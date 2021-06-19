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«Спартак» показал видео, как Жиго учится писать название клуба на русском

вчера, 19:37

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео, на котором французский защитник Самуэль Жиго пишет название команды на русском языке.

Видео дня: Сэм учится писать название «Спартака» на русском. Получилось *практически* идеально.

Ранее стало известно, что Жиго сможет сменить футбольное гражданство не раньше чем через два года.

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Все комментарии
1-я конная
1-я конная
вчера в 23:04
Спартак писать выдрессировали, а вот с дальше беда
Сп62
Сп62 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:03
Чем шире круг интересов, тем интереснее жить. Зачем же замыкаться на единственном увлечении.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 21:10
Бесполезное занятие, лучше бы поучились проходить собеседование в квалификации еврокубков.
112910415
112910415
вчера в 21:01
Полезное дело.)
vashinin
vashinin
вчера в 20:42
У нас на Первом канале в слове Здравствуй ошибки делали, а француз пропустил только букву на неродном языке.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:26
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 20:20
    Спартаку ну хоть чем-нить хочется затмить ЕВРО. То Зарема выкрутасничает, то Руй речи толкает. Теперь вот Жиго, как первоклашку, учат писАть букафки. Сколько сезонов он уже в клубе? А видео появилось именно сейчас, во время ЕВРО.
    Федун лишний раз напоминает о своём клубе в год юбилея...
    Сп62
    Сп62
    вчера в 20:19
    На троечку, с подсказками.
    МапС
    МапС
    вчера в 20:06
    Ликбез, епта!
    Лакшери
    Лакшери
    вчера в 20:04
    Что за бред? Сколько он в клубе? И до сих пор не запомнил как на русском пишется? Вроде не иероглифы какие нибудь
    beefs
    beefs
    вчера в 20:01
    Причина гражданства ясна - налоги...
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 19:58
    В первый класс его
    Рязань 062
    Рязань 062
    вчера в 19:54
    а слово -свинья, он уже выучился говорить и писать на русском языке?
    НИКИТА ТАРАСОВ
    НИКИТА ТАРАСОВ
    вчера в 19:47
    Кай, чем ты занимаешься?
    - Я хочу сложить слово "ВЕЧНОСТЬ"
    - Ты знаешь из букв "Ж", "О", "П" и "А" сложить это слово не получится
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 19:42
    Давно пора бы научить...
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