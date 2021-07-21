«Ман Сити» поспорит с «Челси» и «Баварией» за трансфер Кьезы

«Манчестер Сити» присоединился к гонке за подписание вингера «Ювентуса» Федерико Кьезы, сообщает Calcio Mercato.
По информации источника, над трансфером 23-летнего итальянца уже работают «Челси» и «Бавария». Контракт Кьезы с «Юве» истекает летом 2022 года.
Ранее появлялась информация о том, сколько «Челси» предложил туринцам за трансфер Федерико.
Это тот 24 вам топ-игроков за копейки сливал.
Это тот 24 вам топ-игроков за копейки сливал.
«Деревянный» Кейн - 88 голов, 24 голевых
«Без интелекта» Стерлинг - 65 голов, 40 голевых
Это стата за 4 последних сезона, притом только АПЛ. Кьеза 150 млн?)) Тогда они сколько, 200? тут даже и сравнивать нечего, я уже не говорю об уровне чемпионатов.
Кьеза хорош, тут спорить не о чем, возможно будет прогрессировать ещё и станет ещё лучше, но уверен на все 100%, что останется в Ювентусе и дальше.
«Деревянный» Кейн - 88 голов, 24 голевых
«Без интелекта» Стерлинг - 65 голов, 40 голевых
Это стата за 4 последних сезона, притом только АПЛ. Кьеза 150 млн?)) Тогда они сколько, 200? тут даже и сравнивать нечего, я уже не говорю об уровне чемпионатов.
Кьеза хорош, тут спорить не о чем, возможно будет прогрессировать ещё и станет ещё лучше, но уверен на все 100%, что останется в Ювентусе и дальше.