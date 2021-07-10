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Серхио Рамос отказался от билетов на третий бой МакГрегора и Порье

10 июля 2021, 08:50

Защитник ПСЖ Серхио Рамос был намерен посетить UFC 264, где состоится третий бой между известными бойцами Конором МакГрегором и Дастином Порье. Бой состоится завтра утром. МакГрегор сообщил журналистам, что пригласил футболиста на данное мероприятие.

Мы действительно купили ему билеты на бой. Но он написал мне, что подписывает контракт с новым клубом и не сможет присутствовать. Он думал, что у него будет больше свободного времени.

Серхио Рамос и Конор МакГрегор начали дружить после забавного видео в инстаграме футболиста.

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ПСЖ  Рамос Серхио
Перевод с thesun.co.uk Фото: extra.ie
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протон1
протон1
10 июля в 21:47
не интересен бой. интересен сколько заработают.
stanichnik
stanichnik
10 июля в 09:59
Он его в больнице навестит
mihaluch
mihaluch
10 июля в 08:59
Не мог видеть как его друга бить будут.
Gahi
Gahi
10 июля в 08:56
Контракт это важно от этого и зависит его судьба как игрока. Удачи
beefs
beefs
10 июля в 08:56
ну что же житейская ситуация...
shlomo
shlomo
10 июля в 08:55
У Рамоса сейчас другие приоритеты...
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