Роналду — лучший бомбардир Евро-2020, Цубер — лучший ассистент

Чемпионат Европы-2020 завершен. Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, забивший 5 голов.
Также 5 забитых мячей в активе форварда сборной Чехии Патрика Шика, однако Роналду обошел его по дополнительным показателям.
На счету Криштиану одна результативная передача, Шик голевыми пасами не отметился. Помимо этого, Роналду провёл на поле меньше минут (360), чем Шик (404).
Лучшим ассистентом турнира стал полузащитник сборной Швейцарии Стивен Цубер — в его активе четыре результативные передачи в четырёх матчах.
Ранее был назван лучший игрок Евро-2020.
Объективно, приз должны были разделить между Шиком и Роналду - но видимо функционеры УЕФА решили наградить отдельно Роналду, а "на какого-то там чеха всем уже завтра будет пофиг" - главное, создать интригу перед Золотым Мячом и игроком года ФИФА =))))
P.S. Роналду итак уже повторил рекорд Али Даеи по голам за сборную - зачем создавать "спорные регалии", когда есть вполне себе настоящие?? =(
Объективно, приз должны были разделить между Шиком и Роналду - но видимо функционеры УЕФА решили наградить отдельно Роналду, а "на какого-то там чеха всем уже завтра будет пофиг" - главное, создать интригу перед Золотым Мячом и игроком года ФИФА =))))
P.S. Роналду итак уже повторил рекорд Али Даеи по голам за сборную - зачем создавать "спорные регалии", когда есть вполне себе настоящие?? =(