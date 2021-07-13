Бонуччи запил пиво Кока-Колой на пресс-конференции

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи устроил перфоманс на пресс-конференции после финала Евро-2020.
34-летний футболист появился в зале для пресс-конференций с бутылками Кока-Колы и пива Heineken. Бонуччи сперва сделал глоток пива, а следом выпил немного газировки. «Я это заслужил», – прокомментировал свои действия итальянец.
Of course there were some bottle antics in the last press conference at Euro 2020 🤣 pic.twitter.com/DvhlNPUBiI— Mirror Football (@MirrorFootball) July 13, 2021
Перфоманс Лео, вероятнее всего, отсылка к португальскому футболисту Криштиану Роналду, который недавно на пресс-конференции убрал бутылки с Кока-Колой, призвав пить только воду.
После за Криро подобные действия повторяли и другие игроки.
По моему мнению кола это самое меньшее зло ведь там всё просто, хочешь пьёшь а хочешь нет
По моему мнению кола это самое меньшее зло ведь там всё просто, хочешь пьёшь а хочешь нет
1. Сначала перепутал пиво с водкой.
2. Потом вместо пива запил Кока- Колой.
А мог бы все по человечьи сделать.
1. Сначала перепутал пиво с водкой.
2. Потом вместо пива запил Кока- Колой.
А мог бы все по человечьи сделать.
Ведь имеет право.
Заодним получит дополнительные контракты от производителей пива и Кока-колы.
Вечер у него удался...
Ведь имеет право.
Заодним получит дополнительные контракты от производителей пива и Кока-колы.
Вечер у него удался...