Влашич опубликовал новое фото, намекнув на прощание

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13 июля 2021, 14:47

Полузащитник ЦСКА опубликовал новое фото на своей странице в инстаграме.

Хавбек сборной Хорватии выложил фото в официальном костюме, подписав его эмодзи с махающей рукой. Таким образом, Никола, возможно, намекает на прощание с кем-то.