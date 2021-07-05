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Тотти посетил Москву, Зидан сыграл в мини-футбол с любителями. Лучшее из Сети

вчера, 10:00
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Все комментарии
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 13:45
Кантона такой милашка
volga.kot
volga.kot
вчера в 12:56
Тотти - величайший игрок
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:35
Может я отстал от моды , да и постарел так это точно.
Но наряды Камано и его супруги на свадьбе, вопрос для меня лично. А вот предпоследнее фото ,- "Будь всегда на позитиве" , ответило мне на моё так сказать удивление на счёт свадебных костюмов Камано !!!))) Прикольно !!! Спасибо за классную подборку !!! Всем Добра !!!
112910415
112910415
вчера в 11:50
Сочные летние картинки. )
Gahi
Gahi
вчера в 11:11
Очень интересная подборка и сюжетная линия хорошо передает настроения повседневной жизни людей связанных со спортом и футболом в частности и тех кто болеет за них. Каждый для себя может выбрать что-то близкое и интересное в этих нарезках, но я бы хотел  выделить Зинедина Зидана где он с болельщиками играет в мини-футбол и то большое количество желающих  которое наблюдает за этой игрой ждут своей очереди, чтобы сыграть в этот день с великим футболистом. Вот такие моменты всегда ценятся болельщиками которые в простой обстановке могут поиграть и пообщаться со своими кумирами, с теми кто  доставляет им много положительных эмоций играя в футбол ⚽. Удачи всем и болейте только футболом. 
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 11:09
Дима-Дискотека такую ряху отъел)
volga.kot
volga.kot
вчера в 10:06
Фото классные
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 10:05
Тот ти - легенда
shlomo
shlomo
вчера в 10:04
Спасибо за подборку
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