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Дасаев: «Доннарумма заслужил звание лучшего футболиста Евро-2020»

12 июля 2021, 12:16

Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев считает, что вратарь Италии Джанлуиджи Доннарумма хорошо играл весь чемпионат Европы и заслуженно получил звание лучшего футболиста турнира.

Игра была чуть скучноватая, но это было понятно — и англичане, и итальянцы хотели надежно сыграть в обороне, и они это сделали, матч дошел до 11-метровых. Считаю, обе команды заслуживали победы, но пенальти, сами знаете, это жребий, тут кому повезет, и на данный момент повезло итальянцам. Доннарумма хорошо сыграл — два удара с пенальти отразил, да и весь чемпионат он сыграл хорошо, заслужил звание лучшего игрока.

Ранее стало известно, сколько матчей подряд Доннарумма выходит победителем в серии пенальти.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
12 июля в 12:29
Бесспорно. Заслужил. Но в этом есть и оборотная сторона. Значит никто из игроков атаки на ЧЕ не заслужил, значит атака была не так хороша как оборона. Да и вправду, как-то сложно выделить кого-то из форвардов. Никто не сверкнул, не зажглось новых ярких звезд. Победа Италии стала результатом хорошей организации игры и отчасти везения, а не выдающихся индивидуальных действий отдельных игроков атаки. У России же не было ни того, ни другого, ни третьего, отсюда и результат.
Ironigor
Ironigor
12 июля в 12:24
ПРОСТО КРАСАВЕЦ ПАРЕНЁК !!!
РЕСПЕКТ И УВАЖЕНИЕ ТЕБЕ ДЖАНЛУИДЖИ !!!
ДОСТОЙНЫЙ ВРАТАРЬ !!!
Legend 6
Legend 6
12 июля в 12:18
Ну теперь Райола получит жирнейший контракти раскрутит парижан на громадные бонусы...
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