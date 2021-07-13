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Бонуччи запил пиво Кока-Колой на пресс-конференции

13 июля 2021, 10:23

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи устроил перфоманс на пресс-конференции после финала Евро-2020.

34-летний футболист появился в зале для пресс-конференций с бутылками Кока-Колы и пива Heineken. Бонуччи сперва сделал глоток пива, а следом выпил немного газировки. «Я это заслужил», – прокомментировал свои действия итальянец.

Перфоманс Лео, вероятнее всего, отсылка к португальскому футболисту Криштиану Роналду, который недавно на пресс-конференции убрал бутылки с Кока-Колой, призвав пить только воду.

После за Криро подобные действия повторяли и другие игроки.

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Все комментарии
David Young
David Young
13 июля в 20:09
Лучше такое не делать.
faneng
faneng ответ дяденька Онуфрий (раскрыть)
13 июля в 17:14, ред.
Я про воду и воздух ничего не говорил. От того, что воздух у нас грязный, теперь будем сознательно пить дрянь? От грязного воздуха отказаться вариантов особо нет, а вот кока-колу предлагать спортсменам - это то же самое, что предлагать им пиццу, пирожные с кремом, чипсы. Месси и Роналдиньо кстати чипсы рекламировали.
протон1
протон1
13 июля в 15:40
Как тебе такое, Илон Черчесов?
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответ faneng (раскрыть)
13 июля в 13:40
А воздух которым ты дышишь ну вообще здоровый воздух - да??? А современное пиво ну прям суперски полезное, Или вода которую пьёшь? Или еда которую кушаешь???
По моему мнению кола это самое меньшее зло ведь там всё просто, хочешь пьёшь а хочешь нет
Аксинья
Аксинья
13 июля в 12:22
Смешивать пиво с колой портить два хороших продукта))
faneng
faneng
13 июля в 11:50
Я не понимаю, как можно предлагать Кока-колу спортсменам на пресс-конференциях. Это же гадость жуткая. Это совершенно не здоровый напиток.
311
311 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
13 июля в 10:48
Или засыпать пачку ментоса в рот, запить колой и сделать фонтанчик ртом!)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
13 июля в 10:40
Бонуччи ошибся дважды насчет того, что заслужил:
1. Сначала перепутал пиво с водкой.
2. Потом вместо пива запил Кока- Колой.
А мог бы все по человечьи сделать.
112910415
112910415
13 июля в 10:36
это должны обсудить все !
311
311
13 июля в 10:34
Поздно уже, Ярмоленко - новое лицо Хайнекен, а у Кока-Колы - усатый Стас!)
Serg_Diamond
Serg_Diamond
13 июля в 10:32
Осталось только водяры с горла хлебнуть на камеру этому спортсмену для полного счастья
shlomo
shlomo
13 июля в 10:31
Акции пива и Колы заметно возросли....:))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 июля в 10:28
Да он уже и пришёл бухой.
Ведь имеет право.
Заодним получит дополнительные контракты от производителей пива и Кока-колы.
Вечер у него удался...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 июля в 10:27
Уже начинают хернёй страдать!
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