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Витория поменял расположение скамейки запасных «Спартака» на стадионе

11 июля 2021, 17:52

Главный тренер «Спартака» Руй Витория дал распоряжение разместить скамейку запасных команды на домашнем стадионе с правой стороны. Об этом сообщил корреспондент «Матч Премьер» Антон Анисимов со ссылкой на гендиректора московского клуба Евгения Мележикова.

Теперь скамейка запасных красно-белых находится на правой стороне, если выходить из подтрибунного помещения. Потому что здесь боковой судья и лайнсмен будут к тренеру ближе, и он сможет оказывать на них какое-то давление.

Почему тогда Тедеско выбрал скамейку на левой стороне? Чтобы он не оказывал давления на лайнсмена и получал меньше желтых карточек.

Недавно Руй Витория получил спорную характеристику от спутницы владельца «Спартака».

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Все комментарии
mat73
mat73
вчера в 10:08
Это в хоккее важно, где какая скамейка, дальняя или ближняя, для срочной замены по ходу матча. А здесь пофику
протон1
протон1
11 июля в 21:39
получается тренера будут часто наказывать что ли щас? тедеско тоже пример наказаний
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
11 июля в 20:24
Блин ,фиг с этой скамейкой ! Меня уже третий год убивает безразличие работников стадиона в плане ворот ! Да прикрепите вы уже задние опорные рамки ворот к газону ! Ворота на стадионе как деревянная калитка в деревне, с незакрывающейся дверцей !!!!!!Трудно что ли ???? Ведь когда-нибудь накроет вратаря !!!
cska1948
cska1948
11 июля в 19:51
Витория поменял расположение скамейки запасных «Спартака» на стадионе
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Это напоминает перестановку кроватей в одном пикантном заведении...
stanichnik
stanichnik
11 июля в 19:21
От давления на ворота соперников во время матча проку будет больше, чем на судей со стороны ГТ.
Baggio R.
Baggio R. ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
11 июля в 19:06
Так ведь оказывать давление в рамках дозволенного никто не запрещал.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
11 июля в 18:35
"Потому что здесь боковой судья и лайнсмен будут к тренеру ближе, и он сможет оказывать на них какое-то давление."

Стыдоба-то какая, ничего не скрывают уже, скоро Лапочкина прямо в форме "Спартака" будут выпускать на матч...
minai
minai
11 июля в 18:33
Теперь Спартак точно чемпион.
ermak6848
ermak6848
11 июля в 18:30
А будет ли толк от перестаноФФки..
YVG
YVG
11 июля в 18:15
А вы друзья как не садитесь, все в футболисты не .... .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 июля в 18:11
Новая метла по новому метет...
Artemon9
Artemon9
11 июля в 18:03
Новая метла по-новому метёт
sir_Alex
sir_Alex
11 июля в 17:59
С козырей пошёл 😂😂😂
Ironigor
Ironigor
11 июля в 17:59
От перемены мест ничего не меняется.
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