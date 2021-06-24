ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Ливерпуль» продлил контракт с голкипером Келлехером

сегодня, 14:10

«Ливерпуль» продлил контракт с голкипером Куимхином Келлехером.

Мерсисайдский клуб заключил с 22-летним вратарем новое долгосрочное соглашение.

В минувшем сезоне Куимхин впервые сыграл за «красных» в АПЛ и Лиге чемпионов. Келлехер дебютировал за команду в футболке с ошибкой.

Все новости
Слухи«Реал» не хочет повышать зарплату Менди
Сегодня, 10:53 Комментарии11
ОфициальноРоши покидает «Ахмат»
Вчера, 16:17 Комментарии7
Официально«Севилья» договорилась о продлении контракта с Навасом
Вчера, 15:41 Комментарии5
ОфициальноКомбаров покидает «Арсенал»
Вчера, 14:37 ВидеоКомментарии4
ОфициальноНигматуллин покинул «Арсенал»
Вчера, 12:38 Комментарии2
ОфициальноОсинькин продлил контракт с «Крыльями Советов»
Вчера, 12:09 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ shlifen (раскрыть)
сегодня в 14:27
Ну игру в пас он может со временем подтянуть!А то что он хорош на данный момент в роли сменщика это так!!
shlifen
shlifen
сегодня в 14:19
На самом деле Ливерпуль вполне мог не продлевать Адриана, ибо Келлехер играет в воротах даже надёжнее. Из парня может вырасти вполне достойный кипер, особенно если будет получать больше игровой практики (для начала Ливер вполне может отдать ему все внутренние кубки и периодически подменять Алиссона).
Куимхин довольно классический (в хорошем смысле кипер) - он хорош и на "ленточке", и на выходах, и в выборе позиции. Вероятно единственный его серьёзный минус (в сравнении с Беккером) - это игра в пас. Другое дело что "красные" в отсутствии Алиссона стараются "не нагружать" излишне передачами, паренька... Так что возможно и Ирландии (как сборной) весьма повезёт, и у них вырастет толковый кипер на долгие годы...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:11
Скоро будет играть на постоянной основе
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100