Игрокам запретили трогать бутылки спонсоров на пресс-конференциях Евро-2020

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17 июня 2021, 18:07

В УЕФА отреагировали на действия футболистов, которые отодвигали или убирали со стола бутылки с напитками во время пресс-конференций на Евро-2020.

Спонсорские сделки являются неотъемлемой частью проведения турнира и развития футбола в Европе. У нас есть регламент, подписанный участвующими федерациями. Мы напомнили игрокам об их обязательствах.