Моуриньо прокатился на скутере, воссоздав знаменитую фреску

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07 июля 2021, 10:54

Пресс-служба «Ромы» показала фотографии главного тренера команды , который прокатился по улицам Рима на скутере.

Данные кадры являются отсылкой к известной фреске, которую нарисовали болельщики «волков», когда узнали, что португальский специалист возглавит «Рому».