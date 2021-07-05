Тотти посетил Москву, Зидан сыграл в мини-футбол с любителями. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Форвард «Локомотива» Франсуа Камано сыграл свадьбу.
Игрок «Реала» Лукас Васкес удивил подписчиков розовыми гирями.
Игрок «Севильи» Иван Ракитич погостил у Бурака.
Стиляга дня:
Форвард «Боруссии» Д Эрлинг Холанд.
Наставник «Атлетико» Диего Симеоне наслаждается заслуженным отдыхом.
Полузащитник МЮ Поль Погба весело проводит время в Майами.
Экс-защитник «Челси» Джон Терри сыграл в гольф.
Легенда «Валенсии» Сантьяго Санисарес продолжает наслаждаться деревенской жизнью.
Английские болельщики сейчас получают удовольствие от игры своей национальной команды. Только посмотрите на Джо Коула!
Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич решил понабивать мяч прямо над уловом.
Легендарный Зинедин Зидан сыграл в футбол с обычными любителями.
Интересный момент произошел в американской USL. В игре между «Мемфис 901» и «Атланта Юнайтед 2» на ворота пришлось встать защитнику, он сделал два сейва!
Бывший игрок «Баварии» Зе Роберто мог бы стать участником какой-нибудь панк-рок-группы.
Игрок сборной Англии Деклан Райс неплохо играет в гольф!
Бывший футболист МЮ Антонио Валенсия решил посадить дерево.
Как вам такой трюк?
Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски уже пережил вылет с Евро-2020.
Бывший игрок сборной Франции Марсель Десайи выложил архивное фото, на котором он запечатлен с Кубком Европы и сигарой.
Наставник «Болоньи» Синиша Михайлович решил еще раз обвенчаться со своей женой. Недавно тренер поборол лейкемию.
Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти побывал в Москве, где сходил в ресторан вместе с бывшим игроком «Локомотива» Дмитрием Булыкиным.
Милота дня:
Вот так защитника сборной Швеции Виктора Линделефа встречал сын после возвращения с Евро-2020.
Девушка дня:
Спутница игрока «Севильи» Сусо.
Радуйтесь победам своей команды!
Будьте всегда на позитиве!
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