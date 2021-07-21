«Милан» переключился с Влашича на Иличича

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вчера, 15:46

Источник со ссылкой на SportMediaset сообщает, что «Милан» не может договориться с ЦСКА по поводу трансфера полузащитника .

Миланский клуб хочет взять игрока в аренду с правом последующего выкупа, однако москвичи настаивают на полноценном трансфере.

«Россонери» решили переключиться на запасной план — подписать из «Аталанты».

Ранее на Иличича также претендовал клуб из Рима.