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«Не хотим, чтобы ты воровал в раздевалке». Эвра — об отказе ПСЖ

08 июля 2021, 08:48

Бывший игрок «Монако» Патрис Эвра рассказал, как в своё время от него отказался ПСЖ. Защитник тренировался в молодежном составе парижан с 1997 по 1998 год.

В ПСЖ я прошёл настоящее испытание, но меня не выбрали. Мне сказали: «Парень, ты действительно хорош, но ты слишком мал. И учитывая то, откуда ты (Эвра родился в Сенегале — прим.), мы не хотим, чтобы ты воровал в раздевалке».

Недавно бывший начальник гранда РПЛ рассказал о сотрудниках, которые воровали клубную атрибутику.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
08 июля в 14:50
Воровал? Да он потом и вовсе позволил себе ударить болельщика уже будучи игроком Марселя! Как игрок он был отличным, а вот как человек...
Ислам0926
Ислам0926
08 июля в 13:38
А я думаю кто кумир Дзюбы а оно вон что ,Эвра
металлург
металлург
08 июля в 13:05
Это вам предлог при трудоустройстве "мы вам перезвоним", здесь оказался креативне
Futurista
Futurista ответ Василий Иванов 1 (раскрыть)
08 июля в 12:46
Поддержу)....
Так вот почему Дзюба в Европу не уехал...
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
08 июля в 12:42
Здесь место шуток про Дзюбу
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
08 июля в 12:11
Дзюбу в ПСЖ точно не возьмут!)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 июля в 11:42
Думаю это не конец истории,скоро ктото, со слезами на глазах, преклонит колено!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
08 июля в 11:28
Теперь Дзюба должен что то сказать
Agamaga........
Agamaga........ ответ don_surio (раскрыть)
08 июля в 11:28, ред.
Что за новость?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
08 июля в 11:03
Руки прочь от моей экологической ниши!
Igo0rek
Igo0rek ответ ermak6848 (раскрыть)
08 июля в 10:49
Ты из 1997 года пишешь?
makkie
makkie
08 июля в 10:38
Очень жаль, что Дзюбы не будет в ПСЖ(
nikot
nikot
08 июля в 10:28
А зюба раздевалки вскрывает и капитан,парадокс газовый.
ermak6848
ermak6848
08 июля в 10:08
ну отказали - бог с ним
Надется клуб , который с радостью его возьмёт..
Рейс 821
Рейс 821
08 июля в 10:06, ред.
Главный вор рукакин шлюба
nikoladolgov
nikoladolgov
08 июля в 10:00
Это про Дзюбу ?
Ruslik1982
Ruslik1982
08 июля в 09:59
хорошо что Дзюбу не взяли
Leha-ha50
Leha-ha50
08 июля в 09:42
Не пойман - не вор.
Остапчук 67
Остапчук 67
08 июля в 09:40
Нормальный такой мотив
don_surio
don_surio
08 июля в 09:20
Не все воры негры, но все негры воры.
ДАША Д
ДАША Д
08 июля в 09:16
Так воровал или нет, непонятно.
Конкурс бот
Конкурс бот
08 июля в 09:00
Профессор4000, Italian13, Андрей Кузяшов, STVA 1, Cat01, sibirz, Заур-ЗВЕРЬ, Romucho83, Shikotus, BreezeCOOL больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 40. Поздравляем! Чемпионат Европы 2020
ЮЗИК
ЮЗИК
08 июля в 08:55
Короче крысой назвали
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
08 июля в 08:54
Эти подробности всплывают на фоне этого бестолкового BLM
shlomo
shlomo
08 июля в 08:51
Вежливо отказали...:)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 июля в 08:51
Какие подробности всплывают...
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