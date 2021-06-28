Ибрагимович показал трейлер фильма «Я Златан»

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович в своем Твиттере показал трейлер фильма «Я Златан».
Премьера фильма состоится осенью 2021 года. В фильме будет рассказана биографическая история становления футболиста Златана Ибрагимовича.
I AM ZLATAN. THE MOVIE pic.twitter.com/AqqhhBjSkA— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) June 28, 2021
Недавно также стало известно, что Ибрагимович сыграет роль в фильме «Астерикс и Обеликс».
Выбился в люди и вдохновил многих ребят. При этом еще и не устает голы забивать.
Выбился в люди и вдохновил многих ребят. При этом еще и не устает голы забивать.
Думаю, многим из наших краев будет близка бандитская и гоповская тема 90-х, откуда, как видно по трейлеру, Златан и вышел.
Думаю, многим из наших краев будет близка бандитская и гоповская тема 90-х, откуда, как видно по трейлеру, Златан и вышел.