Игрок «Ювентуса» уверен, что Роналду останется в клубе

Защитник «Ювентуса» Данило уверен, что форвард команды Криштиану Роналду останется в клубе. Об этом игрок заявил в интервью Gazzetta dello Sport.
Он будет с нами в следующем сезоне.
Недавно стало известно, что гранд мирового футбола хочет подписать Роналду.
Удачи, здоровья, и главное без травм. А остального он добьётся сам, по максимуму, что только возможно добиться в его возрасте!
Удачи, здоровья, и главное без травм. А остального он добьётся сам, по максимуму, что только возможно добиться в его возрасте!