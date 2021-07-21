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«Ман Сити» поспорит с «Челси» и «Баварией» за трансфер Кьезы

вчера, 17:28

«Манчестер Сити» присоединился к гонке за подписание вингера «Ювентуса» Федерико Кьезы, сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, над трансфером 23-летнего итальянца уже работают «Челси» и «Бавария». Контракт Кьезы с «Юве» истекает летом 2022 года.

Ранее появлялась информация о том, сколько «Челси» предложил туринцам за трансфер Федерико.

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Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 19:46
Не провернёт, дурачка Паратичи вышвырнули, теперь халявы не будет. Аха-ха)
Это тот 24 вам топ-игроков за копейки сливал.
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:34
Если Бавария провернёт этот трансфер, будет супер
dimagas2
dimagas2
вчера в 19:34
Берите Кепу и договорились)))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:07
Точно никаких 100 миллионов, чтоб и отказываться, тем более Челси, где в приоритете покупка ЦН и игрока в защиту.
«Деревянный» Кейн - 88 голов, 24 голевых
«Без интелекта» Стерлинг - 65 голов, 40 голевых
Это стата за 4 последних сезона, притом только АПЛ. Кьеза 150 млн?)) Тогда они сколько, 200? тут даже и сравнивать нечего, я уже не говорю об уровне чемпионатов.
Кьеза хорош, тут спорить не о чем, возможно будет прогрессировать ещё и станет ещё лучше, но уверен на все 100%, что останется в Ювентусе и дальше.
1bear
1bear
вчера в 18:47
думаю,что с приходом (возвращением) Аллегри в Юве у Кьезы много шансов остаться и закрепиться в основе
juvenale
juvenale
вчера в 18:28
контракт истекает в 2022 году хаха что это?у Кьезы контракт на 5 лет
juvenale
juvenale
вчера в 18:27
хаха смешно конечно)
Баобаб
Баобаб
вчера в 18:07
Бавария и Челси уже посланы. Сити туда же.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:45
Не думаю что это правда
allemz
allemz
вчера в 17:44
Ага, МС ни Грилиша, ни Кейна подписать не может, а тут прям "поспорит" за Кьезу, который вообще не вписался бы в футбол шарлатана. Да и Юве такой ценный актив уже никуда не скинет, итальянец в Турине надолго
Estiva
Estiva ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 17:40
ну если деревянный Кейн и обделенный игровым интеллектом Стерлинг могут стоить больше ста лямов, почему Кьеза, который в матче против англичан создал больше голевых моментов в одиночку, чем Кейн и Стерлинг вместе взятые, не может столько стоить? Он должен стоить не 100, а в районе 150. Правильно Ювентус сделал, что сразу отказался продавать Кьезу за 100.
протон1
протон1
вчера в 17:36
70 лямов у него трансферная стоимость. не плохо
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:31
Если реально остался год по контракту, то ни о каких 100 млн не может быть речи. Да и без истекающего контракта он столько не стоит...
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