ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Окслейд-Чемберлен может перейти в «Вест Хэм»

26 июля 2021, 14:13

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен может сменить клубную прописку этим летом.

На 27-летнего футболиста претендует «Вест Хэм». Контракт игрока рассчитан до лета 2023 года.

Ранее наставник «красных» Юрген Клопп рассказал о будущем хавбека в команде.

Все новости
СлухиВ «Ман Юнайтед» не рассчитывают, что Погба продлит контракт
Вчера, 19:42 Комментарии6
Слухи«Вулверхэмптон» отказал «Тоттенхэму» в трансфере Коуди
Вчера, 19:11 Комментарии3
Слухи«Челси» начал переговоры с «Севильей» по трансферу Кунде
Вчера, 17:05 Комментарии6
Слухи«Милан» интересуется Брандтом
Вчера, 16:45 Комментарии3
Слухи«Манчестер Юнайтед» подпишет Варана на следующей неделе
Вчера, 16:02 Комментарии15
Холанд: «„Челси“? 175 млн — это слишком много за одного футболиста»
Вчера, 15:58 Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
shlifen
shlifen
26 июля в 17:32
Ливерпуль начал распродавать ненужные активы. Окслейд безусловно хороший игрок, но беда в том что жутко травматичный. Опять же конкуренция за место в основе - солидная, а после прихода Жоты, место "первого игрока на замену в атаку" занято. С учётом не маленького оклада Чемберлена, думаю Ливерпуль будет рад продать его лимонов за 20.

P. S. Интересно на кого красные "аккумулируют" средства? Явно заметно что пошла зачистка: Харри Уилсон, Груич, теперь идут разговоры о Филлипсе, Шакири и Окслейде. Такими темпами вполне могут миллионов 100+ собрать....
VeniaminS
VeniaminS
26 июля в 15:18
Значит не нужен Ливерпулю.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100