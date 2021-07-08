Эффектнее, чем Джорджина. Красотки, которые поддерживают футболистов на Евро-2020

1625727615

вчера, 10:00

Выбрали по девушке от каждой команды.

Группа А

Италия

Девушка Марко Верратти

Уэльс

Девушка Киффера Мура

Швейцария

Супруга Хариса Сеферовича

Турция

Жена Хакана Чалханоглу

Группа B

Бельгия

Жена Дриса Мертенса

Дания

Спутница Йонаса Винда

Финляндия

Подруга Паулюса Араюри

Россия

Жена Федора Кудряшова

Группа С

Нидерланды

Девушка Френки де Йонга

Австрия

Девушка Давида Алабы

Северная Македония

Спутница Дарко Велковски

Украина

Жена Руслана Малиновского

Группа D

Англия

Спутница Харри Магуайра

Хорватия

Жена Дуе Чалета-Цара

Чехия

Девушка Алекса Крала

Шотландия

Спутница Джека Хендри

Группа E

Швеция

Жена Альбина Экдаля

Испания

Жена Жорди Альбы

Словакия

Спутница Давида Ханко

Польша

Жена Гжегожа Крыховяка

Группа F

Франция

Жена Антуана Гризманна

Германия

Подруга Сержа Гнабри

Португалия

Девушка Рубена Диаша

Венгрия

Жена Петера Гулачи

Пишите в комментариях, кого вы считаете самой красивой подругой на Евро. Напомним, если у вас есть вип-статус на сайте, то вы можете прикреплять фото к комментариям, это часто выглядит креативнее, чем просто текст. Присылайте ваши варианты, мы ведь могли забыть многих очаровательных девушек!