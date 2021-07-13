Деспотович — лучший новичок «Рубина» по итогам сезона 2020/21

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13 июля 2021, 19:36

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что лучшим новичком команды по итогам сезона 2020/21 стал нападающим .

Деспотович перешёл в «Рубин» из «Оренбурга» летом прошлого года на правах свободного агента. В сезоне 2020/21 форвард провёл 26 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи.

Он просто не мог уйти с одной наградой! 😏



Джордже Деспотович – лучший новичок сезона 20/21! 🔥 pic.twitter.com/HSRNM2o97W — «Рубин» Казань (@fcrk) July 13, 2021

Ранее Деспотович предлагал свои услуги «Барселоне».