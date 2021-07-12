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Назван лучший игрок Евро-2020

вчера, 01:21

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим игроком Евро-2020. Это первый случай в истории, когда лучшим футболистом Евро признан вратарь.

Доннарумма на Евро-2020 пропустил 4 гола. В то же время благодаря его усилиям Италия смогла выиграть две серии пенальти (в полуфинале и финале) и войти в историю турнира.

Любопытно, что на завершившемся в эти выходные Кубке Америки лучшими признали сразу двух игроков.

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Все комментарии
kts99
kts99
вчера в 19:35, ред.
По делу
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 15:46
Неожиданно .. Но пусть будет!
SAFqwer
SAFqwer ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:44
Он что уже в ПСЖ? Подписанного договора нет, пока он свободный агент, а это только слухи...
Знатог
Знатог
вчера в 13:36
А если брать не стопорилу а игрока то Кейн.
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
вчера в 13:04
самый лучший игрок это федерико Кьеза
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
вчера в 12:28
Я думал Дзюбу признают.))))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:25
Мне кажется справедливо.
Nazi
Nazi
вчера в 11:46
У несчастных макаронников только и есть что защита да вратарь. Слабее этого евро я не припомню, потому и были в финале эти две убогие команды с убогим футболом. Даже пенальти были убогие😁
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 10:20
Забыли отметить филигранную чеканку мяча на бровке 39 летнего Юрца Жиркова. Ну и главное открытие чемпионата-блестящего Матвея Сафонова-наследника великого Яшина. А так -справедливо!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:11
Пожалуй он и есть лучший.
nubom
nubom
вчера в 09:53
Это мы еще им Лунева не показали...
амурец
амурец
вчера в 09:42
а заслужил, болельщики могут быть спокойны, теперь у них появился в сборной настоящий вратарь
BreezeCOOL
BreezeCOOL ответ Klaus-S (раскрыть)
вчера в 09:19
Точно один? смотрел финал?
Alistar10
Alistar10
вчера в 09:17
+ Саутгейт конечно перемудрил, который выпустил под серию пенальти Санчо и Рэшфорда. Парни просто перегорели и небыли готовы. Нужно было дать бить игрокам, которые были в поле и это было во первых справедливо, во вторых они были в игровом тонусе.
Alistar10
Alistar10
вчера в 09:11
Доннарумма конечно хороший вратарь, спору нет. Но лучший игрок этого Евро, для меня, однозначно Кьеза!!! Парень и голы великолепные забивал и в одиночку старался тащить команду, у которой временами не всё получалось.
Roger Young
Roger Young
вчера в 09:06
Супер! Молодцы, хороший выбор!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:55
Хороший вратарь!!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 08:52
Достойная замена Буффону!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 08:43
Во время матча я думал что если дойдёт до послематчевых пенальти, то Доннарумма вытянет серию. Молодец. Рад что его признали лучшим игроком турнира
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 08:42
как вратарь — он не был лучшим
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 08:30
Как так?А,разве не Артемка?)))
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Klaus-S (раскрыть)
вчера в 08:08
Да ничего странного. Нужно выбирать из команды победителя, а там никто не сыграл круто и ярко. Они не заслуживали. А серию пенальти выиграла Италия, поэтому Доннарума, хоть кого-то надо было назвать.
mat73
mat73
вчера в 08:00
Какойнибудь "Реал или Манстити" заберет его скоро
Мага Шульман
Мага Шульман
вчера в 07:53
Великая итальянская вратарская школа. Что тут еще сказать?
beefs
beefs
вчера в 07:51
Молодец, так держать!!!
avici_liverpool
avici_liverpool ответ Klaus-S (раскрыть)
вчера в 07:29
пересмотри
swed27
swed27
вчера в 07:13
В Италии растет второй Буффон
sir_Alex
sir_Alex ответ Klaus-S (раскрыть)
вчера в 06:50
Пикфорд проиграл, а игрок проигравшей команды не может быть лучшим на турнире априори.
STVA 1
STVA 1
вчера в 06:47
Сколько людей столько и мнений
A.S.A
A.S.A
вчера в 06:44
Ну что же, ляпов не совершал,когда было нужно выручал + выиграл две очень важные серии пенальти
Доннаруме удачи, ПСЖ урвал отличного вратаря
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