Бонуччи запил пиво Кока-Колой на пресс-конференции

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии устроил перфоманс на пресс-конференции после финала Евро-2020.

34-летний футболист появился в зале для пресс-конференций с бутылками Кока-Колы и пива Heineken. Бонуччи сперва сделал глоток пива, а следом выпил немного газировки. «Я это заслужил», – прокомментировал свои действия итальянец.

