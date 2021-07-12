Италия во второй раз выиграла чемпионат Европы

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вчера, 01:03

Сборная Италии одолела команду Англии в финале Евро-2020 и стала чемпионом Европы.

Основное время матча завершилось вничью 1:1. В двух дополнительных таймах соперники сохранили счет на табло, а в серии пенальти верх взяли итальянцы.

Для сборной Италии эта победа стала второй в истории на континентальном первенстве. До сегодняшнего дня команда брала «золото» Евро в 1968 году.

Победа в серии пенальти над Англией также позволила Италии войти в историю Евро.