Миллионы летающих муравьёв могут оказаться на «Уэмбли» во время финала Евро

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10 июля 2021, 06:48

Британская метеорологическая служба засекла над Лондоном миллионы летающих муравьёв. Часть огромного роя насекомых может пролететь над «Уэмбли» во время финального матча Евро-2020 Италия — Англия.

Эту информацию подтвердил профессор в Университете Глостершира и член Королевского энтомологического сообщества Адам Харт.

При определённых условия в воскресенье на «Уэмбли», на футболках игроков может оказаться нечто большее, чем просто «три льва».

Отмечается, что появление летающих муравьёв на спортивных объектах в Лондоне является не слишком редким событием, так как время проведения таких мероприятий обычно совпадает с теннисными матчами в Уимблдоне.

Недавно были объявлены имена всех судей, которые обслужат финал чемпионата Европы.