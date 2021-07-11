Витория поменял расположение скамейки запасных «Спартака» на стадионе

Главный тренер «Спартака» дал распоряжение разместить скамейку запасных команды на домашнем стадионе с правой стороны. Об этом сообщил корреспондент «Матч Премьер» Антон Анисимов со ссылкой на гендиректора московского клуба Евгения Мележикова.

Теперь скамейка запасных красно-белых находится на правой стороне, если выходить из подтрибунного помещения. Потому что здесь боковой судья и лайнсмен будут к тренеру ближе, и он сможет оказывать на них какое-то давление.

Почему тогда Тедеско выбрал скамейку на левой стороне? Чтобы он не оказывал давления на лайнсмена и получал меньше желтых карточек.