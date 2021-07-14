Деспотович: «Задача „Рубина“ на сезон — чемпионство»

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14 июля 2021, 04:49

Перед «Рубином» поставлена задача стать чемпионами России в новом сезоне. Об этом на онлайн встрече команды с болельщиками сказал нападающий казанского клуба .

«Какая задача стоит перед командой в преддверии нового сезона? Выиграть чемпионство», — отметил сербский форвард. «Я с Деспотом полностью согласен», — добавил главный тренер «Рубина» .

Вчера «Рубин» представил три новых комплекта формы на сезон-2021/22.