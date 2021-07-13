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Влашич опубликовал новое фото, намекнув на прощание

13 июля 2021, 14:47

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич опубликовал новое фото на своей странице в инстаграме.

Хавбек сборной Хорватии выложил фото в официальном костюме, подписав его эмодзи с махающей рукой. Таким образом, Никола, возможно, намекает на прощание с кем-то.

Ранее СМИ сообщали, что Влашич дал согласие на переход в итальянский топ-клуб.

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Все комментарии
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
13 июля в 21:21
Это скорее приветствие! Гы-гы
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
13 июля в 20:17
полюбасу уйдет ,а не уйдет будет как якорь
dok66
dok66
13 июля в 20:11
Ну махнул , и махнул .. Уже давно было понятно , что пора махнуть
Против ЦСКА
Против ЦСКА
13 июля в 19:25
Для начала заплати отступные.
oFANATo
oFANATo ответ ildar_3871 (раскрыть)
13 июля в 18:31, ред.
А вот по последним слухам.....СМИ: «Милан» готов заплатить ЦСКА 5 миллионов евро за аренду Влашича на один сезон.

Ранее о желании «Милана» взять Влашича в аренду с правом выкупа сообщила одно издание. По информации издания, потенциальная сумма трансфера составляет 29 млн евро.

А вот точную сумму которую получит ЦСКА за Влашича узнаем не раньше официального заявления от ЦСКА. Сейчас сплошные слухи.
oFANATo
oFANATo ответ ildar_3871 (раскрыть)
13 июля в 18:30
Прописанные в контракте отступные 35 млн. Это что бы зениту не отдавать дешевле. Они перед прошлым сезоном хотели Влашича, а ЦСКА им выкладывайте 35 млн. а они и отказались.
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам
13 июля в 18:21
Нужно отпускать, но хочется заработать. Дилема. Удачи Николе и ЦСКА. Вместе или раздельно.
Константин Белых
Константин Белых
13 июля в 17:45
Я бы за такие фотки и намеки штрафовал бы и в дубль на месяцок засылал. Это все равно что сидеть за обедом у друга и говорить вслух-а вот у другого все лучше и вкуснее. Я не понимаю как любой игрок может сказать-а я тут несчастлив-отпустите пож-ста. Детский сад.. Есть отступные 35 млн. Нет денег-нет игрока. Он тут не за тарелку каши играет-если нужен Милану пусть раскошеливаются. Эти потакания игрокам не важно какого клуба всегда боком выходят. Продать то его можно. А вот купить равнозначного-это большой вопрос . ИМХО..
129856
129856
13 июля в 17:43
Уже не знает как бы скорее убежать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 июля в 17:22
Может человек на свиданку собрался.
ildar_3871
ildar_3871 ответ oFANATo (раскрыть)
13 июля в 17:21
Как сообщает журналист Экрем Конур в своём «твиттере», армейцы согласились отдать 23-летнего футболиста в аренду россонери с обязательством последующего выкупа за € 25 млн
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 июля в 17:21
Удачи Николе если прощается.
ildar_3871
ildar_3871
13 июля в 17:19, ред.
В Цска мечтали о 35 млн € )
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
13 июля в 17:15
С одной стороны ,для всех клубов уход Влашича из ЦСКА будет подарком ,но с другой стороны - на кого все будут смотреть ,на таких как Заболотный ??? Ужас !!!
ildar_3871
ildar_3871
13 июля в 17:13
Это всего лишь аренда !
112910415
112910415
13 июля в 17:06
похоже, решился !
oFANATo
oFANATo
13 июля в 17:02
По последним слухам.....Агент Тончи Мартич, представляющий интересы хорватского футболиста московского ЦСКА Николы Влашича, отказался комментировать информацию о переходе своего клиента в итальянский "Милан".

Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что "Милан" готов арендовать 23-летнего полузащитника с последующим правом выкупа, а ЦСКА настаивает на полноценной покупке за 30 миллионов евро.

"Извините, но не могу прокомментировать (информацию о переходе Влашича в "Милан")", - сказал Мартич
particular
particular
13 июля в 16:49
Поиск смысла в нынешних фотках бесполезен и деструктивен...
Leha-ha50
Leha-ha50
13 июля в 16:48
Учитывая невзрачную игру весной, а так же не вполне выразительную игру на ЕВРО, парня надо продавать, а то получится как с Чаловым , который уже никому не нужен. Парень хочет играть в Европе и это нормально. Получится или нет - это другой вопрос.
Ждем официального заявления.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
13 июля в 16:34
Всё произошло достаточно закономерно с Влашичем .
А вот за судьбу клуба в новом сезоне становится очень тревожно . Ну а Влашичу Удачи !!!
STVA 1
STVA 1
13 июля в 16:03
Это должно было произойти!Надо Коняшкам привыкать жить без него!
Bom Bom
Bom Bom
13 июля в 16:00
Наконец новый вызов. А то его батя уже надоел однотипными высказываниями, что Николе скучно в России.
makkie
makkie
13 июля в 15:56
Будет дураком, если не уйдет в Европу летом.
Останется, значит потеряет целый гол или полгода с цска, без еврокубков с Березуцким в качестве тренера и внутренними тёрками Гинера и Орешкина.
nikoladolgov
nikoladolgov
13 июля в 15:45
А может это типа послал куда ?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
13 июля в 15:32, ред.
Наличие в ЦСКА Влашича в некотором смысле можно сравнить с ситуацией "Барселоны", игра которой построена на Месси. Может не в такой степени, но аналогия есть. Игра ЦСКА строится через Влашича и партнеры все время ищут его передачей. Если сопернику удается закрыть Влашича, игра ЦСКА в атаке не клеится. С этой точки зрения его наличие в команде несет зло, обедняя игру "армейцев". И возможно по причине его наличия команда была вынуждена играть по схеме 4-2-3-1 с разными вариациями. Перейти же на 4-4-2 или 4-3-3 не получалось, ведь Влашич давно заявил, что не любит играть на фланге, куда его пытались запихнуть в "Эвертоне", а играть нападающего он не умеет. Влашич - это не Головин, который мог сыграть где угодно, если это потребуется. С этой точки зрения я только за то, чтобы он ушел. При условии, разумеется, соответствующего трансфера на вход.
alexgurzan
alexgurzan ответ Союзник противников (раскрыть)
13 июля в 15:31
.
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 15:30
Летят перелётные птицы,
деньжонок и славы искать,
один Акинфей за границу
не хочет никак улетать;

ещё остаётся Фернандес,
чьи крылья могли полететь,
но в этой замученной банде
не может никак преуспеть.

Мечтателей-на два состава,
где плюнешь случайно-звезда,
мечтают,бедняги,о славе,
а выйдут на поле-беда,

мечтают исступленно-детски,
на деле сидят не у дел;
а берег желанный турецкий
давно пацанам надоел!!!
протон1
протон1
13 июля в 15:27
Ну чтож, спасибо за всё и удачи! В этом ЦСКА ему не место, тут заболотные да обляковы, готовятся к битве за первую десятку!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 июля в 15:23
    oFANATo
    oFANATo
    13 июля в 15:17, ред.
    Вечером прояснится. Если не приедет в Австрию к команде, то, значит, дело на мази, действительно. Скоро узнаем.
    Думаю, в ЦСКА не собираются насильно удерживать Влашича,
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