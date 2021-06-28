ГлавнаяНовостиФутбол и ТВИталия. Серия А 2021/2022

Ибрагимович показал трейлер фильма «Я Златан»

28 июня 2021, 14:26

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович в своем Твиттере показал трейлер фильма «Я Златан».

Премьера фильма состоится осенью 2021 года. В фильме будет рассказана биографическая история становления футболиста Златана Ибрагимовича.

Недавно также стало известно, что Ибрагимович сыграет роль в фильме «Астерикс и Обеликс».

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Все комментарии
протон1
протон1
29 июня в 01:03
каратист ибра.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
28 июня в 15:52
Я бы посмотрел
YVG
YVG
28 июня в 15:38
Памятник он себе уже заказал.
Ozabot
Ozabot
28 июня в 15:13
Дитя гетто. Молодец Златан, что не скатился в наркобарыги или сутенеры, как случается со многими детьми восточневропейских мигрантов. У них же там мафия целая, которая торгует наркотой, людьми и оружием.
Выбился в люди и вдохновил многих ребят. При этом еще и не устает голы забивать.
Ekkimukk
Ekkimukk
28 июня в 14:34
Я бы посмотрел.
Думаю, многим из наших краев будет близка бандитская и гоповская тема 90-х, откуда, как видно по трейлеру, Златан и вышел.
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