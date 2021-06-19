«Спартак» показал видео, как Жиго учится писать название клуба на русском

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вчера, 19:37

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео, на котором французский защитник пишет название команды на русском языке.

Видео дня: Сэм учится писать название «Спартака» на русском. Получилось *практически* идеально.

Видео дня: Сэм учится писать название «Спартака» на русском ❤



Получилось *практически* идеально 😅 pic.twitter.com/FASIUh3ess — ФК «Спартак-Мосва» (@fcsm_official) June 19, 2021

Ранее стало известно, что Жиго сможет сменить футбольное гражданство не раньше чем через два года.