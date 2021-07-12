Назван лучший игрок Евро-2020

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим игроком Евро-2020. Это первый случай в истории, когда лучшим футболистом Евро признан вратарь.
Доннарумма на Евро-2020 пропустил 4 гола. В то же время благодаря его усилиям Италия смогла выиграть две серии пенальти (в полуфинале и финале) и войти в историю турнира.
Любопытно, что на завершившемся в эти выходные Кубке Америки лучшими признали сразу двух игроков.
Респект тебе Джанлуиджи Доннарумма !!!
FORZA ITALIA 🇮🇹✌ VIVO ITALIA !!!
Респект тебе Джанлуиджи Доннарумма !!!
FORZA ITALIA 🇮🇹✌ VIVO ITALIA !!!