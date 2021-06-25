«Мы стоим на одном уровне». Акинфеев — о результате России на Евро-2020

Голкипер ЦСКА поделился мыслями о результате сборной России на чемпионате Европы-2020.

Смотрел [игру с Данией]. Думал о хорошем… Думал, что мало ли, случится что-то хорошее. Но, к сожалению, не случилось. Тяжело в такие моменты. Знаю как действующий футболист, как футболист, который проходил эти моменты. Как пуля жизнь пролетает. Грустно, что на таких праздниках мы, к сожалению, оказываемся непонятно где.

В любом случае это праздник — для болельщиков, футбол создан для них. Так же как и театр и все остальное. Я всегда говорю, что если актер плохой, то на него не будут ходить.

Видимо, мы не научились за это время… Хотя были хорошие моменты, я не спорю. Не можем прибавить в футболе. Не знаю, почему. И хочется прибавить, но мы, наверное, стоим на одном уровне. К сожалению.