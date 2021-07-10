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Миллионы летающих муравьёв могут оказаться на «Уэмбли» во время финала Евро

10 июля 2021, 06:48
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Британская метеорологическая служба засекла над Лондоном миллионы летающих муравьёв. Часть огромного роя насекомых может пролететь над «Уэмбли» во время финального матча Евро-2020 Италия — Англия.

Эту информацию подтвердил профессор в Университете Глостершира и член Королевского энтомологического сообщества Адам Харт.

При определённых условия в воскресенье на «Уэмбли», на футболках игроков может оказаться нечто большее, чем просто «три льва».

Отмечается, что появление летающих муравьёв на спортивных объектах в Лондоне является не слишком редким событием, так как время проведения таких мероприятий обычно совпадает с теннисными матчами в Уимблдоне.

Недавно были объявлены имена всех судей, которые обслужат финал чемпионата Европы.

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протон1
протон1
10 июля в 21:48
впервые читаю. летающие муравьи. это что самки что ли ?
Nazi
Nazi ответ juvenale (раскрыть)
10 июля в 14:35
Лучше сборная Африки, чем сборная симулянтов и истеричек в автобусе :)
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам
10 июля в 12:10, ред.
Москитная эскадрилья имени Петрова и Баширова!
juvenale
juvenale ответ Nazi (раскрыть)
10 июля в 11:56
так сборная африки уже дома
Nazi
Nazi
10 июля в 11:18
Может хоть природа скрасит финал унылых команд..
Cules2013
Cules2013
10 июля в 10:34
Пусть на Стерлинга нагадят)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 июля в 09:15
Пусть садятся на самих англичан.
Аксинья
Аксинья ответ Aleks Captain (раскрыть)
10 июля в 09:03
Знамо что очередные происки Кремля...
allemz
allemz
10 июля в 09:01
Особенно когда эта футболка на Стерлинге
Gunslinger
Gunslinger
10 июля в 07:48
Да, всё верно, муравьи будут.....
К сожалению, переговоры датских футболистов с предводителем летающих обезьян оказались безрезультатными..... :)))))
112910415
112910415
10 июля в 07:44
Главное, чтоб привиты были!
Дима Логинов
Дима Логинов
10 июля в 07:32
На поле будут миллионы летающих муравьёв, одиннадцать английских дельфинов, и только из Италии несколько человек приедут.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
10 июля в 07:22
Все хотят посмотреть финал Евро в живую, даже муравьи для этого летать научились.
Aleks Captain
Aleks Captain
10 июля в 07:22
Снова Россия виновата...
нечитайло
нечитайло
10 июля в 07:14
Главное чтоб не кусались
Vladimir808
Vladimir808
10 июля в 07:11
Можно провести обработку от насекомых.)
mihaluch
mihaluch
10 июля в 06:58
Ни чего страшного они не кусаются.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
10 июля в 06:54
Да хоть миллиарды...
ОПС
ОПС
10 июля в 06:49
Как летят, так и пролетят.
Остапчук 67
Остапчук 67
10 июля в 06:49
Да и черт с ними.
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