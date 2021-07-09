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Игрок «Ювентуса» уверен, что Роналду останется в клубе

09 июля 2021, 17:48

Защитник «Ювентуса» Данило уверен, что форвард команды Криштиану Роналду останется в клубе. Об этом игрок заявил в интервью Gazzetta dello Sport.

Он будет с нами в следующем сезоне.

Недавно стало известно, что гранд мирового футбола хочет подписать Роналду.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
09 июля в 19:55
При всем уважении, но кто потянет его зарплату после пандемии?Так что играть и радоваться жизни в Юве))
Нulk
Нulk
09 июля в 18:52
Пора бы им обоим с месси в Америку улетать.Пока полностью не опустились из-за возраста.Надо на высокой ноте завершать европейскую карьеру.
Ironigor
Ironigor
09 июля в 18:31
Что Месси, что Рону уже не кто не будет менять свою прописку !!! И это даже можно не обсуждать !!!
Q-J-G
Q-J-G
09 июля в 18:13
Более, чем достойно завершить футбольную карьеру, играя за "Ювентус"...

Удачи, здоровья, и главное без травм. А остального он добьётся сам, по максимуму, что только возможно добиться в его возрасте!
КЭТиК
КЭТиК
09 июля в 18:04
А Роналду некуда идти.
ЮЗИК
ЮЗИК
09 июля в 17:58
Наверное он знает о чем говорит
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