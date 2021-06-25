Жена В. Березуцкого: «Думаю, в ЦСКА из-за ухода Васи расстроились все»

Ольга Березуцкая, супруга тренера «Краснодара» Василия Березуцкого, поделилась мыслями об уходе своего мужа из ЦСКА весной этого года.
Мне кажется, уходу Василия из клуба расстроились все, кто там находится. Он — человек-душа, человек-позитив, человек-атмосфера. Василий может создать вокруг себя невероятную ауру позитива и юмора, в которой поражения и неудачи воспринимаются по-другому, умеет мотивировать и поддержать каждого. Его за это все и любят: игроки, болельщики, сотрудники. Я думаю, что многие поняли: их покидает важная эмоциональная частичка.
Ранее В. Березуцкий рассказал, почему ушел из московского клуба.
Команды рпл будут выходить против армейцев зная, что у них нет тренера,, а есть юморист и душа компании))
Команды рпл будут выходить против армейцев зная, что у них нет тренера,, а есть юморист и душа компании))
И то был крайне возмущён...что на его место позвали Олича....
И то был крайне возмущён...что на его место позвали Олича....