Роналду — лучший бомбардир Евро-2020, Цубер — лучший ассистент

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12 июля 2021, 08:37

Чемпионат Европы-2020 завершен. Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий сборной Португалии , забивший 5 голов.

Также 5 забитых мячей в активе форварда сборной Чехии Патрика Шика, однако Роналду обошел его по дополнительным показателям.

На счету Криштиану одна результативная передача, Шик голевыми пасами не отметился. Помимо этого, Роналду провёл на поле меньше минут (360), чем Шик (404).

Лучшим ассистентом турнира стал полузащитник сборной Швейцарии — в его активе четыре результативные передачи в четырёх матчах.

Ранее был назван лучший игрок Евро-2020.