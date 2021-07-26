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«Ньюкасл» проявляет интерес к Баркли

26 июля 2021, 14:17

Руководство «Ньюкасла» хочет усилить состав команды хавбеком «Челси» Россом Баркли, пишет The Athletic.

Контракт игрока рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 20 млн фунтов.

Ранее наставник «синих» Томас Тухель определился с будущим Баркли в команде.

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azkan
azkan
26 июля в 23:48
Быстрее бы избавлялся Тухель от не нужных игроков.
А то говорит и держит. Понимаю, может и не могут продать. Времена такие.
Но тут и должен проявится профессионализм Грановской.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
26 июля в 14:20
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