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It’s coming Rome! Италия выиграла чемпионат Европы

сегодня, 02:13
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Италия выиграла чемпионат Европы, одолев Англию в серии пенальти. «Соккер.ру» — о драматичном финале на «Уэмбли».

Неудобное положение

Привычным стало уже мощное начало от англичан с высоченным прессингом и энергичным давлением. Обычно они так проводят первые минут 15 игры. И вроде как можно быть к этому готовым, но итальянцы, видимо, ожидали какого-то тягучего старта, более аккуратного. Поэтому не сразу втянулись и быстро были наказаны. Главным образом, провал случился на флангах. Эмерсон позволил Триппьеру свободно подать, а Ди Лоренцо потерял Шоу, и Люк расстрелял ворота.

Примечательно, что Эмерсон не был основным левым защитником на турнире – стал таковым только после травмы Спинаццолы. А Ди Лоренцо был одним из немногих итальянцев, кого по ходу турнира критиковали регулярно. И вроде бы один эпизод, но он едва не стоил Италии всего турнира. Потому что в первом тайме найти выход из положения итальянцы не могли. И это не удивительно – они впервые с осени пропустили первыми.

Команда, обладая даже шикарной выучкой, должна иметь живой опыт игры в разных вариантах. Но итальянцы за долгие месяцы успеха могли разучиться отыгрываться, и тут же были поставлены в самое неудобное положение из возможных – вынуждены были вспоминать и учиться по ходу самой главной игры последних лет. К тому же соперник оказался в самом удобном для себя положении – Англия на это ставила, Англия забила и стремилась поймать возящихся с мячом итальянцев на контратаках. Первый тайм отдавал безнадегой для Италии.

Увлеклись надежностью

Кажется, сам Манчини не очень понимал, что нужно предпринять, чтобы его команда смогла найти какие-то ходы у чужой штрафной. Симптомами растерянности были неточные передачи в невынужденных ситуациях, отчаянные дальние удары без подготовки. Слишком рано к этому скатывались итальянцы. Первыми решительными шагами к исправлению стали замены в креативной зоне.

Манчини достаточно быстро отказался от Бареллы и Иммобиле, поскольку первый действовал невпопад, много ошибался, а еще и на карточке подвис. Чиро же вообще не было заметно на поле – он потерялся между Райсом, Филлипсом, Магуайром и Стоунзом. Иммобиле явно агрессивно отреагировал на свою замену. Но после выхода Берарди и Кристанте игра итальянцев стала более живой. Хотя тут и сами англичане помогли Италии найти запасной вариант – команда Саутгейта слишком уж прижалась к воротам.

В какой-то момент плотная и надежная защита была заменена игрой в опасной близости от своих ворот без мяча. До равного счета во втором тайме Италия владела мячом 76 процентов времени, сделала 238 передач против 71 и нанесла девять ударов против двух у Англии. Англичане в данном случае сами стали заложниками раннего преимущества и удачно складывающегося матча.

Внезапно на них стал давить и сам «Уэмбли», и груз ответственности – такое с англичанами регулярно случается на больших турнирах. И тут они захотели вдруг отделаться малой кровью и выстоять. Но что мы имеем в итоге? Весьма унизительную статистику, в которой у Англии значится за 120 с лишним минут лишь одно попадание в створ – на второй минуте. Да и всего шесть попыток против двадцати у Италии, которая шесть раз только в створ попала.

Итальянцы сделали более чем в два раза больше передач, чем соперник, а итоговое владение мячом составило 62 процента, хотя на отдельных отрезках приближалось и к 80. Самым частым звуком на «Уэмбли» был недовольный свист. И вызывали его не какие-то действия итальянцев чаще всего, а бездействие англичан.

Роль личности

Можно смело утверждать, что самыми опасными для Англии стали 40 минут второго тайма: от его начала до замены Кьезы. До равного счета итальянцы давили, потом по инерции за счет психологического перевеса продолжали владеть инициативой, а главным драйвером стал Кьеза, который всякий раз взрывал обстановку – делал то, чего не хватало стерильному владению мячом.

Причем в отличие от Инсинье, который гнул свою линию с неподготовленными и невнятными ударами, действия Кьезы носили более осмысленный и опасный для соперника характер. С его заменой Италия утратила некий драйв, а Англия получила передышку, так что в дополнительное время можно было говорить уже о равной игре, а в некоторых эпизодах и об опасности у ворот Доннаруммы.

Замены невпопад

Говоря о роли личности, стоит отметить и замены, которые не могли не сыграть роли в таком важном и длинном матче. Как уже было сказано, выход Берарди и Кристанте чуть передернул игру Италии. Вынужденное появление Бернардески вместо Кьезы игру не улучшило – свежий игрок чаще портил зарождающиеся на фланге комбинации команды.

Появление Белотти и Локателли позволило итальянцам лучше выживать в силовой борьбе, но качественно игру в дополнительное время не улучшило, поскольку свежие футболисты как-то слишком пассивно работали в прессинге – словно это они отпахали по 100 с лишним минут. Нетронутым у итальянцев, по сути, остался треугольник перед воротами: Кьеллини – Бонуччи – Жоржиньо. И эти ребята душу вынули из себя и соперников, отрабатывая за семерых.

Что касается шагов Саутгейта, то недоброжелатели ему этот финал припомнят. Как и весь турнир, проведенный англичанами в крайне закрытой манере. (Хотя забавно, что на турнире Англия забила 11 мячей, и это ее рекорд за все Евро). Но почему припомнят? Потому что при всем многообразии игроков, талантливых и ярких, Саутгейт оставался верен «стартовому набору», что называется. И если его решение цементировать фланги дополнительными универсальными бровочниками выглядит логично с учетом их способностей, а пара Филлипса и Райса в центре поля кажется настоящей находкой, то работа с составом по ходу встречи оставляет желать лучшего.

Саутгейт все равно надеется на тех, кто на поле, и не пытается что-то радикально изменить. Выход Сака, Хендерсона и Грилиша был и ранее отработан – это не те шаги, которые призваны добавить нового акцента игре, несмотря на старательность и активность всех троих. А вышедшие под самый финал Рэшфорд и Санчо выпускались на серию пенальти. Что иронично: оба не забили. Лучшим же игроком турнира был признан вратарь итальянцев Доннарумма. Но уже по ходу серии пенальти стало ясно, что им станет либо Пикфорд, либо Джанлуиджи – в зависимости от исхода лотереи. Оба провели яркий турнир, а в финальной серии взяли по два одиннадцатиметровых. Только за Италию еще разок и штанга сыграла, парировав удар Рэшфорда. Таким образом, Англия в очередной раз подтвердила статус команды, которой нельзя доводить дело до послематчевой лотереи.

Уже после победной серии пенальти Бонуччи закричал в камеру в духе Евсеева, но в более вежливой форме «It’s coming Rome!», отвечая на ставшую знаменитой и навязчивой по мере приближения Англии к финалу кричалку английских фанатов «It’s coming home!», утверждавших, что футбол возвращается домой. Футбол-то, может, и вернулся – финал же проходил в Лондоне. А вот трофей чемпионата Европы не мог вернуться туда, где ни разу не был. Единственным вариантом возвращения после финала для него был Рим, ведь Италия выигрывала Евро в 1968 году. С тех пор были попытки в 2000-м и 2012-м. И вот теперь – удачная.

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Все комментарии
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 20:13
Напряжение бившие через край было в финале Копы Америке, а тут и напряжения не было и игры в футбол не было.
sir_Alex
sir_Alex ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
сегодня в 20:04
В финал крупных турниров очень редко можно увидеть атакующую феерию и обилие забитых мячей, увы. Зато напряжение бьёт через край!
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 19:56
Пару моментов на 90 мин...очень мало....
sir_Alex
sir_Alex ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
сегодня в 19:42
Почему это финал скучный???
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:08, ред.
КАК ТО ВСЁ, - ВОТ ТАК !!!
VIVO ITALIA 💫🇮🇹💫☝👍✌😎
lobsterdam
lobsterdam ответ Betman (раскрыть)
сегодня в 15:38
Он это подсмотрел у Черчесова...
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 15:30
странно, но забивали защитники. А где все эти Кейны и Стерлинги были? .Сэр Люк, правда, в МЮ таких не забивал, поэтому его гол вполне случаен, но может теперь будет?. Ну, Бонуччи - может! Странный выбор Саутгейта на пенали: Сака, который вообще в Арсенале не бьет с точки да и дебютант на Евро и Санчо - тоже дебютант. Ну а Рэшфорд - это с ним не впервой! Саутгейт после гола стал охранять 1:0 вот и доохранялся! Короче, болел за Италию и она вполне справедливо победила !
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ faneng (раскрыть)
сегодня в 14:23
Лео Месси единственный претендент и будущий победитель.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 12:45
Поздравляю Италию! Если бы еще на евровидение вместо непонятных Maneskin выступили они...)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:12
Во первых хочу от души поздравить сборную Италии с победой на Чемпионате Европы и поблагодарить за красивую финальную точку которую они поставили играя с учётом красивого падения Стерлинга и таким же бесподобным решением судей VAR. Много было уже сказано про игру сборной Италии и правильной тактикой встроенной главным тренером Манчини. Ещё немного о главных действующих лицах , - Во первых огромный Респект Доннарумме ну и конечно можно уже с уверенностью сказать легендарных защитниках Бонуччи и Кьеллини , а также нападающего Кьезо ,который на этом Чемпионате стал откровенно открытием для меня !!! Но больше всего хотел заострить своё внимание на Стерлинге который опять старался повторить своё театральное искусство. И Благодарность главным судьям матча которые не важно отценили нырки и кульбиты Стерлинга !!! Ещё раз с ПОБЕДОЙ ИТАЛИЯ !!! VIVO ITALIA !!!

КАРТИНА СТЕРЛИНГА, - "НЕ ПРАКОТИЛО" !!!)))
Анд-м
Анд-м
сегодня в 12:07
Браво Италия. С победой!!! Полностью заслужили!!
Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:02
С победой Италию. Они открыли этот турнир и закрыли своим отличным выступлением. Заслужили
dimagas2
dimagas2 ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 12:00
А ему то за что?
Месси шоб не ныл,получит.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:58
Даже Сычев забивал больше чем хваленые англичане
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:56
Финал никакущий, Саутгейт нулевой.
Rattlehead
Rattlehead ответ faneng (раскрыть)
сегодня в 11:54, ред.
Жоржиньо получит.
faneng
faneng
сегодня в 11:51
Интересно, кто теперь получит Золотой мяч? Месси? Левандовски? Кейн? Нголо Канте? Кьеза вряд ли. Доннарума вряд ди. Де Брюйне? Кто еще? Я больше претендентов не вижу.
faneng
faneng
сегодня в 11:47
И отдельно о Саутгейте: он - главный неудачник финала. Осторожная тактика, совершенно не гибкая. И замены. Выпускать Рэшфорда, Санчо на 120-й минуте под серию пенальти... Они не прогрелись...
faneng
faneng
сегодня в 11:41, ред.
Италия вообще-то ничего выдающегося не показывала, но больше вопросов к англичанам: почему после гола на 2-й минуте они ВООБЩЕ ПЕРЕСТАЛИ играть??? Почему они не только отдали Италии мяч, инициативу, но даже не контратаковали??? Почему не били по воротам? Где у них была командная скорость? Вообще у Англии на этом турнире не было плеймейкера в составе, его роль брал на себя Кейн, но он провалил финал (не первый раз). Короче, англичане явно "перегорели" перед финалом.

И тут сказывается британский футбольный менталитет - чудовищная, катастрофическая смесь из НАДМЕННОСТИ (мы родоначальники футбола), ШАПКОЗАКИДАТЕЛЬСТВА (футбол возвращается домой, сейчас мы всех наконец разгромим и вернемся на мировой футбольный трон, на котором мы себя воображали эдак в 19 веке) и КОМПЛЕКСА НЕУДАЧНИКОВ (опять крупный турнир, опять серия пенальти, опять поражение, дрожь в коленках перед своими болельщиками и прессой).
Action
Action ответ Serg_Diamond (раскрыть)
сегодня в 11:36
Пенальти не лотерея, а апофеоз профессионализма.
Вратари были хороши, а вот бьющие негры нет
bublikyo
bublikyo ответ Triem (раскрыть)
сегодня в 11:01
Согласен, отсутствует слово back после coming
Betman
Betman ответ Вячеслав Салтыков (раскрыть)
сегодня в 10:58
Так Саутгейт вообще сделал зачем-то обратную замену, и убрал Хендерсона перед серией. И выпустил теx кто не забил, стратег тот ещё, конечно.
azkan
azkan ответ Viduka (раскрыть)
сегодня в 10:56
Знает, что последняя игра. И нужно показать максимум его команды.
Ведь даже королева сказала, играйте достойно даже если поиграете.
А что сделал этот гений?! Вот тренеру действительно должно быть стыдно!
С таким составом и подбором играть в прагматично-автобусную игру?!
Когда он перешел на 4-3-3 надеялся вот сейчас англы начнут атаковать и доминировать. А хрен тебе сказал Саут, хрен сказали игроки которые уже привыкли катать по Сауту и позорно проиграл во всем.
Betman
Betman
сегодня в 10:52
Да, прям как 15 лет назад, когда также по пенальти обыграли французов. Словно вчера было. А теперь я снова на время, самый счастливый футбольный болельщик...
Р.S. Всё-таки это карма, что наглый дайвер Стерлинг продул и финал ЛЧ, и финал Евро. А вот Пикфорда с Кейном немного жаль, ибо учитывая клубы за которые они выступают, сборная - единственный шанс обзавестись трофеями.
zim289
zim289
сегодня в 10:49
Рад за Манчини и всех, кто поливал его грязью)
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 10:34
Английские болельщики - Доннарума гре.ный расист, отбил удары только чернокожих, требуем дисквалификации и переигровки финала
mars6791
mars6791 ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
сегодня в 09:43
То есть англичане подарили им кубок Европы, крутая ваша версия финала.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 09:27
Играли 2 сборные, очень схожие по игровому стилю, по уровню мастерства игроков. Игра была равной и чаша весов могла в любой момент качнуться в любую сторону. Никто не доминировал на поле. Пенальти же - по сути лотерея и в этой лотерее удачливее оказались итальянцы. С чем их и поздравляем. Заслужили. Точно также, выиграй вчера англичане, тоже сказали бы, что они заслужили. Еще в самом начале многие предполагали, что эти сборные будут в финале. В целом этот чемпионат как-то мало дал открытий, мало чем удивил. Скучно и обыденно.
vinyardrip
vinyardrip ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
сегодня в 08:28
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
    сегодня в 07:58, ред.
    Единственный плюс произошедшего это точно ЗОЛОТОЙ МЯЧ будет у Лео Месси. 7 ЗОЛОТЫХ МЯЧЕЙ историческое событие. Что касается финала, было скучно, и, если бы, они не были такими фартовыми, то не выиграли. С другой стороны, если даже греки Чемпионы Европы...
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