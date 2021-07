Шмейхелю светили в лицо лазерной указкой во время пенальти Кейна

Сборная Англии обыграла Данию (2:1) в полуфинальном матче Евро-2020. Решающий гол был забит , который не реализовал 11-метровый, но был точен на добивании.

Во время исполнения пенальти один из фанатов на «Уэмбли» светил лазерной указкой в лицо голкиперу датчан . Однако это не помешало ему отразить удар Кейна с точки, что позволило Харри войти в историю Евро.

Fans spot controversial moment Kasper Schmeichel was targeted by laser pen before Harry Kane's penaltyhttps://t.co/sjxa30HJFm