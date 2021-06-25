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«Мы стоим на одном уровне». Акинфеев — о результате России на Евро-2020

сегодня, 13:52

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мыслями о результате сборной России на чемпионате Европы-2020.

Смотрел [игру с Данией]. Думал о хорошем… Думал, что мало ли, случится что-то хорошее. Но, к сожалению, не случилось. Тяжело в такие моменты. Знаю как действующий футболист, как футболист, который проходил эти моменты. Как пуля жизнь пролетает. Грустно, что на таких праздниках мы, к сожалению, оказываемся непонятно где.

В любом случае это праздник — для болельщиков, футбол создан для них. Так же как и театр и все остальное. Я всегда говорю, что если актер плохой, то на него не будут ходить.

Видимо, мы не научились за это время… Хотя были хорошие моменты, я не спорю. Не можем прибавить в футболе. Не знаю, почему. И хочется прибавить, но мы, наверное, стоим на одном уровне. К сожалению.

Недавно появлялась информация, что Акинфеев планирует завершить карьеру следующим летом.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:46
стоим все, кроме Карасева !
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 14:41
Согласен, есть еще множество причин, но надо постараться сыграть с тем раскладом, который есть на руках по максимуму и, кстати, почему такая жара?
янеттонаполевидел
янеттонаполевидел
сегодня в 14:28
"Таити, таити... Не были мы ни на какой таити, нас и здесь неплохо кормят." 0:)
И хочется прибавить, но не особо упираясь для этого...
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
сегодня в 14:20
Да Россия никогда не была топ сборной что вы еше ожидали
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:16
С одной стороны, могли на этот "праздник" и не попасть, а с другой оказалось...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:15
А откуда взяться продвижению вперед??? Кто поехал на Евро у нас??? А поехали у нас : лавочник Жирков, лавочник Черышев, лавочник Миранчук. Почему играл все время Дзюба??? Он ведь был ни живой , ни мертвый, это в РПЛ он может пешком по штрафной ходить, а тут бегать надо, а бегать то он уже не может. Что случилось с Зобниным и Кузяевым ??? На Рому я очень надеялся, парень трудяга, а тут просто растворился, Кузяев был не лучше. Оздоев так это вообще "не пришей синий выключатель", давно не уровень сборной, то же и Семенова касается.
Если "старички" не тянут, может надо было дать шанс молодым??? Ниже четвертого то не опустились бы в любом случае.
Если наш "Буденный" не уйдет мы и отбор к ЧМ провалим - определенно.
Всем здоровья.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:13, ред.
Ну у наших своя правда....
Лучше стоять на месте...по пояс в деньгах....
Чем шевелиться ...и растерять их.... в попытке прогрессировать....

Среда и система сами диктуют развитие игроков....
Тот кто придумал нашу систему - враг прогресса да и футбола.....
Но друг обогащения...кошельку...халявным заработкам....вне зависимости от результата....
Тупиковый (лимитный) путь....избранный Мутко и Ко в преддверии домашнего ЧМ....
Бонусом нам - арены превращённые в музеи....позоры в еврокубках...в ЛН....на ЧЕ...абсолютное неумение игроков....и растущая пропасть в развитии нашего по сравнению с европейским....финны которые ещё не определились лыжники они или футболисты - уже выше нас в группе на Евро....

Удачи и дальнейшего процветания всем руководителям нашего футбола.....
Счастья вам...пусть все деньги мира будут у вас....

У народа на данной территории и так радостей не много....
Но то что футбол падёт на откуп нуворишам и пронырам - особенно неприятно...
Ибо во все тяжкие времена он у нас был....в отличии от последних лет...когда он просто напрочь исчез....
Его просто поменяли....
На деньги....

Мне жаль...
faneng
faneng
сегодня в 14:00
Почему все футболисты и тренеры такие тупые и косноязычные? Почему они не умеют элементарно мысль выразить?
"Мы стоим на одном уровне" - на одном уровне с кем? На каком уровне?
Сказал бы "мы не прогрессируем, мы не развиваемся" - всё было бы понятно.
beefs
beefs
сегодня в 13:58
Врядли мы стоим, скорее падаем..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:55
Еслиб играл Конифей,всё былобы иначе!
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