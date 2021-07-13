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Деспотович — лучший новичок «Рубина» по итогам сезона 2020/21

13 июля 2021, 19:36

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что лучшим новичком команды по итогам сезона 2020/21 стал нападающим Джордже Деспотович.

Деспотович перешёл в «Рубин» из «Оренбурга» летом прошлого года на правах свободного агента. В сезоне 2020/21 форвард провёл 26 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее Деспотович предлагал свои услуги «Барселоне».

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Все комментарии
протон1
протон1 ответ ildar_3871 (раскрыть)
13 июля в 22:28
оон молодец. реально заслужил
ildar_3871
ildar_3871
13 июля в 20:35
Заслужил Деспот !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 июля в 19:37
Согласен,Рубину с ним повезло
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