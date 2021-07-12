Дасаев: «Доннарумма заслужил звание лучшего футболиста Евро-2020»

Бывший голкипер сборной СССР считает, что вратарь Италии хорошо играл весь чемпионат Европы и заслуженно получил звание лучшего футболиста турнира.

Игра была чуть скучноватая, но это было понятно — и англичане, и итальянцы хотели надежно сыграть в обороне, и они это сделали, матч дошел до 11-метровых. Считаю, обе команды заслуживали победы, но пенальти, сами знаете, это жребий, тут кому повезет, и на данный момент повезло итальянцам. Доннарумма хорошо сыграл — два удара с пенальти отразил, да и весь чемпионат он сыграл хорошо, заслужил звание лучшего игрока.