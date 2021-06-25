ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Жена В. Березуцкого: «Думаю, в ЦСКА из-за ухода Васи расстроились все»

сегодня, 11:59

Ольга Березуцкая, супруга тренера «Краснодара» Василия Березуцкого, поделилась мыслями об уходе своего мужа из ЦСКА весной этого года.

Мне кажется, уходу Василия из клуба расстроились все, кто там находится. Он — человек-душа, человек-позитив, человек-атмосфера. Василий может создать вокруг себя невероятную ауру позитива и юмора, в которой поражения и неудачи воспринимаются по-другому, умеет мотивировать и поддержать каждого. Его за это все и любят: игроки, болельщики, сотрудники. Я думаю, что многие поняли: их покидает важная эмоциональная частичка.

Ранее В. Березуцкий рассказал, почему ушел из московского клуба.

Все новости
Сантос: «Цель „Зенита“ — завоевать больше трофеев, чем в прошлом году»
Сегодня, 09:53 Комментарии19
В. Березуцкий: «Дивеев может реально вырасти в игрока мирового класса»
Сегодня, 02:18 Комментарии13
В. Березуцкий — об Оличе в ЦСКА: «Взяли тренера, у которого нет опыта»
Вчера, 22:48 Комментарии20
Министр спорта РФ — о Черчесове: «Горячительных решений нельзя принимать»
Вчера, 19:19 Комментарии90
А. Березуцкий: «Не хочу хвалить молодых игроков ЦСКА раньше времени»
Вчера, 15:42 Комментарии24
«Конечно, обидно». Чалов оценил выступление сборной России на Евро-2020
Вчера, 13:55 Комментарии28
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
1-я конная
1-я конная ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:49
А Спартак уже вылетел разве из квалов?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:33
Весь аппетит пропал с тех пор !!!)))
YVG
YVG
сегодня в 12:26
Не менее расстроились, когда он вернулся.
ABir
ABir
сегодня в 12:23
Юмора им , как раз сейчас больше всего не хватает
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:19
Подожди, о месте Васи ещё рано говорить)
Команды рпл будут выходить против армейцев зная, что у них нет тренера,, а есть юморист и душа компании))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:17
А теперь юмор нас ждёт на поле, хорошо хоть не в еврокубках
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:15
Я например не в ЦСКА...и не болельщик ЦСКА....
И то был крайне возмущён...что на его место позвали Олича....
ProKop92
ProKop92
сегодня в 12:10
Ну разве могла жена сказать что-то другое про мужа?)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100