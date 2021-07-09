Игрок «Ювентуса» уверен, что Роналду останется в клубе

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09 июля 2021, 17:48

Защитник «Ювентуса» Данило уверен, что форвард команды останется в клубе. Об этом игрок заявил в интервью Gazzetta dello Sport.

Он будет с нами в следующем сезоне.

Недавно стало известно, что гранд мирового футбола хочет подписать Роналду.