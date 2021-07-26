Окслейд-Чемберлен может перейти в «Вест Хэм»

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен может сменить клубную прописку этим летом.
На 27-летнего футболиста претендует «Вест Хэм». Контракт игрока рассчитан до лета 2023 года.
Ранее наставник «красных» Юрген Клопп рассказал о будущем хавбека в команде.
P. S. Интересно на кого красные "аккумулируют" средства? Явно заметно что пошла зачистка: Харри Уилсон, Груич, теперь идут разговоры о Филлипсе, Шакири и Окслейде. Такими темпами вполне могут миллионов 100+ собрать....
P. S. Интересно на кого красные "аккумулируют" средства? Явно заметно что пошла зачистка: Харри Уилсон, Груич, теперь идут разговоры о Филлипсе, Шакири и Окслейде. Такими темпами вполне могут миллионов 100+ собрать....