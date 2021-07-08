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Эффектнее, чем Джорджина. Красотки, которые поддерживают футболистов на Евро-2020

вчера, 10:00

Выбрали по девушке от каждой команды.

Группа А

Италия

Девушка Марко Верратти

Уэльс

Девушка Киффера Мура

Швейцария

Супруга Хариса Сеферовича

Турция

Жена Хакана Чалханоглу

Группа B

Бельгия

Жена Дриса Мертенса

Дания

Спутница Йонаса Винда

Финляндия

Подруга Паулюса Араюри

Россия

Жена Федора Кудряшова

Группа С

Нидерланды

Девушка Френки де Йонга

Австрия

Девушка Давида Алабы

Северная Македония

Спутница Дарко Велковски

Украина

Жена Руслана Малиновского

Группа D

Англия

Спутница Харри Магуайра

Хорватия

Жена Дуе Чалета-Цара

Чехия

Девушка Алекса Крала

Шотландия

Спутница Джека Хендри

Группа E

Швеция

Жена Альбина Экдаля

Испания

Жена Жорди Альбы

Словакия

Спутница Давида Ханко

Польша

Жена Гжегожа Крыховяка

Группа F

Франция

Жена Антуана Гризманна

Германия

Подруга Сержа Гнабри

Португалия

Девушка Рубена Диаша

Венгрия

Жена Петера Гулачи

Пишите в комментариях, кого вы считаете самой красивой подругой на Евро. Напомним, если у вас есть вип-статус на сайте, то вы можете прикреплять фото к комментариям, это часто выглядит креативнее, чем просто текст. Присылайте ваши варианты, мы ведь могли забыть многих очаровательных девушек!

На чемпионате Европы не только девушки следят за своей внешностью. На днях мы публиковали топ-20 модников-футболистов Евро-2020 — Роналду, современный Бекхэм и люди из РПЛ, все они там!

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 12:50
А у Польши фотка неудачная.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 12:46
Шотландка шикарна,конечно.
Мага Шульман
Мага Шульман ответ mat73 (раскрыть)
сегодня в 11:57
Да уж! Экран монитора потом не отмоешь.
Hamman
Hamman ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 11:36
На самом деле на наших улицах полно девушек и посимпатичнее чем представленные в подборке. Тем более что такие фото делаются с удачных ракурсов и не на дешёвый смартфон. Но чтобы заинтересовать такую девушку нужно и самому из себя что-то представлять. А именно быть мужиком во всех смыслах!
mat73
mat73
сегодня в 09:05
Дзюбе не показывайте! А то испортит всё!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:48
А Федя своей подружке в подмышку упирается....или он с ней на таких же каблуках ходит???
Cules2013
Cules2013
вчера в 21:10
У Чалханоглу и Экдаля приятные спутницы
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:04
Да -а!!! Пацаны , нам обычным роботягам ,таких не трахать!!!!
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 20:25
Подруга Паулюса Араюри молодец. в отличие от остальных не светит своими причиндалами. а выглядит как нормальная девушка. а не порноактриса.
khingan
khingan
вчера в 19:23
А футболистов сборной России поддерживают красавцы.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 18:34
Лучшие те, которые поддерживают своих мужей. Это жена Гризмана и Экдаля.
Старый добрый Валерон
Старый добрый Валерон
вчера в 16:40
Девушек много и только одна выглядит как эскортница...почему я не удивлен ?))))
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
вчера в 14:46
Жена Малиновского и Хендри норм
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 14:21
Все красивые, все приятные. Но украинка просто ТОПППППП!
Рефери
Рефери ответ David Young (раскрыть)
вчера в 13:43, ред.
:)
David Young
David Young ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 13:26, ред.
Скорее всего автор просто решил разнообразить статью используя разные обозначения одного и того же.
David Young
David Young
вчера в 13:25
Йоханна Пухакка (девушка Паулюса Араюри), на мой взгляд, самая красивая и интересная из списка.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:21
Это намек на избранника Дзюбы?
LOpp
LOpp
вчера в 13:17
Чем различаются спутницы, подруги и девушки?
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:08
А в чем же еще?)))))
Futurista
Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:55
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Рефери (раскрыть)
вчера в 12:38, ред.
Учитывая, что они младше меня минимум вдвое, это они бы мне все отказали :)
А будь я в возрасте их парней, то ни на одной не женился бы...наверное)
Mr Junior
Mr Junior
вчера в 12:38
Жена Гжегожа Крыховяка
Рефери
Рефери ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:16
Она обычно фоткает
Futurista
Futurista ответ Рефери (раскрыть)
вчера в 12:14
А есть фото, где она ныряет?)...
Рефери
Рефери ответ Sexual Harassment (раскрыть)
вчера в 12:07
извините, не подумали об этом, вот вам фото жены Стерлинга
Sexual Harassment
Sexual Harassment
вчера в 12:05
Ниодной чернокожей "красавицы". БЛМ негодует.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 11:50
Все очаровательные красавицы от бога.Я их не разделил б все они замечательные спутницы звезды мирового футбола.
Рефери
Рефери ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 11:11
И вы бы в реальной жизни отказали бы им всем?
Gahi
Gahi
вчера в 11:11
Во-первых спасибо за подборку интересных фотографий спутниц футболистов сборных команд участников Чемпионата Европы. Несомненно все они очаровательны и привлекательны и каждая из них по своему притягивает своим шармом и индивидуальностью. Поэтому каждая из них достойна внимания мужчин, ценителей женской красоты. Но хотелось бы чтобы эти прекрасные дамы не затмили своей красотой футболистов, благодаря которым они привлекают к себе внимания большого количества болельщиков, являясь их подругами или уже жёнами игроков. А главное чтобы эти красавицы вдохновляли своих футболистов на красивую и результативную игру в каждом матче, и всегда старались держаться за своими мужчинами футболистами, а не бежать впереди них и демонстрировать свою красоту. Удачи
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