It’s coming Rome! Италия выиграла чемпионат Европы

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сегодня, 02:13

Италия выиграла чемпионат Европы, одолев Англию в серии пенальти. «Соккер.ру» — о драматичном финале на «Уэмбли».

Неудобное положение

Привычным стало уже мощное начало от англичан с высоченным прессингом и энергичным давлением. Обычно они так проводят первые минут 15 игры. И вроде как можно быть к этому готовым, но итальянцы, видимо, ожидали какого-то тягучего старта, более аккуратного. Поэтому не сразу втянулись и быстро были наказаны. Главным образом, провал случился на флангах. Эмерсон позволил Триппьеру свободно подать, а Ди Лоренцо потерял Шоу, и Люк расстрелял ворота.

Примечательно, что Эмерсон не был основным левым защитником на турнире – стал таковым только после травмы Спинаццолы. А Ди Лоренцо был одним из немногих итальянцев, кого по ходу турнира критиковали регулярно. И вроде бы один эпизод, но он едва не стоил Италии всего турнира. Потому что в первом тайме найти выход из положения итальянцы не могли. И это не удивительно – они впервые с осени пропустили первыми.

Команда, обладая даже шикарной выучкой, должна иметь живой опыт игры в разных вариантах. Но итальянцы за долгие месяцы успеха могли разучиться отыгрываться, и тут же были поставлены в самое неудобное положение из возможных – вынуждены были вспоминать и учиться по ходу самой главной игры последних лет. К тому же соперник оказался в самом удобном для себя положении – Англия на это ставила, Англия забила и стремилась поймать возящихся с мячом итальянцев на контратаках. Первый тайм отдавал безнадегой для Италии.

Увлеклись надежностью

Кажется, сам Манчини не очень понимал, что нужно предпринять, чтобы его команда смогла найти какие-то ходы у чужой штрафной. Симптомами растерянности были неточные передачи в невынужденных ситуациях, отчаянные дальние удары без подготовки. Слишком рано к этому скатывались итальянцы. Первыми решительными шагами к исправлению стали замены в креативной зоне.

Манчини достаточно быстро отказался от Бареллы и Иммобиле, поскольку первый действовал невпопад, много ошибался, а еще и на карточке подвис. Чиро же вообще не было заметно на поле – он потерялся между Райсом, Филлипсом, Магуайром и Стоунзом. Иммобиле явно агрессивно отреагировал на свою замену. Но после выхода Берарди и Кристанте игра итальянцев стала более живой. Хотя тут и сами англичане помогли Италии найти запасной вариант – команда Саутгейта слишком уж прижалась к воротам.

В какой-то момент плотная и надежная защита была заменена игрой в опасной близости от своих ворот без мяча. До равного счета во втором тайме Италия владела мячом 76 процентов времени, сделала 238 передач против 71 и нанесла девять ударов против двух у Англии. Англичане в данном случае сами стали заложниками раннего преимущества и удачно складывающегося матча.

Внезапно на них стал давить и сам «Уэмбли», и груз ответственности – такое с англичанами регулярно случается на больших турнирах. И тут они захотели вдруг отделаться малой кровью и выстоять. Но что мы имеем в итоге? Весьма унизительную статистику, в которой у Англии значится за 120 с лишним минут лишь одно попадание в створ – на второй минуте. Да и всего шесть попыток против двадцати у Италии, которая шесть раз только в створ попала.

Итальянцы сделали более чем в два раза больше передач, чем соперник, а итоговое владение мячом составило 62 процента, хотя на отдельных отрезках приближалось и к 80. Самым частым звуком на «Уэмбли» был недовольный свист. И вызывали его не какие-то действия итальянцев чаще всего, а бездействие англичан.

Роль личности

Можно смело утверждать, что самыми опасными для Англии стали 40 минут второго тайма: от его начала до замены Кьезы. До равного счета итальянцы давили, потом по инерции за счет психологического перевеса продолжали владеть инициативой, а главным драйвером стал Кьеза, который всякий раз взрывал обстановку – делал то, чего не хватало стерильному владению мячом.

Причем в отличие от Инсинье, который гнул свою линию с неподготовленными и невнятными ударами, действия Кьезы носили более осмысленный и опасный для соперника характер. С его заменой Италия утратила некий драйв, а Англия получила передышку, так что в дополнительное время можно было говорить уже о равной игре, а в некоторых эпизодах и об опасности у ворот Доннаруммы.

Замены невпопад

Говоря о роли личности, стоит отметить и замены, которые не могли не сыграть роли в таком важном и длинном матче. Как уже было сказано, выход Берарди и Кристанте чуть передернул игру Италии. Вынужденное появление Бернардески вместо Кьезы игру не улучшило – свежий игрок чаще портил зарождающиеся на фланге комбинации команды.

Появление Белотти и Локателли позволило итальянцам лучше выживать в силовой борьбе, но качественно игру в дополнительное время не улучшило, поскольку свежие футболисты как-то слишком пассивно работали в прессинге – словно это они отпахали по 100 с лишним минут. Нетронутым у итальянцев, по сути, остался треугольник перед воротами: Кьеллини – Бонуччи – Жоржиньо. И эти ребята душу вынули из себя и соперников, отрабатывая за семерых.

Что касается шагов Саутгейта, то недоброжелатели ему этот финал припомнят. Как и весь турнир, проведенный англичанами в крайне закрытой манере. (Хотя забавно, что на турнире Англия забила 11 мячей, и это ее рекорд за все Евро). Но почему припомнят? Потому что при всем многообразии игроков, талантливых и ярких, Саутгейт оставался верен «стартовому набору», что называется. И если его решение цементировать фланги дополнительными универсальными бровочниками выглядит логично с учетом их способностей, а пара Филлипса и Райса в центре поля кажется настоящей находкой, то работа с составом по ходу встречи оставляет желать лучшего.

Саутгейт все равно надеется на тех, кто на поле, и не пытается что-то радикально изменить. Выход Сака, Хендерсона и Грилиша был и ранее отработан – это не те шаги, которые призваны добавить нового акцента игре, несмотря на старательность и активность всех троих. А вышедшие под самый финал Рэшфорд и Санчо выпускались на серию пенальти. Что иронично: оба не забили. Лучшим же игроком турнира был признан вратарь итальянцев Доннарумма. Но уже по ходу серии пенальти стало ясно, что им станет либо Пикфорд, либо Джанлуиджи – в зависимости от исхода лотереи. Оба провели яркий турнир, а в финальной серии взяли по два одиннадцатиметровых. Только за Италию еще разок и штанга сыграла, парировав удар Рэшфорда. Таким образом, Англия в очередной раз подтвердила статус команды, которой нельзя доводить дело до послематчевой лотереи.

Уже после победной серии пенальти Бонуччи закричал в камеру в духе Евсеева, но в более вежливой форме «It’s coming Rome!», отвечая на ставшую знаменитой и навязчивой по мере приближения Англии к финалу кричалку английских фанатов «It’s coming home!», утверждавших, что футбол возвращается домой. Футбол-то, может, и вернулся – финал же проходил в Лондоне. А вот трофей чемпионата Европы не мог вернуться туда, где ни разу не был. Единственным вариантом возвращения после финала для него был Рим, ведь Италия выигрывала Евро в 1968 году. С тех пор были попытки в 2000-м и 2012-м. И вот теперь – удачная.