Эффектнее, чем Джорджина. Красотки, которые поддерживают футболистов на Евро-2020

Выбрали по девушке от каждой команды.
Группа А
Италия
Девушка Марко Верратти
Уэльс
Девушка Киффера Мура
Швейцария
Супруга Хариса Сеферовича
Турция
Жена Хакана Чалханоглу
Группа B
Бельгия
Жена Дриса Мертенса
Дания
Спутница Йонаса Винда
Финляндия
Подруга Паулюса Араюри
Россия
Жена Федора Кудряшова
Группа С
Нидерланды
Девушка Френки де Йонга
Австрия
Девушка Давида Алабы
Северная Македония
Спутница Дарко Велковски
Украина
Жена Руслана Малиновского
Группа D
Англия
Спутница Харри Магуайра
Хорватия
Жена Дуе Чалета-Цара
Чехия
Девушка Алекса Крала
Шотландия
Спутница Джека Хендри
Группа E
Швеция
Жена Альбина Экдаля
Испания
Жена Жорди Альбы
Словакия
Спутница Давида Ханко
Польша
Жена Гжегожа Крыховяка
Группа F
Франция
Жена Антуана Гризманна
Германия
Подруга Сержа Гнабри
Португалия
Девушка Рубена Диаша
Венгрия
Жена Петера Гулачи
Пишите в комментариях, кого вы считаете самой красивой подругой на Евро. Напомним, если у вас есть вип-статус на сайте, то вы можете прикреплять фото к комментариям, это часто выглядит креативнее, чем просто текст. Присылайте ваши варианты, мы ведь могли забыть многих очаровательных девушек!
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