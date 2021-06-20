Кот Губерниева предсказал победу сборной России над сборной Дании

Перед началом Евро-2020 известный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев сообщил, что его кот будет предсказывать результаты матчей с участием сборной России на чемпионате Европы.
Накануне завтрашнего матча 3-го тура группового этапа против сборной Дании кот Губерниева предсказал победу сборной России.
Губеркэт намяукал на победу наших парней в матче с Данией 😻— Матч ТВ (@MatchTV) June 20, 2021
Кот Губерниева уверен – Россия соберется и выкинет соперника с Евро. Парни, не подведите нашего усатого оракула 🤩 pic.twitter.com/JUWhKNGZKx
Губер совсем уже тронулся умом и хайп ловит)
Губер совсем уже тронулся умом и хайп ловит)
https://www.youtube.com/watch?v=fqKqzNvdHwg&t=5s
Клоуны епрст...
Клоуны епрст...
Понимая, что только после такого выбора, его оставят в покое)
Понимая, что только после такого выбора, его оставят в покое)
В то время как Эрмитажный кошак был дважды точен. Так что эта новость выглядит как утешение болельщиков перед началом матча.
А вот за наглость датчан, не пустивших наших болельщиков, стоило бы наказать, оставив их за бортом Евро. Не будут беспредельничать и обижать россиян...
В то время как Эрмитажный кошак был дважды точен. Так что эта новость выглядит как утешение болельщиков перед началом матча.
А вот за наглость датчан, не пустивших наших болельщиков, стоило бы наказать, оставив их за бортом Евро. Не будут беспредельничать и обижать россиян...
и не лучше
и не лучше