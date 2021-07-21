«Ман Сити» поспорит с «Челси» и «Баварией» за трансфер Кьезы

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вчера, 17:28

«Манчестер Сити» присоединился к гонке за подписание вингера «Ювентуса» , сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, над трансфером 23-летнего итальянца уже работают «Челси» и «Бавария». Контракт Кьезы с «Юве» истекает летом 2022 года.

Ранее появлялась информация о том, сколько «Челси» предложил туринцам за трансфер Федерико.