Невероятный фанат «Нэшвилла» и Мбаппе-повар. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Игрок МЮ Джесси Лингард весело проводит время в отпуске.
Бывший наставник «Ювентуса» Андреа Пирло тоже решил насладиться летом.
В честь Лионеля Месси раскрасили стену дома. Получилось просто великолепно!
Этот фанат «Нэшвилла» просто взорвал соцсети в MLS.
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе лично решил разрезать мясо у Нусрета.
Новобранец «Барселоны» Мемфис Депай покатался на гидроскутере (свайпите вправо). Кстати, недавно стала известна сумма отступных в контракте голландца.
Милота дня:
Защитник «Эвертона» Люка Динь с дочкой.
Игрок «Барселоны» Серхи Роберто показал своего питомца.
Хавбек «Спартака» Алекс Крал сделал предложение своей девушке.
Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу тоже скоро сыграет свадьбу.
Сборная Италии — настоящая команда! Даже в такие моменты выручают друг друга.
Легенда «Спартака» Егор Титов наслаждается летом.
В семье бывшего игрока «Милана» Филиппо Индзаги скоро случится пополнение.
Стиляга дня:
Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги.
Только взгляните, какой «пушок» живет дома у игрока «Ювентуса» Деяна Кулусевски.
Игрок «старой синьоры» Уэстон МакКенни сыграл с любителями на площадке в США.
Легенда «Кубани» Джибрилль Сиссе вновь поразил подписчиков своим нарядом.
Девушка дня:
Жена защитника ПСЖ Маркиньоса.
Вот такой красивый гол был забит в чемпионате Ганы.
Берегите себя! Помните, что опасности нас поджидают на каждом шагу!
И не стоит нервничать по мелочам! Не берите пример с Ришарлисона, которого обыграл в теннис Эдерсон, чем вызвал такие эмоции у игрока «Эвертона».
Лучше берите пример с Папу Гомеса, вот такие номера он выдает в раздевалке сборной Аргентины!