днюхи в один день...
BDA81
BDA81
вчера в 19:45
И в чем новость футбола?! Я вот не пойму за чем вот это выкладывать?! Вам мало Инстаграм или других сайтов! Вы же Сайт про футбол а е дом 2 !!!! Мне вот лично пофих на его радость и даже что второй не подвиг,будет четвертый поговорим . А так только воздух гоняет. Вообщем давайте о пролете сб. Россий и как улучшить игру.
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