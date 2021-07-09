«Ливерпуль» готов потратить €29 млн на трансфер Адамы Траоре

«Ливерпуль» готов заплатить 29 миллионов евро за трансфер вингера «Вулверхэмптона» Адамы Траоре, утверждает Football Insider.
По информации источника, сделка маловероятна, так как на данный момент «вулвз» просят за 25-летнего игрока более 60 млн евро.
Контракт Траоре с «Вулверхэмптоном» действует до лета 2023 года.
Ранее появлялась информация, что над трансфером Адамы работает другой английский топ-клуб.
Со стороны же Ливерпуля, я этот трансфер вообще понять не могу. В команде и без Траоре хватает кому навешивать в штрафную. А у Адамы это вообще-то основной приём - продавить или обыграть на скорости на фланге, и навесить в центр штрафной... Красным уже второй сезон требуется игрок "в другой конец этой же самой комбинации" - банальный, британского силового стиля, форвард. Ростом 185-190 умеющий выигрывать верх и забивать головой в плотной борьбе на втором этаже. Уже год наблюдали как в ситуации игры с аутсайдерами или середняками АПЛ, Ливерпуль просто не может затолкнуть мяч, против команды сидящей в "низком блоке", скатываясь на навесы в сторону Мане-Фирмино-Салаха, которые (разумеется) не могут выиграть такую борьбу. Ливерпулю нужен форвард вроде Патрика Шика или того же Рауля Хименеса (из Вулвз), который будет спокойно забивать 10-12 мячей за сезон, с навесов и угловых, в матчах против "автобусных" команд. Большего от такого игрока и не требовалось бы.
В прошлом же сезоне команда выглядела однообразно, и если продолжит искать условных Траоре или Лаутаро, вместо фактурных форвардов (для фанатов Ливера напомню как именно фактурный Алиссон забил головой с навеса в концовке сезона) - опять по сезону не раз увидим, как у Ливерпуля не получается "сломить засевшего в окопе" противника...
Со стороны же Ливерпуля, я этот трансфер вообще понять не могу. В команде и без Траоре хватает кому навешивать в штрафную. А у Адамы это вообще-то основной приём - продавить или обыграть на скорости на фланге, и навесить в центр штрафной... Красным уже второй сезон требуется игрок "в другой конец этой же самой комбинации" - банальный, британского силового стиля, форвард. Ростом 185-190 умеющий выигрывать верх и забивать головой в плотной борьбе на втором этаже. Уже год наблюдали как в ситуации игры с аутсайдерами или середняками АПЛ, Ливерпуль просто не может затолкнуть мяч, против команды сидящей в "низком блоке", скатываясь на навесы в сторону Мане-Фирмино-Салаха, которые (разумеется) не могут выиграть такую борьбу. Ливерпулю нужен форвард вроде Патрика Шика или того же Рауля Хименеса (из Вулвз), который будет спокойно забивать 10-12 мячей за сезон, с навесов и угловых, в матчах против "автобусных" команд. Большего от такого игрока и не требовалось бы.
В прошлом же сезоне команда выглядела однообразно, и если продолжит искать условных Траоре или Лаутаро, вместо фактурных форвардов (для фанатов Ливера напомню как именно фактурный Алиссон забил головой с навеса в концовке сезона) - опять по сезону не раз увидим, как у Ливерпуля не получается "сломить засевшего в окопе" противника...