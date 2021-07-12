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Роналду — лучший бомбардир Евро-2020, Цубер — лучший ассистент

12 июля 2021, 08:37

Чемпионат Европы-2020 завершен. Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, забивший 5 голов.

Также 5 забитых мячей в активе форварда сборной Чехии Патрика Шика, однако Роналду обошел его по дополнительным показателям.

На счету Криштиану одна результативная передача, Шик голевыми пасами не отметился. Помимо этого, Роналду провёл на поле меньше минут (360), чем Шик (404).

Лучшим ассистентом турнира стал полузащитник сборной Швейцарии Стивен Цубер — в его активе четыре результативные передачи в четырёх матчах.

Ранее был назван лучший игрок Евро-2020.

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Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 15:41
Рон кидает свою капитанскую повязку в очередной раз и ему дают титул за одгого ассиста)) наплакал все же
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
12 июля в 16:48
Роналду и Шик у обоих по пять мячей у Шика все голы с игры а у роналду три с пенальти позор уефа очередную награду отдали плаксе что бы не заплакала
David Young
David Young ответ shlifen (раскрыть)
12 июля в 11:36, ред.
И да, вы правы по поводу разделения приза, по ссылке можно почитать, можно почитать на официальном сайте УЕФА, взять хотя бы Евро-2020 - у шести игроков по три мяча, все лучшие бомбардиры.
David Young
David Young ответ shlifen (раскрыть)
12 июля в 11:24, ред.
На Копе Америка тоже приняли необычное решение - дали награду лучшего игрока турнира и Месси и Неймару. В общем какие-то странные видоизменения подходов к вручению наград.
shlifen
shlifen
12 июля в 11:19, ред.
Я видимо что-то пропустил, но с каких пор при определении лучшего бомбардира на Евро или ЧМ стали считать "голевые передачи" (тут вроде не об MVP речь) и кто сколько сыграл минут?? А кол-во голов с пенальти это не дополнительный показатель?? Раньше насколько помню если двое забили по 5 голов, то оба и разделят приз. А теперь уже какие-то минуты (даже не кол-во игр) считают?? - тогда нужно не останавливаться и искать самого результативного по коэффициенту голов на 90 минут за все сыгранные игры... Но тогда лучшим может стать и игрок вылетевшей в группе (но результативной) команды. =)
Объективно, приз должны были разделить между Шиком и Роналду - но видимо функционеры УЕФА решили наградить отдельно Роналду, а "на какого-то там чеха всем уже завтра будет пофиг" - главное, создать интригу перед Золотым Мячом и игроком года ФИФА =))))

P.S. Роналду итак уже повторил рекорд Али Даеи по голам за сборную - зачем создавать "спорные регалии", когда есть вполне себе настоящие?? =(
Feanor1993
Feanor1993 ответ Промах Саутгейта (раскрыть)
12 июля в 09:37
Это ж не крэшфорд и ссанчо)
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта ответ Nеmesis (раскрыть)
12 июля в 09:30
потому что играют в помойной лиге непорядочной страны
Nеmesis
Nеmesis
12 июля в 09:27
Роналду в 36 лет оказался лучшим среди португальцев.Почему провалился Жота,Фернандеш и Силва.Вроде на клубном уровне хорошо играли.’
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта
12 июля в 08:50
Ювентини рулят. Всех перестреляли и это не считая автоголов, ахаха
mihaluch
mihaluch
12 июля в 08:45
Определились лучший бомбардир и ассистент.
Leha-ha50
Leha-ha50
12 июля в 08:42
Утешительные достижения....хотя для Рона - это нормально.
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