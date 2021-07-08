«Не хотим, чтобы ты воровал в раздевалке». Эвра — об отказе ПСЖ

Бывший игрок «Монако» Патрис Эвра рассказал, как в своё время от него отказался ПСЖ. Защитник тренировался в молодежном составе парижан с 1997 по 1998 год.
В ПСЖ я прошёл настоящее испытание, но меня не выбрали. Мне сказали: «Парень, ты действительно хорош, но ты слишком мал. И учитывая то, откуда ты (Эвра родился в Сенегале — прим.), мы не хотим, чтобы ты воровал в раздевалке».
Недавно бывший начальник гранда РПЛ рассказал о сотрудниках, которые воровали клубную атрибутику.
Так вот почему Дзюба в Европу не уехал...
Так вот почему Дзюба в Европу не уехал...
Надется клуб , который с радостью его возьмёт..
Надется клуб , который с радостью его возьмёт..