«Мы стоим на одном уровне». Акинфеев — о результате России на Евро-2020

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мыслями о результате сборной России на чемпионате Европы-2020.
Смотрел [игру с Данией]. Думал о хорошем… Думал, что мало ли, случится что-то хорошее. Но, к сожалению, не случилось. Тяжело в такие моменты. Знаю как действующий футболист, как футболист, который проходил эти моменты. Как пуля жизнь пролетает. Грустно, что на таких праздниках мы, к сожалению, оказываемся непонятно где.
В любом случае это праздник — для болельщиков, футбол создан для них. Так же как и театр и все остальное. Я всегда говорю, что если актер плохой, то на него не будут ходить.
Видимо, мы не научились за это время… Хотя были хорошие моменты, я не спорю. Не можем прибавить в футболе. Не знаю, почему. И хочется прибавить, но мы, наверное, стоим на одном уровне. К сожалению.
Недавно появлялась информация, что Акинфеев планирует завершить карьеру следующим летом.
Лучше стоять на месте...по пояс в деньгах....
Чем шевелиться ...и растерять их.... в попытке прогрессировать....
Среда и система сами диктуют развитие игроков....
Тот кто придумал нашу систему - враг прогресса да и футбола.....
Но друг обогащения...кошельку...халявным заработкам....вне зависимости от результата....
Тупиковый (лимитный) путь....избранный Мутко и Ко в преддверии домашнего ЧМ....
Бонусом нам - арены превращённые в музеи....позоры в еврокубках...в ЛН....на ЧЕ...абсолютное неумение игроков....и растущая пропасть в развитии нашего по сравнению с европейским....финны которые ещё не определились лыжники они или футболисты - уже выше нас в группе на Евро....
Удачи и дальнейшего процветания всем руководителям нашего футбола.....
Счастья вам...пусть все деньги мира будут у вас....
У народа на данной территории и так радостей не много....
Но то что футбол падёт на откуп нуворишам и пронырам - особенно неприятно...
Ибо во все тяжкие времена он у нас был....в отличии от последних лет...когда он просто напрочь исчез....
Его просто поменяли....
На деньги....
Мне жаль...
Лучше стоять на месте...по пояс в деньгах....
Чем шевелиться ...и растерять их.... в попытке прогрессировать....
Среда и система сами диктуют развитие игроков....
Тот кто придумал нашу систему - враг прогресса да и футбола.....
Но друг обогащения...кошельку...халявным заработкам....вне зависимости от результата....
Тупиковый (лимитный) путь....избранный Мутко и Ко в преддверии домашнего ЧМ....
Бонусом нам - арены превращённые в музеи....позоры в еврокубках...в ЛН....на ЧЕ...абсолютное неумение игроков....и растущая пропасть в развитии нашего по сравнению с европейским....финны которые ещё не определились лыжники они или футболисты - уже выше нас в группе на Евро....
Удачи и дальнейшего процветания всем руководителям нашего футбола.....
Счастья вам...пусть все деньги мира будут у вас....
У народа на данной территории и так радостей не много....
Но то что футбол падёт на откуп нуворишам и пронырам - особенно неприятно...
Ибо во все тяжкие времена он у нас был....в отличии от последних лет...когда он просто напрочь исчез....
Его просто поменяли....
На деньги....
Мне жаль...
Если "старички" не тянут, может надо было дать шанс молодым??? Ниже четвертого то не опустились бы в любом случае.
Если наш "Буденный" не уйдет мы и отбор к ЧМ провалим - определенно.
Всем здоровья.
Если "старички" не тянут, может надо было дать шанс молодым??? Ниже четвертого то не опустились бы в любом случае.
Если наш "Буденный" не уйдет мы и отбор к ЧМ провалим - определенно.
Всем здоровья.