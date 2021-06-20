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Щесны был замечен за курением перед матчем со сборной Испании на Евро

вчера, 19:07
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Голкипер сборной Польши Войцех Щесны был запечатлён на фотографиях с сигаретой перед матчем группового этапа Евро-2020 против сборной Испании (1:1).

Это уже третий раз в карьере вратаря, когда фоторепортёры сумели заснять поляка за курением. Первый случай был в 2015 году, когда Щесны выступал за «Арсенал». Инцидент произошёл после поражения в матче Английской Премьер-Лиги против «Саутгемптона». Тогда наставник «канониров» Арсен Венгер оштрафовал голкипера на 20 000 фунтов стерлингов. Ещё раз Щесны был сфотографирован с сигаретой в 2016 году, когда находился в расположении сборной Польши.

Щесны был замечен за курением перед матчем со сборной Испании на Евро

Щесны был замечен за курением перед матчем со сборной Испании на Евро

В матче со сборной Словакии (1:2) на Евро-2020 Щесны стал первым голкипером в истории чемпионатов Европы, который забил автогол.

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Все комментарии
G.O.A.T
G.O.A.T
вчера в 20:40
Волнуется человек. Нечего нельзя в маски годами ходи, еще бы не закурить. Анализы берут каждый день.
Konarmy
Konarmy
вчера в 20:29
Представляю как наши футболисты взрывают перед Данией! Тут кальяном не отделаешься
311
311
вчера в 19:47
Накурится, потом автоголы клепает!)
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:44
Ничего страшного
Elliada
Elliada
вчера в 19:23
Балотелли докурился, Щесны на очереди
karnager
karnager
вчера в 19:17, ред.
Там в сигаретах не табак. А с Испанией нормально тащил )
112910415
112910415
вчера в 19:14
волновался, видимо
но терапия помогла
dimagas2
dimagas2
вчера в 19:11
Рональда кока-колу и пивас от себя отставляет,а этот табачит как паравоз))))
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:11
Я может быть открою секрет, но есть очень много футболистов, которые курят. Что в этом такого?
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