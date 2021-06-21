У хавбека «Краснодара» Газинского родилась дочь

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вчера, 19:36

Полузащитник «Краснодара» во второй раз стал отцом. 21 июня его супруга родила дочку.

«Я счастливый человек, я дважды папа. Для меня это очень важное событие в жизни, тем более сегодня праздник — у супруги день рождения, юбилей. С утра поздравил с днем рождения, в обед она подарила дочку, поэтому эмоции переполняют, слезы радости. Конечно, я очень горд, что сегодня свершилось это событие.

Когда будем придумывать имя? У нас есть пару вариантов. Сейчас супруга чуть отойдет, и тогда примем решение», — сказал Газинский в интервью клубной пресс-службе.

Июньский бейбибум у нас в команде 🍼

Поздравляем Юрия и Александру Газинских с рождением дочери 🥳 pic.twitter.com/B4CfIqqKXp — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) June 21, 2021

Также недавно дочка родилась у голкипера «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова.