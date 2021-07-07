Моуриньо прокатился на скутере, воссоздав знаменитую фреску

Пресс-служба «Ромы» показала фотографии главного тренера команды Жозе Моуриньо, который прокатился по улицам Рима на скутере.
Данные кадры являются отсылкой к известной фреске, которую нарисовали болельщики «волков», когда узнали, что португальский специалист возглавит «Рому».
🟡🛵🔴— AS Roma English (@ASRomaEN) July 7, 2021
Life imitating art! 😂
#ASRoma pic.twitter.com/ZfHuWoRX3J
А в СССР НАЗЫВАЛСЯ - "МУРАВЕЙ " 🐜 !!!)))
А в СССР НАЗЫВАЛСЯ - "МУРАВЕЙ " 🐜 !!!)))
Понимаете,ностальгия по Челси.
Понимаете,ностальгия по Челси.