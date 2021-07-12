Италия во второй раз выиграла чемпионат Европы

Сборная Италии одолела команду Англии в финале Евро-2020 и стала чемпионом Европы.
Основное время матча завершилось вничью 1:1. В двух дополнительных таймах соперники сохранили счет на табло, а в серии пенальти верх взяли итальянцы.
Для сборной Италии эта победа стала второй в истории на континентальном первенстве. До сегодняшнего дня команда брала «золото» Евро в 1968 году.
Победа в серии пенальти над Англией также позволила Италии войти в историю Евро.
Не фартовый и игрок , и тренер Саутгейт, хотя играла Англия очень прилично.
Италию с победой.
Всем здоровья.
Не фартовый и игрок , и тренер Саутгейт, хотя играла Англия очень прилично.
Италию с победой.
Всем здоровья.
Большинство команд были достойны участия в нём, боролись от души, показали всё на что способны и покинули турнир с высоко поднятой головой.
Были, правда, и такие, кому лучше было бы не участвовать (не будем показывать пальцем), но их было немного, да и пёс с ними.
Очень рад за Италию, и особенно за двух людей- Манчини и Доннарумму.
Первый создал отличную команду, одну из лучших в современном футболе, другой по праву стал лучшим игроком этого Евро, что особенно лестно именно для кипера. Он превосходно провёл турнир и его вклад в победу огромен.
Ну и- как всегда- необыкновенно жаль прощаться с ярким футбольным праздником, но ничего не поделаешь, жизнь не останавливается..
Большинство команд были достойны участия в нём, боролись от души, показали всё на что способны и покинули турнир с высоко поднятой головой.
Были, правда, и такие, кому лучше было бы не участвовать (не будем показывать пальцем), но их было немного, да и пёс с ними.
Очень рад за Италию, и особенно за двух людей- Манчини и Доннарумму.
Первый создал отличную команду, одну из лучших в современном футболе, другой по праву стал лучшим игроком этого Евро, что особенно лестно именно для кипера. Он превосходно провёл турнир и его вклад в победу огромен.
Ну и- как всегда- необыкновенно жаль прощаться с ярким футбольным праздником, но ничего не поделаешь, жизнь не останавливается..