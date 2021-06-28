Ибрагимович показал трейлер фильма «Я Златан»

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28 июня 2021, 14:26

Нападающий «Милана» и сборной Швеции в своем Твиттере показал трейлер фильма «Я Златан».

Премьера фильма состоится осенью 2021 года. В фильме будет рассказана биографическая история становления футболиста Златана Ибрагимовича.

I AM ZLATAN. THE MOVIE pic.twitter.com/AqqhhBjSkA — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) June 28, 2021

Недавно также стало известно, что Ибрагимович сыграет роль в фильме «Астерикс и Обеликс».