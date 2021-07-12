Назван лучший игрок Евро-2020

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вчера, 01:21

Вратарь сборной Италии был признан лучшим игроком Евро-2020. Это первый случай в истории, когда лучшим футболистом Евро признан вратарь.

Доннарумма на Евро-2020 пропустил 4 гола. В то же время благодаря его усилиям Италия смогла выиграть две серии пенальти (в полуфинале и финале) и войти в историю турнира.

Любопытно, что на завершившемся в эти выходные Кубке Америки лучшими признали сразу двух игроков.