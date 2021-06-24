«Ливерпуль» продлил контракт с голкипером Келлехером

«Ливерпуль» продлил контракт с голкипером Куимхином Келлехером.
Мерсисайдский клуб заключил с 22-летним вратарем новое долгосрочное соглашение.
В минувшем сезоне Куимхин впервые сыграл за «красных» в АПЛ и Лиге чемпионов. Келлехер дебютировал за команду в футболке с ошибкой.
Куимхин довольно классический (в хорошем смысле кипер) - он хорош и на "ленточке", и на выходах, и в выборе позиции. Вероятно единственный его серьёзный минус (в сравнении с Беккером) - это игра в пас. Другое дело что "красные" в отсутствии Алиссона стараются "не нагружать" излишне передачами, паренька... Так что возможно и Ирландии (как сборной) весьма повезёт, и у них вырастет толковый кипер на долгие годы...
Куимхин довольно классический (в хорошем смысле кипер) - он хорош и на "ленточке", и на выходах, и в выборе позиции. Вероятно единственный его серьёзный минус (в сравнении с Беккером) - это игра в пас. Другое дело что "красные" в отсутствии Алиссона стараются "не нагружать" излишне передачами, паренька... Так что возможно и Ирландии (как сборной) весьма повезёт, и у них вырастет толковый кипер на долгие годы...