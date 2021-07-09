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«Ливерпуль» готов потратить €29 млн на трансфер Адамы Траоре

09 июля 2021, 14:44

«Ливерпуль» готов заплатить 29 миллионов евро за трансфер вингера «Вулверхэмптона» Адамы Траоре, утверждает Football Insider.

По информации источника, сделка маловероятна, так как на данный момент «вулвз» просят за 25-летнего игрока более 60 млн евро.

Контракт Траоре с «Вулверхэмптоном» действует до лета 2023 года.

Ранее появлялась информация, что над трансфером Адамы работает другой английский топ-клуб.

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shlifen
shlifen
09 июля в 16:53, ред.
60 млн Адама Траоре ну никак не стоит. Ценник скорее с учётом поза-прошлого успешного сезона. В минувшем же году, Траоре никак особо себя не проявил, и откровенно говоря, цена по трансфермаркту (30 млн) кажется вполне реалистичной. Возможно "волки" просто не хотят его отпускать.

Со стороны же Ливерпуля, я этот трансфер вообще понять не могу. В команде и без Траоре хватает кому навешивать в штрафную. А у Адамы это вообще-то основной приём - продавить или обыграть на скорости на фланге, и навесить в центр штрафной... Красным уже второй сезон требуется игрок "в другой конец этой же самой комбинации" - банальный, британского силового стиля, форвард. Ростом 185-190 умеющий выигрывать верх и забивать головой в плотной борьбе на втором этаже. Уже год наблюдали как в ситуации игры с аутсайдерами или середняками АПЛ, Ливерпуль просто не может затолкнуть мяч, против команды сидящей в "низком блоке", скатываясь на навесы в сторону Мане-Фирмино-Салаха, которые (разумеется) не могут выиграть такую борьбу. Ливерпулю нужен форвард вроде Патрика Шика или того же Рауля Хименеса (из Вулвз), который будет спокойно забивать 10-12 мячей за сезон, с навесов и угловых, в матчах против "автобусных" команд. Большего от такого игрока и не требовалось бы.

В прошлом же сезоне команда выглядела однообразно, и если продолжит искать условных Траоре или Лаутаро, вместо фактурных форвардов (для фанатов Ливера напомню как именно фактурный Алиссон забил головой с навеса в концовке сезона) - опять по сезону не раз увидим, как у Ливерпуля не получается "сломить засевшего в окопе" противника...
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
09 июля в 15:48
Может Клопп полностью раскроет его
ДАША Д
ДАША Д
09 июля в 15:25
Тут до согласия далеко.
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
09 июля в 14:59
Он потерял место в составе вроде в этом сезоне!
sv_1969
sv_1969
09 июля в 14:58
Скорость сумасшедшая!Ещё бы мозги)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 июля в 14:55
Маловато будет за Траоре...
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