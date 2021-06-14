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«Спартак» показал первый день Руя Витории в клубе

14 июня 2021, 22:35

Вчера новый главный тренер «Спартака» Руй Витория прилетел в Москву, а сегодня дал первую пресс-конференцию в качестве наставника «красно-белых».

Пресс-служба «Спартака» опубликовала кадры первого дня португальского специалиста в команде.

На пресс-конференции Руй Витория заявил, что пришёл в «Спартак», чтобы прервать гегемонию «Зенита».

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
15 июня в 11:19
Кстати, про Семака совсем скоро будут пестрить новости, когда по осени будут вновь постигнуты глубины группового раунда лч, самое дно)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
15 июня в 11:07
Если уж кого и вспоминать уу вас то дюкова и кашшаи, ну Азмуна может быть, который должен уже отжыхать с Марезом и Холландом, но не тренера навесов на дзюбу)
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
15 июня в 00:33
Я заметил, что Семак всем уже надоел...даже вам...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
15 июня в 00:16, ред.
Ты тоже заметил...
За месяц ...с середины мая по середину июня...трижды подряд расчемпионившегося Семака реже упомянули в новостях ...чем за двое последних суток ни минуты не отработавшего в РПЛ Руя....)))
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
14 июня в 23:47
Смотри сюда...
https://m.soccer.ru/news?search_type=news&search_title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BA
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
14 июня в 23:35
И я о том же...
Зачем ??
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Сп62 (раскрыть)
14 июня в 23:34
Конечно знаю,Глушаков! 🤣🤣🤣😜😜😜
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
14 июня в 23:29
Какого Руя?)...Зачем вам за ним смотреть?...
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
14 июня в 23:11
Тяжёлый день!!!!!! Погулял на природе, поторговал лицом, засадил стакан и спать
Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
14 июня в 22:52
Описывают для болельщиков Спартака. Не нравится, не ешь.
Сп62
Сп62 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
14 июня в 22:50
А ты знаешь, кто обычно интересуется баней?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 июня в 22:50
Можно подумать Гвардиола или Моуриньо в РПЛ приехали...
Ну привезли тренера который за 15 лет работы в Португалии выиграл титулов меньше чем Семак за последние 3 года - и давай каждый его шаг описывать в подробностях....
Хоть ЧЕ приостанавливай....Руя с утра до ночи будем смотреть...)))
STVA 1
STVA 1
14 июня в 22:47
Ну что сага начинается)))
25процентный клоун
25процентный клоун
14 июня в 22:42
Будь как дома
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 июня в 22:42
Скоро напишут сколько раз руй сходил в туалет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июня в 22:42
Интересно,в баню водили?!
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