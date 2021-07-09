«Ливерпуль» готов потратить €29 млн на трансфер Адамы Траоре

1625831078

09 июля 2021, 14:44

«Ливерпуль» готов заплатить 29 миллионов евро за трансфер вингера «Вулверхэмптона» , утверждает Football Insider.

По информации источника, сделка маловероятна, так как на данный момент «вулвз» просят за 25-летнего игрока более 60 млн евро.

Контракт Траоре с «Вулверхэмптоном» действует до лета 2023 года.

Ранее появлялась информация, что над трансфером Адамы работает другой английский топ-клуб.