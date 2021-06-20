Кот Губерниева предсказал победу сборной России над сборной Дании

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вчера, 19:45

Перед началом Евро-2020 известный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев сообщил, что его кот будет предсказывать результаты матчей с участием сборной России на чемпионате Европы.

Накануне завтрашнего матча 3-го тура группового этапа против сборной Дании кот Губерниева предсказал победу сборной России.