«Ньюкасл» проявляет интерес к Баркли

Руководство «Ньюкасла» хочет усилить состав команды хавбеком «Челси» Россом Баркли, пишет The Athletic.
Контракт игрока рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 20 млн фунтов.
Ранее наставник «синих» Томас Тухель определился с будущим Баркли в команде.
А то говорит и держит. Понимаю, может и не могут продать. Времена такие.
Но тут и должен проявится профессионализм Грановской.
А то говорит и держит. Понимаю, может и не могут продать. Времена такие.
Но тут и должен проявится профессионализм Грановской.