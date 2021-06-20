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Кот Губерниева предсказал победу сборной России над сборной Дании

вчера, 19:45
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДания22:00 Не начался

Перед началом Евро-2020 известный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев сообщил, что его кот будет предсказывать результаты матчей с участием сборной России на чемпионате Европы.

Накануне завтрашнего матча 3-го тура группового этапа против сборной Дании кот Губерниева предсказал победу сборной России.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 23:15
кот наверняка кастрированный значит предсказывает неправильно
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 23:11
А если не выиграет, то кастрировать. Вместе с Губерниевым. И лысого таракана туда же.
makkie
makkie
вчера в 23:10
А не тот ли это кот, который предсказал победу России над Бельгией?
Губер совсем уже тронулся умом и хайп ловит)
протон1
протон1
вчера в 21:28
можно уже поздравить сборную?
YVG
YVG
вчера в 21:26
Когда кот угадывал, Губерниев сильно на него орал.
PetrTerentyev78
PetrTerentyev78
вчера в 21:08
А он будет кота есть в прямом эфире при обратном результате или опять просочкует, как с ботинком?
memphis
memphis
вчера в 21:01
То чувство, когда раньше не любил Губера, а после ЧБД понял его стильный троллинг
bsww
bsww
вчера в 20:49
У меня тоже Россия победила Данию, правда в FIFA 21,, правда товарищеская игра, но "ПОБЕДА"
G.O.A.T
G.O.A.T
вчера в 20:46
Бедное животное, эти пропогандосы используют кота в своих грязных целях.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:39
Если наши проиграют,предлагаю кастрировать не кота, а Губерниева! 😜
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:35
)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 20:32
Или газ отключить...

Caniggia
Caniggia
вчера в 20:28
Охренеть! Значит теперь кот губастого, гламурного и визжащего мутанта, главный эксперт на футболе нашей сборной!
Konarmy
Konarmy
вчера в 20:22
Отправьте губерниева дом2 вести, ему явно "лавры" бузовой покоя не дают! Всю округу заколупал.
Брулин
Брулин
вчера в 20:19
Это тот же самый 🐱, который предсказывал победу над Бельгией?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:13
Если только ВВП пообещал Дании Арктику.
Клоуны епрст...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:06
А если котяра ошибется??? Его же болельщики в подъезде придушат.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:04
На 121 дубле, кот выбрал победу России...!!!
Понимая, что только после такого выбора, его оставят в покое)
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 20:01
Коньяк по утрам на пару с котом)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:00
А на 2 предыдущих тура он угадал? Чё то не видел этих прогнозов.
В то время как Эрмитажный кошак был дважды точен. Так что эта новость выглядит как утешение болельщиков перед началом матча.
А вот за наглость датчан, не пустивших наших болельщиков, стоило бы наказать, оставив их за бортом Евро. Не будут беспредельничать и обижать россиян...
Jack White
Jack White
вчера в 19:58
На тренерские стратегии, замены, качества игроков и так далее — рассчитывать не приходится. В матче с Данией уповаем лишь на предсказания кота Губерниева!
112910415
112910415
вчера в 19:57
кот разбирается в футболе не хуже хозяина
и не лучше
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:56
Не жалко ему своего кота
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 19:56
Сидело это 12 в биатлоне, норм было, а как полез в фут.. это просто самый невозможный facepalm & hate
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 19:54
Кота ваще кормили или он ток пузо его лижет?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:54
Не к добру гадает кот губерниева.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:49
«Предсказания кота – это его проблемы», – сказал Дзюба.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:49
Основной козырь успеха России в предстоящем матче - предсказание кота Губерниева.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:48
А хозяину ничего не предсказал ???
dimagas2
dimagas2
вчера в 19:47
Что он там еще предсказал?)))
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