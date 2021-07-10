Серхио Рамос отказался от билетов на третий бой МакГрегора и Порье

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10 июля 2021, 08:50

Защитник ПСЖ был намерен посетить UFC 264, где состоится третий бой между известными бойцами Конором МакГрегором и Дастином Порье. Бой состоится завтра утром. МакГрегор сообщил журналистам, что пригласил футболиста на данное мероприятие.

Мы действительно купили ему билеты на бой. Но он написал мне, что подписывает контракт с новым клубом и не сможет присутствовать. Он думал, что у него будет больше свободного времени.

Серхио Рамос и Конор МакГрегор начали дружить после забавного видео в инстаграме футболиста.