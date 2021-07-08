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Шмейхелю светили в лицо лазерной указкой во время пенальти Кейна

08 июля 2021, 07:54

Сборная Англии обыграла Данию (2:1) в полуфинальном матче Евро-2020. Решающий гол был забит Харри Кейном, который не реализовал 11-метровый, но был точен на добивании.

Во время исполнения пенальти один из фанатов на «Уэмбли» светил лазерной указкой в лицо голкиперу датчан Касперу Шмейхелю. Однако это не помешало ему отразить удар Кейна с точки, что позволило Харри войти в историю Евро.

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Все комментарии
dеigandre
dеigandre ответ jktfx749ar5m (раскрыть)
08 июля в 23:10
Где я такое написал? Не нужно мне приписывать то, что я не писал
jktfx749ar5m
jktfx749ar5m ответ dеigandre (раскрыть)
08 июля в 21:19
Напомни мне когда приняли правило - тот кто нанес больше ударов в сторону ворот тот и проходит?
dеigandre
dеigandre ответ Project Pandora (раскрыть)
08 июля в 18:41
Ну, значит вашим кумиром должен быть Моуриньо и Бердыев
Project Pandora
Project Pandora ответ dеigandre (раскрыть)
08 июля в 18:36
В моём понимании должен пройти тот, кто забивает, при чём "чисто".
dеigandre
dеigandre ответ Ozabot (раскрыть)
08 июля в 17:31, ред.
Вы сами с собой разговариваете?
Ни одного вашего «тезиса» я не называл.
Ни про «проходить на 100%», ни про « можно проходить лишь потому что футболисты более именитые». Ещё и в кавычки поставили, якобы ссылаетесь на цитату.
Для чего вы это мне написали?
dеigandre
dеigandre ответ Project Pandora (раскрыть)
08 июля в 17:29
То есть, в вашем понимании, Дания, которая не играла в футбол 90 минут заслуживала пройти в финал? Дания, которая за матч нанесла 1 удар в створ?
Ozabot
Ozabot ответ dеigandre (раскрыть)
08 июля в 14:55
Чтобы проходить на 100%, надо выигрывать на 100 процентов. Футбол это пока еще спорт, а не «можно проходить лишь потому что футболисты более именитые».
h8you
h8you ответ Anton Hohlov (раскрыть)
08 июля в 12:47, ред.
шансов очень мало...регбисты сильнее физически,они быстрее + фактор домашнего судейства и свои 60 000 болельщиков
lobsterdam
lobsterdam
08 июля в 12:10
Кейн - не является классным игроком, это очевидно. Кроме того, после такого левого и по сути незабитого пеналя, грешно обниматься и торжествовать так, будто справедливо выиграли. За что там за него предлагают 100 млн? Это только безумные шейхи из сити готовы за это недоразумение выложить такую сумму!
112910415
112910415
08 июля в 11:31
нечем гордиться, короче
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ КЭТиК (раскрыть)
08 июля в 11:08
светит лазером в глаза,не менее подлее,чем кидать пляшки с кока-колой.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ SpartakPaha (раскрыть)
08 июля в 11:07
что то я не припомню,когда Роналду, Месси, Инзаги,Дзюба - отказывались от пенальти. Дзюба в ворота Дании пробивал с улыбкой на лице и Кейн хоть дал шанс,а Дзюба был безжалостен.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
08 июля в 11:05
с этимм ковидом, Каспер уже отвык от лазерных указок.
SpartakPaha
SpartakPaha
08 июля в 11:05
Это конечно утопия, но Англия должна была отказаться от пенальти. Но они показали свою продажность. На уровне стран третьего мира. Это сильно роняет их рейтинг
Project Pandora
Project Pandora ответ dеigandre (раскрыть)
08 июля в 10:59
Заслужена чем? Тем что они сами ни одного гола забить не смогли? У вас странное восприятие справедливости. По справедливости, это когда всё честно и по правилам. Когда команда забивает гол не с помощью судьи с нарисованного пенальти.
Project Pandora
Project Pandora ответ Ruslik1982 (раскрыть)
08 июля в 10:53, ред.
    dеigandre
    dеigandre ответ Project Pandora (раскрыть)
    08 июля в 10:29
    А победа Англии на 100% заслужена.
    Незаслуженным был бы шальной выход Дании в финал по пенальти. Итальяшки в финал незаслуженно проползли днём раньше
    berda2003
    berda2003
    08 июля в 10:10
    подлые англосаксы всегда и во всём!!!
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ Project Pandora (раскрыть)
    08 июля в 10:01
      YAMAYKA
      YAMAYKA
      08 июля в 09:59
      Игроки сборной Дании указывали на это. Светили в лицо еще и в основное время но охрана резервному рефери показа ок и все. Дания конечно же заслуживала большего но это футбол и ты должен быть готов к такого рода моментам.
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      08 июля в 08:49
      Что теперь говорить
      Anton Hohlov
      Anton Hohlov
      08 июля в 08:42, ред.
      Надеюсь эти 5ы отлетят от Италии.
      mihaluch
      mihaluch
      08 июля в 08:42
      Не ново. Черчесов например лысину полирует и ей зайчики пускает в лицо противнику поэтому все победы одержаны в солнечную погоду.
      Project Pandora
      Project Pandora ответ dеigandre (раскрыть)
      08 июля в 08:32
      Победа тоже должна быть заслуженной. Я такой пенальти в ворота ни одной сборной не поставил бы.
      Знатог
      Знатог
      08 июля в 08:31
      Нда? а я думаю, это он просто зелёнкой намазался.
      Lews Therin Telamon
      Lews Therin Telamon ответ dеigandre (раскрыть)
      08 июля в 08:24
      Проиграли то заслуженно, но один пенальти испортил всё впечатление от игры.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      08 июля в 08:14
      Англичане в своей истории жизни занимались только подлостью.
      КЭТиК
      КЭТиК
      08 июля в 08:07
      Таких фанатов надо выгонять со стадионов пожизненно.
      dеigandre
      dеigandre
      08 июля в 07:57
      А ещё что?
      Шаманы ещё колдовали перед пенальти?
      Кто-то 30л может быть и из-за этого он пропустил?

      Поставили автобус с 30 минуты и заслуженно проиграли.
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