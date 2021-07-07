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Моуриньо прокатился на скутере, воссоздав знаменитую фреску

07 июля 2021, 10:54

Пресс-служба «Ромы» показала фотографии главного тренера команды Жозе Моуриньо, который прокатился по улицам Рима на скутере.

Данные кадры являются отсылкой к известной фреске, которую нарисовали болельщики «волков», когда узнали, что португальский специалист возглавит «Рому».

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
08 июля в 13:30
Красивый мопед.
Ironigor
Ironigor
07 июля в 16:09, ред.
ЭТО МОПЕД - "МОТОМОУР" !!!)))
А в СССР НАЗЫВАЛСЯ - "МУРАВЕЙ " 🐜 !!!)))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
07 июля в 11:36
Жозе,почему именно Рома,а никакой то другой клуб?
Понимаете,ностальгия по Челси.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
07 июля в 11:35
не хватает сзади закрытого бронированного кузова,а ведь скоро будет актуально.
Q-J-G
Q-J-G
07 июля в 11:06
Впервые вижу такой мопед)
протон1
протон1
07 июля в 11:05
представьте черчесов на мопеде) он бы ни за что не сел на мопедик считая это унижением ... а там в европе люди простые
cska1948
cska1948
07 июля в 11:03
Раньше это называлось мотороллером.
25процентный клоун
25процентный клоун
07 июля в 11:00
Удачи этой Роме
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 июля в 10:58
Да он почти святой...
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