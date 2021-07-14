Деспотович: «Задача „Рубина“ на сезон — чемпионство»

Перед «Рубином» поставлена задача стать чемпионами России в новом сезоне. Об этом на онлайн встрече команды с болельщиками сказал нападающий казанского клуба Джордже Деспотович.
«Какая задача стоит перед командой в преддверии нового сезона? Выиграть чемпионство», — отметил сербский форвард. «Я с Деспотом полностью согласен», — добавил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.
Вчера «Рубин» представил три новых комплекта формы на сезон-2021/22.
в этом году юбилей у кое чего....ну и кому чашку подарят?!?
в этом году юбилей у кое чего....ну и кому чашку подарят?!?
но за тройку могут побороться, почему нет ..
но за тройку могут побороться, почему нет ..