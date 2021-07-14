ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Деспотович: «Задача „Рубина“ на сезон — чемпионство»

14 июля 2021, 04:49

Перед «Рубином» поставлена задача стать чемпионами России в новом сезоне. Об этом на онлайн встрече команды с болельщиками сказал нападающий казанского клуба Джордже Деспотович.

«Какая задача стоит перед командой в преддверии нового сезона? Выиграть чемпионство», — отметил сербский форвард. «Я с Деспотом полностью согласен», — добавил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

Вчера «Рубин» представил три новых комплекта формы на сезон-2021/22.

Все новости
Милое фото от Зидана и Рейна в костюме пингвина. Лучшее из Сети
Вчера, 12:00Евгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии6
Мбаппе сфотографировался с Ибрагимовичем
Вчера, 07:36 ФотоКомментарии11
16-летний защитник весом 100 кг тренируется с основой ПСЖ
15 июля ФотоКомментарии12
Кьеллини выкрикнул слово-проклятие перед ударом Сака в финале Евро-2020
14 июля Комментарии12
Влашич опубликовал новое фото, намекнув на прощание
13 июля ФотоКомментарии39
Бонуччи запил пиво Кока-Колой на пресс-конференции
13 июля ВидеоКомментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
158Жнец57
158Жнец57
14 июля в 17:28
    oFANATo
    oFANATo
    14 июля в 12:09
      TEREK_FOREVER
      TEREK_FOREVER
      14 июля в 11:20
      Даже если и сомнительное заявление, но по мне Молодец! Настрой чувствуется, так и надо.
      rubinovyi2
      rubinovyi2
      14 июля в 11:01
      Пугают меня такие заявления...
      ermak6848
      ermak6848
      14 июля в 09:25
      Сильно сказано , а чем чёрт не шутит...
      112910415
      112910415
      14 июля в 08:40
      весело у них, раскованно !
      но за тройку могут побороться, почему нет ..
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
      14 июля в 07:51
      Все задачи нужно сначала согласовать с миллером, а потом озвучивать. Иначе клерки Газпром типа дюкова заартачатся
      stanichnik
      stanichnik
      14 июля в 07:25
      Круг соискателей главного трофея в РПЛ в этом сезоне расширяется.
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      14 июля в 06:51
        VAN ARM
        VAN ARM
        14 июля в 06:45
        хорошая цель но бороться с деньгами газпрома сложно)))))))
        YVG
        YVG
        14 июля в 06:04
          ABir
          ABir
          14 июля в 06:01
          Высокие цели и помыслы
          ДАША Д
          ДАША Д
          14 июля в 05:57
          Надо ставить реальные цели.
          МапС
          МапС ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
          14 июля в 05:37
          А то! :)
          ildar_3871
          ildar_3871
          14 июля в 05:29
          Деспот прав !)
          ЮЗИК
          ЮЗИК
          14 июля в 05:25
          Смелое заявление
          ЦСКА ПЕРВЫЙ
          ЦСКА ПЕРВЫЙ
          14 июля в 05:09
            161регион
            161регион
            14 июля в 05:05
            Пха пха пха....
            STVA 1
            STVA 1
            14 июля в 05:03
            Громкое заявление
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             
            Rambler's Top100