Витория поменял расположение скамейки запасных «Спартака» на стадионе

Главный тренер «Спартака» Руй Витория дал распоряжение разместить скамейку запасных команды на домашнем стадионе с правой стороны. Об этом сообщил корреспондент «Матч Премьер» Антон Анисимов со ссылкой на гендиректора московского клуба Евгения Мележикова.
Теперь скамейка запасных красно-белых находится на правой стороне, если выходить из подтрибунного помещения. Потому что здесь боковой судья и лайнсмен будут к тренеру ближе, и он сможет оказывать на них какое-то давление.
Почему тогда Тедеско выбрал скамейку на левой стороне? Чтобы он не оказывал давления на лайнсмена и получал меньше желтых карточек.
Недавно Руй Витория получил спорную характеристику от спутницы владельца «Спартака».
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Это напоминает перестановку кроватей в одном пикантном заведении...
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Это напоминает перестановку кроватей в одном пикантном заведении...
Стыдоба-то какая, ничего не скрывают уже, скоро Лапочкина прямо в форме "Спартака" будут выпускать на матч...
Стыдоба-то какая, ничего не скрывают уже, скоро Лапочкина прямо в форме "Спартака" будут выпускать на матч...