«Не хотим, чтобы ты воровал в раздевалке». Эвра — об отказе ПСЖ

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08 июля 2021, 08:48

Бывший игрок «Монако» рассказал, как в своё время от него отказался ПСЖ . Защитник тренировался в молодежном составе парижан с 1997 по 1998 год.

В ПСЖ я прошёл настоящее испытание, но меня не выбрали. Мне сказали: «Парень, ты действительно хорош, но ты слишком мал. И учитывая то, откуда ты (Эвра родился в Сенегале — прим.), мы не хотим, чтобы ты воровал в раздевалке».