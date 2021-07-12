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Италия во второй раз выиграла чемпионат Европы

вчера, 01:03
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Сборная Италии одолела команду Англии в финале Евро-2020 и стала чемпионом Европы.

Основное время матча завершилось вничью 1:1. В двух дополнительных таймах соперники сохранили счет на табло, а в серии пенальти верх взяли итальянцы.

Для сборной Италии эта победа стала второй в истории на континентальном первенстве. До сегодняшнего дня команда брала «золото» Евро в 1968 году.

Победа в серии пенальти над Англией также позволила Италии войти в историю Евро.

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Все комментарии
Vector-B B
Vector-B B
вчера в 15:56
форца Италия
Nazi
Nazi
вчера в 11:49
И в последний в 21 веке😁. Убогий евро с убогим финалом. Лучший игрок вратарь😁😁😁😁😁😁😁😁. Футбол в реанимации.
112910415
112910415
вчера в 06:01
прекрасный результат !
Artemon9
Artemon9
вчера в 02:52
Я в них верил с самого начала. С самого первого матча увидел слаженную игру команды-звезды. Они заслужили, Италия заслужила. После 2 финалов евро за эти 20 лет, наконец-то кубок Европы едет в Рим!!!!!!!!!

P.S А вот Том Круз is coming home.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 02:39
Где второй там и третий!
протон1
протон1
вчера в 02:32
Главные БЛМщики едут домой
протон1
протон1
вчера в 02:30
Вылезли в финал засчёт левого пенальти, проиграли в финале по пенальти.
Справедливость восторжествовала.
Италия, спасибо)
Владимир Немченков
Владимир Немченков
вчера в 02:29
Франция,Португалия,Бельгия,Германия,Испания....на этом евро было сделано все,чтоб Англия не встретилась с топами,за уши втащили в финал,в угоду зрителям,не помогло,браво ИТАЛИЯ!!!!!!
баск
баск
вчера в 02:24
Хорошим получился этот Евро, очень порадовал)

Большинство команд были достойны участия в нём, боролись от души, показали всё на что способны и покинули турнир с высоко поднятой головой.
Были, правда, и такие, кому лучше было бы не участвовать (не будем показывать пальцем), но их было немного, да и пёс с ними.

Очень рад за Италию, и особенно за двух людей- Манчини и Доннарумму.
Первый создал отличную команду, одну из лучших в современном футболе, другой по праву стал лучшим игроком этого Евро, что особенно лестно именно для кипера. Он превосходно провёл турнир и его вклад в победу огромен.

Ну и- как всегда- необыкновенно жаль прощаться с ярким футбольным праздником, но ничего не поделаешь, жизнь не останавливается..
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ mr.bra (раскрыть)
вчера в 02:08
Къел и Бонуччи чем не звёзды? было время Кьела не мог никто обыгрывать один на один,он хавал Месси и Роналду.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 01:46
Ответил?
zubila
zubila
вчера в 01:40
ВЕЛИКАЯ ИТАЛИЯ
juvenale
juvenale ответ shlifen (раскрыть)
вчера в 01:32
я ему уже в инсту отписал)
протон1
протон1
вчера в 01:30
одно наслаждение игра. учись сборная россии
shlifen
shlifen
вчера в 01:24
Эххх, а я бы сейчас послушал комментарии "великого эксперта" Гарри Линекера... =)))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 01:23
Идеальные условия, идеальный график , включая игры на своем поле, не помогли англичанам завоевать заветный трофей. Тем ценнее победа сборной Италии , которая уверенно прошла весь чемпионат, за исключением игры с Испанией, где победа была добыта на зубах.
Не фартовый и игрок , и тренер Саутгейт, хотя играла Англия очень прилично.
Италию с победой.
Всем здоровья.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 01:23
Браво Италия!!!!
Чемпионы подарили радость!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 01:20
Победила сильнейщая сборная!
mars6791
mars6791 ответ vitya valdes (раскрыть)
вчера в 01:15
Сегодня Макгуайр отличился, когда симулировал удар ногой по лицу , хотя итальянец даже не достал.
stanichnik
stanichnik
вчера в 01:13
Всех болельщиков сборной Италии и кто сегодня болел за нее с победой на Евро-2020!
mr.bra
mr.bra
вчера в 01:11
итальянцы мастера, нет у них супьер-пупьер звезд, но играли действительно профи, несмотря на травлю местными
A.S.A
A.S.A
вчера в 01:09
Forza Italiaаaaa🏆🏆🏆🏆🏆🏆
mr.bra
mr.bra
вчера в 01:06
англичашки как то слабовато если честно, они же обещали сделать всё возможное
дома, не похоже как то сдержано делали все возможное , по английски
Бог солнца
Бог солнца
вчера в 01:06, ред.
Италия лучшая сборная этого турнира. Англичане не заслужили титул. ВСЕХ С ПОБЕДОЙ ИТАЛИИ!!! VIVA ITALIA!!🇮🇹🇮🇹🇮🇹👏👏👏
vitya valdes
vitya valdes
вчера в 01:05
Наказали выскочек и симулянтов на их же поле!!!!! Красавцы!!!!
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