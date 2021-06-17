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Игрокам запретили трогать бутылки спонсоров на пресс-конференциях Евро-2020

17 июня 2021, 18:07

В УЕФА отреагировали на действия футболистов, которые отодвигали или убирали со стола бутылки с напитками во время пресс-конференций на Евро-2020.

Спонсорские сделки являются неотъемлемой частью проведения турнира и развития футбола в Европе. У нас есть регламент, подписанный участвующими федерациями. Мы напомнили игрокам об их обязательствах.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал героем зарубежных СМИ, выпив «Кока-Колу» на пресс-конференции.

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Перевод с reuters.com
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Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ Rattlehead (раскрыть)
18 июня в 15:51
Скоро увидите одно из двух - проект Переса и Компании либо ЛЧ будет реформирована под проект Переса и Компании)
Более того, будете с удовольствием на этот проект смотреть.
Клубы совершили ошибку много лет назад, создав УЕФА)
bsww
bsww
17 июня в 21:26
У кого-нибудь там найдутся ЯЙЦА, чтобы принести на пресс-конференцию бутылку PEPSI
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
17 июня в 21:15
Рядом будет стоять мужик с топором и как только игрок ручонки протянет к святому, то сразу - "хрясь!!!!!"
firewing
firewing
17 июня в 20:48
Выбери правильный ответ из трёх вариантов:

Марадона, забивая гол: "Это была рука Бога"
Дзюба, ..............: "Это была рука Бога"
Роналду, отодвигая Колу и роняя её акции: "Это была рука Бога"
Союзник противников
Союзник противников
17 июня в 20:24, ред.
Ах ,как прекрасно,да и современно:
Бутылка ПЕПСИ неприкосновенна!
На это отвечаем очень хлёстко:
У нас в законе-водка и селёдка!!!
Rattlehead
Rattlehead ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
17 июня в 19:51
О проекте Переса и компании.
pomor45
pomor45
17 июня в 19:42
Дали понять: кто есть кто, но Черчесову по лампочке - он никто.
Ironigor
Ironigor
17 июня в 19:32
ОСТОРОЖНО, НЕ ТРОШЬ , НЕ ПЕЙ !!!
alexgurzan
alexgurzan ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
17 июня в 19:27, ред.
Дизайн 2017 года не поддерживается.
112910415
112910415
17 июня в 19:25
хватаются за что попало !
вот Артём такого себе не позволяет ...
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ Rattlehead (раскрыть)
17 июня в 19:13
ВЫ о реформе КЕЧ?)
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ jobss (раскрыть)
17 июня в 19:12
Спасибо. А на старой версии сайта? Я новой не пользуюсь.
Rattlehead
Rattlehead ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
17 июня в 19:09
Все дурные дела порождались благими намерениями.
jobss
jobss ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
17 июня в 19:00
В профиле пользователя
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
17 июня в 18:59
Что творят уефашники
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июня в 18:51
Коле надоело терпеть убытки, правильно подсуетились.
Теперь не хочешь пить - не трогай, а тронул - пей (как в шахматах).
Черчесов молодец, похрен ему на все протесты. Напился и прогнулся одним действием. Глядишь, и контрактик какой- нить дадут, он пресс-конференции часто собирает и в телевизоре сидит. Демонстративные пара-тройка глотков, и денежка в кармане...
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
17 июня в 18:50
У пользователей бывают подписчики. Где можно посмотреть кто подписан на того или иного пользователя?
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ Rattlehead (раскрыть)
17 июня в 18:49
Не всё добро от Бога, мой уважаемый оппонент.
Rattlehead
Rattlehead ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
17 июня в 18:47, ред.
Ага, поэтому создатели Суперлиги чисто из спортивных соображений связались с Морганами, на фоне которых УЕФА выглядит просто идеалом альтруизма.
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ Rattlehead (раскрыть)
17 июня в 18:33
А почему бы и нет? Может и будут рекламировать только здоровое питание и спортивную экипировку. Создана она несомненно из-за спортивных соображений, но заработать денег конечно же не помешает. Ты всё интересы УЕФА отстаиваешь), вряд ли Чиферин оценит)
Rattlehead
Rattlehead ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
17 июня в 18:28
Ага, Суперлига будет рекламировать исключительно витамины и простую воду, да и вообще для Переса и компании деньги - не главное, и Суперлига создана чисто из спортивных соображений.
Василий 50
Василий 50
17 июня в 18:28
Ну и правильно
ДАША Д
ДАША Д
17 июня в 18:25
Игрокам нельзя, но тренерам то можно!
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
17 июня в 18:18
Вот ещё одно злоупотребление от УЕФА. Какая это всё таки беспринципная и коррумпированная организация. Ладно Кола, так они же и пиво рекламируют, а как же ЗОЖ?
Скорей бы Супер Лига их уработала.
ProKop92
ProKop92
17 июня в 18:16
Как же теперь Членчесов без Колы?
УЕСКА
УЕСКА
17 июня в 18:13
И пить из них тоже запретили?
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июня в 18:12
Надо бутылочки к столу приклеить.
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