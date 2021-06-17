Игрокам запретили трогать бутылки спонсоров на пресс-конференциях Евро-2020

В УЕФА отреагировали на действия футболистов, которые отодвигали или убирали со стола бутылки с напитками во время пресс-конференций на Евро-2020.
Спонсорские сделки являются неотъемлемой частью проведения турнира и развития футбола в Европе. У нас есть регламент, подписанный участвующими федерациями. Мы напомнили игрокам об их обязательствах.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал героем зарубежных СМИ, выпив «Кока-Колу» на пресс-конференции.
Более того, будете с удовольствием на этот проект смотреть.
Клубы совершили ошибку много лет назад, создав УЕФА)
Более того, будете с удовольствием на этот проект смотреть.
Клубы совершили ошибку много лет назад, создав УЕФА)
Марадона, забивая гол: "Это была рука Бога"
Дзюба, ..............: "Это была рука Бога"
Роналду, отодвигая Колу и роняя её акции: "Это была рука Бога"
Марадона, забивая гол: "Это была рука Бога"
Дзюба, ..............: "Это была рука Бога"
Роналду, отодвигая Колу и роняя её акции: "Это была рука Бога"
Бутылка ПЕПСИ неприкосновенна!
На это отвечаем очень хлёстко:
У нас в законе-водка и селёдка!!!
Бутылка ПЕПСИ неприкосновенна!
На это отвечаем очень хлёстко:
У нас в законе-водка и селёдка!!!
вот Артём такого себе не позволяет ...
вот Артём такого себе не позволяет ...
Теперь не хочешь пить - не трогай, а тронул - пей (как в шахматах).
Черчесов молодец, похрен ему на все протесты. Напился и прогнулся одним действием. Глядишь, и контрактик какой- нить дадут, он пресс-конференции часто собирает и в телевизоре сидит. Демонстративные пара-тройка глотков, и денежка в кармане...
Теперь не хочешь пить - не трогай, а тронул - пей (как в шахматах).
Черчесов молодец, похрен ему на все протесты. Напился и прогнулся одним действием. Глядишь, и контрактик какой- нить дадут, он пресс-конференции часто собирает и в телевизоре сидит. Демонстративные пара-тройка глотков, и денежка в кармане...
Скорей бы Супер Лига их уработала.
Скорей бы Супер Лига их уработала.