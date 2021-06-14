«Спартак» показал первый день Руя Витории в клубе

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14 июня 2021, 22:35

Вчера новый главный тренер «Спартака» прилетел в Москву, а сегодня дал первую пресс-конференцию в качестве наставника «красно-белых».

Пресс-служба «Спартака» опубликовала кадры первого дня португальского специалиста в команде.

Экскурсия по стадиону и тренировочной базе, пресс-конференция и фотосессия 👀



Насыщенный первый день Руя Витории в «Спартаке» – в нашем видео 🎦 pic.twitter.com/htbfhQGjqB — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 14, 2021

На пресс-конференции Руй Витория заявил, что пришёл в «Спартак», чтобы прервать гегемонию «Зенита».