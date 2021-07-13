Влашич опубликовал новое фото, намекнув на прощание

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич опубликовал новое фото на своей странице в инстаграме.
Хавбек сборной Хорватии выложил фото в официальном костюме, подписав его эмодзи с махающей рукой. Таким образом, Никола, возможно, намекает на прощание с кем-то.
Ранее СМИ сообщали, что Влашич дал согласие на переход в итальянский топ-клуб.
деньжонок и славы искать,
один Акинфей за границу
не хочет никак улетать;
ещё остаётся Фернандес,
чьи крылья могли полететь,
но в этой замученной банде
не может никак преуспеть.
Мечтателей-на два состава,
где плюнешь случайно-звезда,
мечтают,бедняги,о славе,
а выйдут на поле-беда,
мечтают исступленно-детски,
на деле сидят не у дел;
а берег желанный турецкий
давно пацанам надоел!!!
деньжонок и славы искать,
один Акинфей за границу
не хочет никак улетать;
ещё остаётся Фернандес,
чьи крылья могли полететь,
но в этой замученной банде
не может никак преуспеть.
Мечтателей-на два состава,
где плюнешь случайно-звезда,
мечтают,бедняги,о славе,
а выйдут на поле-беда,
мечтают исступленно-детски,
на деле сидят не у дел;
а берег желанный турецкий
давно пацанам надоел!!!