«Спартак» показал первый день Руя Витории в клубе

Вчера новый главный тренер «Спартака» Руй Витория прилетел в Москву, а сегодня дал первую пресс-конференцию в качестве наставника «красно-белых».
Пресс-служба «Спартака» опубликовала кадры первого дня португальского специалиста в команде.
Экскурсия по стадиону и тренировочной базе, пресс-конференция и фотосессия 👀— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 14, 2021
Насыщенный первый день Руя Витории в «Спартаке» – в нашем видео 🎦 pic.twitter.com/htbfhQGjqB
На пресс-конференции Руй Витория заявил, что пришёл в «Спартак», чтобы прервать гегемонию «Зенита».
За месяц ...с середины мая по середину июня...трижды подряд расчемпионившегося Семака реже упомянули в новостях ...чем за двое последних суток ни минуты не отработавшего в РПЛ Руя....)))
За месяц ...с середины мая по середину июня...трижды подряд расчемпионившегося Семака реже упомянули в новостях ...чем за двое последних суток ни минуты не отработавшего в РПЛ Руя....)))
https://m.soccer.ru/news?search_type=news&search_title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BA
https://m.soccer.ru/news?search_type=news&search_title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BA
Зачем ??
Зачем ??
Ну привезли тренера который за 15 лет работы в Португалии выиграл титулов меньше чем Семак за последние 3 года - и давай каждый его шаг описывать в подробностях....
Хоть ЧЕ приостанавливай....Руя с утра до ночи будем смотреть...)))
Ну привезли тренера который за 15 лет работы в Португалии выиграл титулов меньше чем Семак за последние 3 года - и давай каждый его шаг описывать в подробностях....
Хоть ЧЕ приостанавливай....Руя с утра до ночи будем смотреть...)))