Жена В. Березуцкого: «Думаю, в ЦСКА из-за ухода Васи расстроились все»

Ольга Березуцкая, супруга тренера «Краснодара» , поделилась мыслями об уходе своего мужа из ЦСКА весной этого года.

Мне кажется, уходу Василия из клуба расстроились все, кто там находится. Он — человек-душа, человек-позитив, человек-атмосфера. Василий может создать вокруг себя невероятную ауру позитива и юмора, в которой поражения и неудачи воспринимаются по-другому, умеет мотивировать и поддержать каждого. Его за это все и любят: игроки, болельщики, сотрудники. Я думаю, что многие поняли: их покидает важная эмоциональная частичка.