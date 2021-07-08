Шмейхелю светили в лицо лазерной указкой во время пенальти Кейна

Сборная Англии обыграла Данию (2:1) в полуфинальном матче Евро-2020. Решающий гол был забит Харри Кейном, который не реализовал 11-метровый, но был точен на добивании.
Во время исполнения пенальти один из фанатов на «Уэмбли» светил лазерной указкой в лицо голкиперу датчан Касперу Шмейхелю. Однако это не помешало ему отразить удар Кейна с точки, что позволило Харри войти в историю Евро.
Fans spot controversial moment Kasper Schmeichel was targeted by laser pen before Harry Kane's penaltyhttps://t.co/sjxa30HJFm— talkSPORT (@talkSPORT) July 8, 2021
Ни одного вашего «тезиса» я не называл.
Ни про «проходить на 100%», ни про « можно проходить лишь потому что футболисты более именитые». Ещё и в кавычки поставили, якобы ссылаетесь на цитату.
Для чего вы это мне написали?
Ни одного вашего «тезиса» я не называл.
Ни про «проходить на 100%», ни про « можно проходить лишь потому что футболисты более именитые». Ещё и в кавычки поставили, якобы ссылаетесь на цитату.
Для чего вы это мне написали?
Незаслуженным был бы шальной выход Дании в финал по пенальти. Итальяшки в финал незаслуженно проползли днём раньше
Незаслуженным был бы шальной выход Дании в финал по пенальти. Итальяшки в финал незаслуженно проползли днём раньше
Шаманы ещё колдовали перед пенальти?
Кто-то 30л может быть и из-за этого он пропустил?
Поставили автобус с 30 минуты и заслуженно проиграли.
Шаманы ещё колдовали перед пенальти?
Кто-то 30л может быть и из-за этого он пропустил?
Поставили автобус с 30 минуты и заслуженно проиграли.