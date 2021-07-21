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«Милан» переключился с Влашича на Иличича

вчера, 15:46

Источник со ссылкой на SportMediaset сообщает, что «Милан» не может договориться с ЦСКА по поводу трансфера полузащитника Николы Влашича.

Миланский клуб хочет взять игрока в аренду с правом последующего выкупа, однако москвичи настаивают на полноценном трансфере.

«Россонери» решили переключиться на запасной план — подписать Йосипа Иличича из «Аталанты».

Ранее на Иличича также претендовал клуб из Рима.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
сегодня в 08:57
Влашич — игрок левой половины, они не взаимозаменяемы с Иличичем, который играет справа. Туда лучше вообще купить Забитцера, если деньги есть, а не Влашича, либо рискнуть и ставить в основу молодых Побегу, Диаса или Хайге.
Эти трое точно лучше Хакана играют.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 21:30
Похоже на бред. Если правда, то пусть попробуют, потом плеваться сами будут.
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся
вчера в 20:34
    Kostya P.
    Kostya P.
    вчера в 17:44
    Дело в том , что 35 - за Влашича это много. За 35 недавно Атлетико купил Де Поля из Удинезе - игрока сборной Аргентины , проверенного сильным чемпионатом.Хорват , возможно , и не слабее аргентинца , но пока этого никто не знает , далеко не факт ,что в Серии А он будет так же хорош , как в РПЛ . Тем более у Николы есть неудачный опыт в Эвертона. Конечно , это было давно , он был слишком молод , сейчас он намного сильнее , но факт остаётся фактом : англичане в своё время без сожалений расстались с молодым игроком.
    Сила и статус РПЛ таковы , что 25-27 млн. - потолок для игрока из этой лиги.
    Думаю , армейцам нужно попытаться выторговать 27-28 млн . , а если не получится ,отдавать за 25. Конечно , лидера неплохо было бы оставить в команде , но недовольный игрок может начать исполнять. Единственное , думаю продавать нужно за нал , на непонятные формулы с арендой и выкупом соглашаться не нужно .
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 17:23
    Денег не получили ,но зато получили не мотивированного игрока . Я про ЦСКА .
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 17:02, ред.
    Иличич после нового года очень сильно сдал, а учитывая его возраст, нет никакой гарантии что он наберет осеннюю форму, когда действительно блистал. А Никола - это перспектива надолго. Хотя это может быть и деза, направленная на то, чтоб армейцы сбили цену и были более сговорчивы. Но Гинер тертый в этих делах мужик и вряд ли купится на этот дешовый трюк.
    Ждем новых серий этого захватывающего сериала.
    Всем здоровья.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответ VeniaminS (раскрыть)
    вчера в 16:58, ред.
    Цена адекватная, да и дело не в цене. "Милан" в принципе не хочет покупать, они хотят в аренду, а это не устраивает ЦСКА, потому что им придется покупать замену. У "Милана" видимо просто нет денег или перебор по фэйр-плэй. Есть желание, но нет возможности.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 16:47
    ЦСКА слишком загнул с ценой,значит просто и не собирался продавать.
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 16:43
    им тема пенсионеров ближе))))))))))))
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    вчера в 16:35, ред.
    Глупость какая! Во-первых, покупать 33-летнего игрока за реальные деньги - так себе вложение. А в аренду им его никто не отдаст, тем более прямым конкурентам. Влашич же - будущий лидер сборной, это вложение оправдало бы себя по любому. Ему всего 23-года. Видимо пытались спекулировать на заинтересованности Влашича, да этот номер не прокатил с ЦСКА. Если игрок реально нужен, за него платят деньги, а не разговоры и обещания разводят
    don_surio
    don_surio
    вчера в 16:02
    А зачем Аталанте усиливать конкурента?
    BDA8181
    BDA8181
    вчера в 15:58
    Ну Иличич хоть возрастной , но по интересней вариант.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 15:50
    Прочь руки от нашего Коли!
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