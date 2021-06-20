Щесны был замечен за курением перед матчем со сборной Испании на Евро

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вчера, 19:07

Голкипер сборной Польши был запечатлён на фотографиях с сигаретой перед матчем группового этапа Евро-2020 против сборной Испании (1:1).

Это уже третий раз в карьере вратаря, когда фоторепортёры сумели заснять поляка за курением. Первый случай был в 2015 году, когда Щесны выступал за «Арсенал». Инцидент произошёл после поражения в матче Английской Премьер-Лиги против «Саутгемптона». Тогда наставник «канониров» Арсен Венгер оштрафовал голкипера на 20 000 фунтов стерлингов. Ещё раз Щесны был сфотографирован с сигаретой в 2016 году, когда находился в расположении сборной Польши.

В матче со сборной Словакии (1:2) на Евро-2020 Щесны стал первым голкипером в истории чемпионатов Европы, который забил автогол.