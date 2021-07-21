«Милан» переключился с Влашича на Иличича

Источник со ссылкой на SportMediaset сообщает, что «Милан» не может договориться с ЦСКА по поводу трансфера полузащитника Николы Влашича.
Миланский клуб хочет взять игрока в аренду с правом последующего выкупа, однако москвичи настаивают на полноценном трансфере.
«Россонери» решили переключиться на запасной план — подписать Йосипа Иличича из «Аталанты».
Ранее на Иличича также претендовал клуб из Рима.
Ждем новых серий этого захватывающего сериала.
Всем здоровья.
Ждем новых серий этого захватывающего сериала.
Всем здоровья.